原标题：学硕缩招 破除学历“歧视链”

近日，一则“复旦大学经济学院2022年起不再招收学术学位硕士研究生”的消息引发关注。对于缩招学硕、增招专硕，不少准备考研的学生已有准备，但是，也有人产生困惑：这会不会导致学硕报考更难、认可度更高，而专业硕士的认可度更低？会不会让更多读研学生的学费增加，并在读完专业硕士后，更难考博？

这是推进硕士研究生培养结构调整需要回应的问题。回应这些问题，要求专业硕士办出特色、提高质量，同时，要破除唯学历论，治理“学历高消费”以及“学历鄙视链”。

对于学硕和专硕的不同，学生中流传比较广的是“名称不同”“分数不同”“地位不同”“学制不同”“前途不同”“学费不同”，但培养模式大同小异。简单来说，在有的学生看来，专硕是学硕的“压缩版”，是花更多的学费读一个压缩版的学硕，因此，社会存在“学硕高于专硕”的看法，一些考研学生把专硕作为学硕的“备胎”。

在这种情况下缩招学硕、扩招专硕，确实可能出现学生们所担心的问题。由于学硕招生减少，招生门槛会提高，而专硕的招生门槛会降低，两者的“差距”会进一步拉大。在无法考上学硕后，考研一族会不得不接受上专硕的现实。为改变“专硕低学硕一等”的局面，就要拼命考博士，提高学历层次。这无疑会加剧考博竞争。假如调整研究生培养结构，出现这样的发展走向，那很难说这是研究生培养结构调整的成功。

专硕和学硕，没有高低之分，更不能以录取门槛高低含金量。学硕和专硕在研究生培养中，是平等的，学硕是培养学术型人才，专硕是培养应用型人才。社会之所以存在学硕高于专硕的误解，主要原因有二：一是普遍把培养应用型人才的职业教育，视为低于普通教育一个层次的教育，而不是将其作为和普通教育平等的类型教育；二是培养应用型人才的职业教育，参照培养学术型人才的普通教育进行，没有办出特色，因此产生了以招生门槛论学历含金量的问题。

提高专硕的吸引力，改变社会对专硕的陈旧看法，就必须针对专硕培养，推进校企合作、产教融合，加强师资建设、课程建设，探索培养高素质技能型人才的模式。在发达国家，专业硕士培养主要采取以项目为主导的授课教学模式，学生用一年或一年半时间完成规定的课程学习就可毕业，并不要求撰写学位论文，也不提出发表论文的要求。

选择专硕的学生要有清晰的成长定位。虽然我国学硕和专硕的招生比已经为4:6，但是，在硕士研究生招生总规模超过100万后，学硕招生规模已达40万，而我国博士招生为10万多一点。从人才培养定位看，学术硕士主要是培养学术型人才，今后大多应进一步攻读博士；专业硕士则主要是培养应用型人才，完成硕士研究生课程后，主要选择就业，而不是再攻读博士。但是，我国读学术硕士的学生，有的并不准备成为学术型人才，这导致学术人才培养和学生自我追求的错位；同样，因各种原因选择专硕的学生，有的还想着毕业后读博士，这也会导致应用型人才培养和学生自我定位的错位。

要解决错位问题，就需要破除唯学历论，并引导学生结合自身能力进行考研以及读博的规划。如果学硕和专硕平等，那么考生就不会一味追逐考学硕，那些打算读完硕士就业的人，完全可以选择专硕。只有今后想成为学术型人才、准备读博的学生，才有必要选择学术硕士。

从学历社会转向能力社会，是高等教育进入普及化时代，全社会必须直面的任务。我国高等教育毛入学率已经达到54.4%，研究生在校生规模已经达到300万，每年研究生招生规模已经超过100万，如果再以学历论人，信奉学历“鄙视链”，会严重影响高等教育形成合理的人才培养结构，还会造成个体盲目提高学历的教育资源浪费。（熊丙奇）

(责编：温璐、熊旭)