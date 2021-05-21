原标题：明年起北京中招特长生招生比例下降

本报讯（记者 武文娟）昨日，北京市教委发布关于做好2021年高级中等学校招收体育、艺术、科技特长生工作的通知。通知中提到，从2022年起，招收体育、艺术特长生的学校，每一类特长生招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的4%以内，科技特长生招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的3%以内，各类特长生招生计划不可通用。

2021年高级中等学校招收体育、艺术、科技特长生工作总体按照《北京市教育委员会关于做好2019年高级中等学校招收体育艺术科技特长生工作的通知》（京教体艺〔2019〕14号）执行。其中招生资格、招生比例、报考资格、工作程序、工作要求等不变，东城区、西城区、海淀区三个区原则上不互相跨区招生，其他区招生范围不变。

北京青年报记者了解到，根据政策，招收体育、艺术、科技其中一类特长生的学校，特长生招生计划原则上不得超过本校当年招生计划总数的5%，招收其中两类特长生的学校不得超过本校当年招生计划总数的10%，招收全部三类特长生的学校不得超过本校当年招生计划总数的15%。其中，具有全市招生资格的城区（首都功能核心区和城市功能拓展区）学校，须按照本校可面向全市招收特长生计划15%的比例，面向郊区（城市发展新区和生态涵养发展区）进行名额分配。

从2022年起，招收体育、艺术特长生的学校，每一类特长生招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的4%以内，科技特长生招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的3%以内，各类特长生招生计划不可通用。体育、艺术及科技特长生每类招生计划总数不能超过上一年计划数。

根据安排，今年，全市高中特长生测试时间为5月17日至30日。各区要在全市规定的测试时限内组织测试。6月4日前，各区将测试合格学生名单进行公示。6月7日前，各区将测试合格学生名单报送北京教育考试院。北京教育考试院汇总后及时报送市教委备案。7月底前，各区将本区高中特长生考试招生工作情况报市教委。

市教委要求，严禁提前组织招生，变相“掐尖”选生源；严禁自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类考试，或采用社会培训机构自行组织的各类考试结果。发现违反政策规定、经查处属实的，取消违规学校当年招生资格。各区和学校要建立健全监督举报制度，广泛接受学生、家长和社会的监督。

(责编：郝孟佳、熊旭)