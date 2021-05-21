人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

明年起北京中招特长生招生比例下降

体育、艺术特长生招生比例不超4% 科技特长生招生比例不超3%

2021年05月21日08:53 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：明年起北京中招特长生招生比例下降

　　本报讯（记者 武文娟）昨日，北京市教委发布关于做好2021年高级中等学校招收体育、艺术、科技特长生工作的通知。通知中提到，从2022年起，招收体育、艺术特长生的学校，每一类特长生招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的4%以内，科技特长生招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的3%以内，各类特长生招生计划不可通用。

　　2021年高级中等学校招收体育、艺术、科技特长生工作总体按照《北京市教育委员会关于做好2019年高级中等学校招收体育艺术科技特长生工作的通知》（京教体艺〔2019〕14号）执行。其中招生资格、招生比例、报考资格、工作程序、工作要求等不变，东城区、西城区、海淀区三个区原则上不互相跨区招生，其他区招生范围不变。

　　北京青年报记者了解到，根据政策，招收体育、艺术、科技其中一类特长生的学校，特长生招生计划原则上不得超过本校当年招生计划总数的5%，招收其中两类特长生的学校不得超过本校当年招生计划总数的10%，招收全部三类特长生的学校不得超过本校当年招生计划总数的15%。其中，具有全市招生资格的城区（首都功能核心区和城市功能拓展区）学校，须按照本校可面向全市招收特长生计划15%的比例，面向郊区（城市发展新区和生态涵养发展区）进行名额分配。

　　从2022年起，招收体育、艺术特长生的学校，每一类特长生招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的4%以内，科技特长生招生计划比例控制在本校当年招生计划总数的3%以内，各类特长生招生计划不可通用。体育、艺术及科技特长生每类招生计划总数不能超过上一年计划数。

　　根据安排，今年，全市高中特长生测试时间为5月17日至30日。各区要在全市规定的测试时限内组织测试。6月4日前，各区将测试合格学生名单进行公示。6月7日前，各区将测试合格学生名单报送北京教育考试院。北京教育考试院汇总后及时报送市教委备案。7月底前，各区将本区高中特长生考试招生工作情况报市教委。

　　市教委要求，严禁提前组织招生，变相“掐尖”选生源；严禁自行组织或与社会培训机构联合组织以选拔生源为目的的各类考试，或采用社会培训机构自行组织的各类考试结果。发现违反政策规定、经查处属实的，取消违规学校当年招生资格。各区和学校要建立健全监督举报制度，广泛接受学生、家长和社会的监督。

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部