黄 超 陈玢言

湖南省常德市读者侯女士来信反映，自家孩子正在读初三，最近使用手机频率有所升高，还总有理由——“数学题不会，用搜题软件拍照能够解题，跟老师讲得一模一样。”“我一般要求孩子写作业时不能用手机，除非查学习资料。”侯女士在来信中说，“但孩子一说要搜题目，又不能不给。我很担心他会依赖搜题软件，影响学习的主动性”。

如今，拍照搜题早已不是新鲜事。记者在某手机应用商店里发现，一款搜题软件的下载量能达上百万次。用户将题目拍照上传，手机软件就能迅速给出答案和详细过程，有的软件还配有视频，详细讲解解题过程，十分便捷。不过，便利之外也引起了一些家长、老师的担忧。

有家长认为，搜题软件能有效减轻辅导孩子作业的压力，对家长来说是好事。但也有家长认为，学生长期使用搜题软件容易形成依赖，阻碍培养孩子们独立思考的能力，降低孩子们自主解答难题的主动性，“用软件一搜，答案和过程就摆在面前，学生只要照抄照搬，失去了检测学生掌握内容的意义，久而久之，会让孩子的学习漏洞越来越大，最终导致成绩下降”。

高中生卢同学曾经使用过多款搜题软件，据她介绍，搜到的答案基本上都是准确的，且步骤都很详细，跟老师上课讲得差不多，但也遇到过搜出错误答案的情况。“搜题软件能帮助我找到解题思路，但周围有些同学是直接照抄答案的。如果老师只看答案的话，会以为他们都掌握了，但实际上一到考试，还是不会。”卢同学说，对自制力较差的学生来说，搜题软件无异于是加剧惰性的催化剂。

据初中物理老师杨老师反映，在他所教的学生中，有人经常使用搜题软件，“有些学生平时上课不认真，但作业却正确率很高，一看就有问题。”杨老师不赞成学生使用搜题软件，认为长期使用会产生依赖性，不利于养成主动思考问题的好习惯。

此外，有家长表示，有些搜题软件的广告着重宣传学生不会的题目都可以用软件解决，这是对青少年的误导。如果缺乏监管，搜题软件很容易变成抄作业和作弊工具。

对此，华东师范大学课程与教学系教授张薇认为，搜题软件有好的一面，孩子遇到难题不会做需要帮助时可以很方便地解决，但对自制力较差的学生，软件的负面作用会更加明显。“学校应当了解搜题软件潜在的问题，通过学校内部教研探讨、与家长交流，找到引导孩子正确使用工具的方法。同时，丰富评价学生标准的多样性，鼓励学生通过自己努力解决问题。”张薇表示，家长也要引导孩子正确看待搜题软件，避免过度依赖，“搜题软件不是家长推卸教育责任的理由，家长应当引导启发孩子完成作业，帮孩子养成良好的学习习惯”。

《 人民日报 》（ 2021年05月24日 07 版）

(责编：李依环、熊旭)