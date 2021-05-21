原标题：吃饱容易吃好难？——中小学“校园餐”槽点何来

新华社天津5月20日电（记者邵香云、张建新、刘惟真）“你现在学习任务重，又是长身体的时候，学校饭好吃不好吃都要吃饱。”这是不少家长常常挂在嘴边的“唠叨”。然而，有时换来的却是孩子“学校饭真的不好吃”的回应。

“食材单调，味道不好……”记者在一些地方采访发现，关于中小学“校园餐”不好吃不愿吃的“吐槽”声不绝于耳，因不好吃造成的浪费也屡见不鲜。学生时常抱怨、家长忧心忡忡，中小学“校园餐”为何槽点不断？

“不好吃，扔一半” “校园餐”难跨几道坎？

《中国城市餐饮食物浪费报告》曾显示，有的地区中小学生盒饭食物浪费量约占供应量的1/3。记者实地走访也发现，“校园餐”“不好吃、扔一半”的情况并非个例。不少家长和孩子却大倒苦水，不是因为“太挑食”，而是餐食确实“不好吃”。记者了解，多地中小学“校园餐”主要由学校食堂或校外企业提供，不少家长和学生对“校园餐”不是很满意。

——餐食不合口。“学校的午餐口味很差，班里的孩子们都不想吃，但学校不允许家长给孩子带零食。”贵阳一位学生家长抱怨道。记者走访一家中学时发现，午餐后，不少饭箱里都有剩饭，“油盐特别重，孩子反映不好吃。”家长田楚楚说。有的家长因为孩子不满意学校的餐食，又没时间做饭，不得不把孩子送往周边的“小饭桌”。

——营养很难判。记者走访发现，一些学校的“校园餐”食材种类比较单调，基本没有粗粮、水果。从一些学校的食谱来看，孩子午餐鸡丁、鸡排吃得多，鱼虾吃得少。“我所在的学校以寄宿生为主，学生们一般三餐都在学校吃。然而食堂餐品种类有限，经常提供的只有番茄炒蛋、小炒肉、炒土豆丝、包菜等几种。食堂平时不给高中部的学生供应水果牛奶，只给初中部的学生每天发一小杯酸奶。”湖北省某中学教师任胜说。

“目前来看，‘校园餐’食物多样性不足、孩子水果粗粮等摄入量较低是普遍问题，中小学生营养状况仍需要关注。”天津市疾控中心非传染病预防控制室营养科主任辛鹏介绍。

——食材不可控。一位供餐企业的工作人员向记者透露，由于有人力、物流、房租等开支，部分提供‘校园餐’的企业的食材成本仅占餐费五成甚至更低。此外，有限的餐标更使食材成本受限。记者调查发现，在有的大城市，部分学校餐标只有六七元，费用较高的在十五元左右。“饭费就这点钱，算算用在食材上的成本，能够孩子吃点啥？”家长黄晶叹了口气。

有的“校园餐”为啥“吃着不香”？

除了家长、学生吐槽不止，不少学校、供餐企业也时常感到左右为难。“校园餐”不合中小学生的胃口，原因究竟为何？

——配送矛盾难解。正在经营一家供餐企业的卢先生表示，自己所在的企业一般6点到8点之间开始制作午餐，11点前将餐食配送到各个学校。出于成本考虑，不少供餐企业选择在城郊租厂房，配送路途远、时间长，难以保障餐食的味道和温度。“从制作到装盒、装箱、运送，最后分发到每个孩子手里，需要好几个小时，口味怎么能好，孩子总说学校的午餐已经被闷出了‘饭盒味’。”一位学生家长说。

“在盒饭内放置时间过长，饭菜的口味口感会受到影响，此外，维生素B族、C族等稳定性不强，如果反复加热，还容易导致营养的损失。”辛鹏说。

——营养标准推广执行难。多位专家表示，虽然目前一些地方推出了较为细致的“校园餐”营养指南和地方标准，但多地仍存在难推广、不细化等问题，制定行业标准的相关机构对于供餐企业也无强制推动执行力。

此外，不少供餐机构缺乏专业营养师指导。“据我们了解，目前全国60%以上的供餐企业都没有配备专职营养师，部分企业连兼职营养师也没有聘请，孩子们的营养餐很难做到真正营养。”北京学生营养餐协会会长王清霞说。

——成本上涨，餐标难涨。卢先生表示，该公司本有员工40余名，疫情暴发后，出于防疫考虑，企业多个环节需要增派人手。“食材、物流费用上涨，疫情期间企业还得购买防疫物资，每个月就要多支出几万元。”北方某市一家供餐企业负责人李先生直言，目前员工工资就占到企业营业额的三成左右，厂房租金每年也要支出约四十万元，“羊毛出在羊身上，人力、物流等成本不断上涨，食材成本肯定会受到影响。”然而，很多学校的餐标却多年未变。一位校长向记者表示，该校餐标13年没有调整，主要是因为担心餐费提高引起部分家长反感。

让孩子不仅要吃得饱，更要能吃得好

青少年时期的营养健康关系到孩子们成年以后的身体状况，中小学生“校园餐”紧紧牵动着社会的神经。业内人士建议，让孩子们在校吃饱、吃好，需要多方共同发力。

目前看，“中央厨房”模式就是一个不错的选择。据天津市东丽区教育综合保障中心主任杨云塔介绍，天津市东丽区通过公开招标引进3家餐饮企业在8所学校食堂试行“中央厨房”运行模式。“中央厨房”食材集约化采购，集中加工生产半成品，密封冷链配送至学校食堂后由炒菜机器人或现场员工进行标准化加工，学生能及时吃到可口的热饭菜，省去了运送时间，口味也得到了改善。在学生餐标不变的情况下，食材入口率提高了4.5个百分点。

“实行‘中央厨房’以后，食堂工作人员由中央厨房统一调配，工作人员费用由政府补贴，水电费用由学校承担、燃气费用和厨杂用品由‘中央厨房’承担，学生缴纳的餐费七成以上能用到食材上。学校还能及时对企业配送的食材及营养搭配提出意见，不仅降低了成本，也容易追溯问题。”天津市东丽区丽泽小学校长尚俊歆说。

好吃不好吃谁说了算？多位受访专家表示，可建立完善有关部门、学校、学生、家长对供餐企业的协同评价机制与相关管理规定，对供餐企业制定明确章程和奖惩制度，推动行业良性发展。从长期角度上，可加强对餐饮行业从业人员的食品营养安全教育培训，要求供餐企业配备营养师，提升人才队伍素质。

无论是政府还是学校都必须考虑中小学食堂配餐的公益性。“建议政府加大投入力度，通过为相关企业减免税费、加强监管等方式，保证食材的质量。”王清霞说。

更重要的是，要制定切实可行的行业标准并推动执行。王清霞认为，相关部门可加强跨地域沟通交流，将一些地方推出的较为完善的营养标准推广到更多地区，并进行“本土化改良”。

“建议教育部门以及相关权责机构提高‘校园餐’的营养水平，并确保供餐企业利用好学生餐营养指南这个地方标准。”辛鹏说，“学校、家长和供餐企业需要丰富食材种类，每天至少为孩子提供12种、每周25种食物，保证孩子摄入水果蔬菜、粗粮以及适量的肉禽蛋奶等，同时缩短加工时间，保障孩子的营养健康。”（文中部分受访者为化名）

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