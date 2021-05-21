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“考”上个碗就有了未来吗

辛凌
2021年05月21日08:50 | 来源：中国青年报
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原标题：“考”上个碗就有了未来吗

　　可以理解有些年轻人一门心思“考编”，在他们看来，进入编制内就意味着有保障、稳定，未来可期。这种想法可能是受他们的祖辈父辈的影响，源于对“大锅饭”年代机关事业单位、大企业的既有印象。

　　但当“考编热”成为一种现象，甚至出现了一批逢考必上的“考碗族”时，祖辈父辈的影响似乎不再是最主要的。年轻人受同辈影响大，他们的想法经常来自他们的同龄人——同学、朋友。特别是去年疫情突然来临，有些抗风险能力差的小公司在风浪中被击败，刚步入社会的年轻人一下子失去经济来源，有些在大城市打拼的年轻人，可能租房都遇到了困难。

　　这时候，同辈之间相互打望，“稳定”一下子成了排名第一的需求。

　　其实这只是暂时。进入编制内，或者进入大企业，端上所谓的“铁饭碗”，就一定稳定了吗？答案是结结实实的否定。无论什么性质的单位，都有各自的管理制度。机关事业单位，大都有严格的月度、季度、年度考核，制度面前人人平等。拼了力气应试，考个编制，但是实际工作能力欠佳，肯定会被淘汰；有能力不敬业，不思进取，也是同样的结果。

　　此外，寻找一份工作，很大程度上像找一位爱人。如果情投意合，两心相悦，双方真心付出，今后的生活会顺意甜蜜；如果只是找一个人结婚，不管脾气性格是否相投，不管三观是否一致，今后的磕磕绊绊可想而知。

　　每个人都有自己的所长，如果能够先搞清楚这一点，在求职的时候或许会少一些迷惑和“跟风”。年轻人冲着自己想做的、能做的事去，假以时日，肯定没错。

　　另外，不管是本科生还是研究生，都有自己的专业，有些专业门槛高，不可替代性强，为了得到一个铁饭碗，放弃学了几年打下的专业本领，实在可惜。当然，有些科研院所，就是需要专业性强的人才，那是另外一回事。

　　总之，先想清楚自己要什么，再做决定。金、银、铜、铁，用金属做饭碗，太沉，有的人端得动，有的人端起来吃力，总之不适合每个人。自古英雄出少年，在哪个时代都是这样。信息技术高速发展的今天，总在衍生出新的增长点，新的机会，新的岗位，新的职业。选择越来越多，第一条就是在年轻时，别自缚手脚。

(责编：郝孟佳、熊旭)

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