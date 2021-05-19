李依环 孙竞 张怡飒（实习生）

编者按：2021年全国高考将于6月7日起正式拉开大幕。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。新高考形势下，考生应该如何更好进行选科？对于高校而言，高考综合改革对招生计划有何影响？

为了帮助考生及家长更好了解新高考政策，在人民网教育频道日前举行的 “2021年新高考改革要点解析”线下沙龙活动上，北京航空航天大学招生办公室主任邓怡、哈尔滨工业大学本科招生办公室主任邢朝霞、电子科技大学本科招生办公室主任林鹏等专家，以及来自北京大学、清华大学的两位学生代表就相关话题进行了系统解读。

活动现场。人民网 张若涵摄

招录工作如何进行？

大类招生、大类专业集群招生是主要方式

从目前公布的各校招生简章来看，大类招生、大类专业集群招生依然是今年的主要方式。实行新高考的省份中，考生报考通常按照“专业（类)+院校”和“院校+专业组”的模式进行。

“从这个改革来讲，学生在选专业的自由度上会变得更大。”邓怡介绍，为了迎接新高考改革，北航今年仍然实行大类招生，主要包括工科试验班类（信息类）、工科试验班类（航空航天类）、理科试验班类、社会科学试验班等。“这几个大类的设置，就是为了让学生在高考之前避免选专业焦虑。”

“新高考改革的一个主要目的是提供更多选择机会，让学生尽可能选择符合自己兴趣、真心喜欢的专业。”邢朝霞说，根据以往的情况，很多高考生在进行报考时，其实对于大学专业的了解和认知相对较少。他们需要进入高校，经过一段时间的学习和探索后，才能真正了解到一些专业是究竟学什么的。

邢朝霞谈到，哈尔滨工业大学今年也采用大类专业集群的方式招生，同时专门设置了以“小卫星班”“智能机器人班”为代表的一系列特色班，为学生提供特色培养平台。“大类专业集群的方式，让学生先以宽口径进来，通过初期的学习，去探索、去实践，去寻找自己真正的兴趣，实际上是为大家提供一个更高的平台。”

新高考改革是否会对高校招生计划和规模产生大的影响？这是许多家长关心的话题。林鹏指出，对于高校而言，招生计划和招生政策通常会维持总体稳定的状态，一般不会因为高考改革而进行大幅调整。

如何引导学生合理选科？

建议以未来生涯规划作为重要参考

新高考模式下，考生首先要面临的便是科目的选择。那么，“3+3”和“3+1+2”模式下，大学的专业招录对考生选科有何要求？不同的选科对未来发展是否会有影响？

“对于北航来说，理工科专业偏多一些，文科专业相对少。对于理工科的专业我们要求必选物理，文科专业则不限选。这对于今年实施新高考的8省市也一样。”邓怡介绍。

“无论哪种选考模式，对高校来说，都是希望把学生培养成某一个领域的人才，希望为国家培养面向未来的、能够建设祖国的人。” 邢朝霞说，其实高考只是一个途径。可能需要经过一个长期的引导过程，才能让学生真正选择自己喜欢的方向，并进入相应的专业学习。

对于不同选科是否会对考生的未来发展有影响，林鹏表示，有影响是一定的。“考生前期的选考科目，决定了能填报哪些专业。这实际上对家长的要求也更高了，需要从高一开始，就关注我们很多高校的学科、专业，需要有详细深入的了解。”

对于高考生的科目选择指导，邓怡也向高中学校提出了两点建议：一是“走班制”模式中，在进行分类教学和教育的基础上，根据学生学科基础的不同，可探索进行分层次教学；二是高中阶段要对学生进行一定的职业生涯规划辅导，让学生提前了解大学、了解专业，了解选科是为了什么，所心仪的专业将来可以做什么等。

“高中时，学校会组织我们接受一些职业水平测试，当时我测出来的职业基本都是医生。此外，学校会组织职业体验，还带我们去了清华大学附属医院华信医院。”清华大学医学实验班学生黄为说，“这样的过程，让我深入了解到如果自己成为一名医生，会在一个什么样的地方工作等。这个体验给了我很大动力来学医。”

“高中学校设置了一些生涯规划选修课程，提前帮助我们了解高校的专业。”北京大学学生耿浩然分享说，专业选择最终还是由考生自己作出决定。因此同学们在专业选择上要有更多主动性，可以多查阅资料，也可以多向学长、学姐咨询等，尽可能全面了解信息后，再谨慎作出选择。

如何科学备考？

期待考生坚定信念，发挥出“最强战斗力”

2021年高考进入倒计时阶段，考生们正紧张备考。那么，同学们如何调整心态、科学备考，以最好的状态迎接即将到来的挑战？

“我经常和学生说一句话，就是一定要保持好自己的节奏，持续保持进步，不断地精进学业，一鼓作气在未来的高考中取得优异的成绩，进入心仪的高校。” 邢朝霞说。

林鹏表示，高考不是衡量考生能否成功的唯一标准，但它确实是通向一个更好或更广阔平台的一条路径。同学们如果把这条路踏踏实实地走好，在未来的挑战中，就可以更有底气、更有勇气、更有志气。“祝愿大家在高考当中能够发挥出自己的最强战斗力，考出自己满意的成绩！”

“我想和考生说，第一，仰望星空。同学们心里一定要有梦想，要有理想大学，这样才会有前进的动力。第二，脚踏实地。在接下来的时间中踏踏实实复习，整理好心态。第三，砥砺前行。坚持到最后，就一定会胜利。”邓怡说。

(责编：李依环、秦华)