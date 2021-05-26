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教育部公布首批未来技术学院名单 12所高校入选

2021年05月26日17:48 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京5月26日电 （记者孙竞）今天，教育部办公厅下发通知，正式公布首批未来技术学院名单，12所高校入选。

记者注意到，首批学院建设高校均为一流大学建设高校，分别为北京大学、清华大学、北京航空航天大学、天津大学、东北大学、哈尔滨工业大学、上海交通大学、东南大学、中国科学技术大学、华中科技大学、华南理工大学和西安交通大学。

图片来源：教育部官网

通知中指出，首批学院建设高校要瞄准未来10—15年的前沿性、革命性、颠覆性技术，突破常规、突破约束、突破壁垒，强化变革、强化创新、强化引领，着力培养具有前瞻性、能够引领未来发展的技术创新领军人才，推动从“中国制造”到“中国创造”的转型升级。

教育部要求，要结合人才培养定位和学校实际，凝练未来技术特色，开展未来技术学院建设模式的多元化探索。支持未来技术学院构建多学科交叉机制、探索多样化培养模式、提供多出口制度设计、促进多主体协同育人、催生多方位综合变革，打造能够引领未来科技发展和培养技术创新领军人才的教学科研高地。

据悉，教育部办公厅于2020年5月印发《未来技术学院建设指南（试行）》，提出用四年左右时间在专业学科综合、整体实力强的部分高校建设一批未来技术学院，探索专业学科实质性复合交叉合作规律，探索未来科技创新领军人才培养新模式。在高校自主申报、专家论证的基础上，教育部2021年按相关工作程序确定了首批12个未来技术学院。

(责编：郝孟佳、秦华)

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