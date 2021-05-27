人民网北京5月27日电 （记者孙竞）“中考实行五五分流？”“中考将比高考更难考？”再过一个月，北京将迎来新中考。然而，近来网上一些关于中招的传言令家长和学生们六神无主。今天，北京市教育委员会微信公众号“首都教育”发布回应称，北京不可能出现大幅度的高中学位紧缺。

北京市教委新闻发言人李奕表示，多年来，北京的普职比例控制在6∶4或7∶3，一方面满足了老百姓对高中教育的需求，另一方面也拓宽了职业教育上升的通道。这几年通过3+2、五年一贯制、贯通培养、单考单招、专升本等多种升学方式，让不同学习成绩的学生都能进入高等教育学习。

李奕介绍，普通高中和中等职业教育两种类型已经存在了多年。今年，北京市各类高级中等学校招生规模为8.95万人，其中，普通高中招生规模为6.18万人，中等职业教育招生规模为2.77万人。这个计划只是一个参照数，并不是最后的结果。实际上，由于生源数量等原因，多年来，北京的高中学位还是很充足的，并没有完全按照计划数据落实最后的结果。

李奕说，教育行政主管部门对生源的增长速度和可能达到的峰值等指标进行预测，并根据实际情况不断调整教育资源。比如，“二胎放开”后，有意识地调配资源、增加小学学位。这个过程是动态的，有的是绝对增加，有的则是相应减少。调整随着峰值的波动而变化，从而确保孩子们的受教育质量、类型和层级。

“北京不可能出现大幅度的高中学位紧缺，或者说颠覆现有的教育结构，只会采取相应措施来增加学位、调整结构，以确保教育良性发展，家长们大可放心。”李奕强调。

李奕建议，从学段和学校之间的资源匹配来看，不同的教育资源会存在差异，家长应该根据孩子的发展特点和需求，来帮助孩子选择不同类型的成长路径，实现各得其所，而不是单纯用上普高还是上中职来进行比较。

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