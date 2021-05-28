原标题：北京不可能出现大幅度高中学位紧缺

本报讯 日前，网传今年中职和普高的招生比例要达到5∶5，有一半的初中生无缘高中。市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕对此传言作出回应：北京不可能出现大幅度的高中学位紧缺，或者说颠覆现有的教育结构，只会采取相应措施来增加学位、调整结构，以确保教育良性发展，家长们大可放心。

李奕表示，北京的普职比例控制在6∶4或7∶3这样的比例，一方面满足了老百姓对高中教育的需求，另一方面也拓宽了职业教育上升的通道。同时，这几年通过“3+2”、五年一贯制、贯通培养、单考单招、专升本等多种升学方式，让不同学习成绩的学生都能进入高等教育学习。

“普通高中和中等职业教育两种类型已经存在了多年。”李奕提到，统筹考虑学生发展和首都经济社会发展的需要，今年，本市各类高级中等学校招生规模为8.95万人，其中，普通高中招生规模为6.18万人，中等职业教育招生规模为2.77万人，“需要说明的是，这个计划只是一个参照数，并不是最后的结果。实际上，由于生源数量等原因，多年来，北京的高中学位还是很充足的，并没有完全按照计划数据落实最后的结果。未来的招生计划也是如此，实际招生人数与招生计划会有一定出入。”

他介绍，近年来，北京一直在整体推进教育改革。从改革之初，教育行政主管部门就对生源的增长速度和可能达到的峰值等指标进行过预测，并根据实际情况不断调整教育资源。李奕提到，实际上，从学段和学校之间的资源匹配来看，不同的教育资源会存在差异，家长应该根据孩子的发展特点和需求，来帮助孩子选择不同类型的成长路径，实现各得其所，而不是单纯用上普高还是上中职来进行比较。换言之，将来孩子不管进入到哪一个专业、哪一类型的学校，毕业后从事哪一个行业，都有机会成为国家的栋梁之材。为了实现这一目标，北京正在通过高质量的教育体系为学生提供多样化的选择。举例来说，市属高校实行分类发展，原有的综合类高校逐渐明确办学方向，成为研究类大学、应用类大学、艺术类大学等多种类别。高中则实行特色化办学，家长可以帮助孩子从兴趣点着手，选择适合的成长路径，等毕业后，在高等教育阶段也能找到合适的学校、合适的专业来进行对接，这将是未来北京教育发展的一种趋势。

与此同时，北京的职业教育发展也在突出自己的特色，近年来在专业调整和招生规模等方面都有较大变化，正在从普通的职业教育向高质量职业教育发展，在人才培养方面更强调高质量和精细化。比如，这两年一直在进行改革试点的贯通培养方式，就是为那些在某种方面有特长的学生提供连续培养的机会，同时，允许他们选择学习方式，直接深造或者是先就业再深造，让学生掌握主动权，更加适应社会发展。（记者 武文娟）

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