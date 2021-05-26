原标题：中小学每天安排30分钟体育大课间

北京市教委日前发布关于进一步强化中小学校园课外体育锻炼的通知。通知中提到，确保学生每天校内一小时体育锻炼。学生校园课外体育锻炼包括大课间体育活动、课外体育活动等内容。没有体育课的当天，要安排不少于45分钟的课外体育锻炼。全市中小学校每天要统一安排30分钟的大课间体育活动。

当天无体育课

须安排不少于45分钟课外锻炼

通知中提出，全市中小学校要坚持面向全体学生开展校园课外体育锻炼活动，号召全体学生“走出来、动起来、赛起来”。学生校园课外体育锻炼包括大课间体育活动、课外体育活动等内容。没有体育课的当天，要安排不少于45分钟的课外体育锻炼。

全市中小学校每天要统一安排30分钟的大课间体育活动，严格落实课间操、眼保健操制度。学校要因地制宜，统筹利用场地，优化时间安排，科学合理安排大课间活动内容，确保适宜的运动负荷，达到锻炼身心的目的。同时，要利用好课间十分钟鼓励学生“走出来”到室外活动，放松身心、缓解疲劳。

校园场地有限

要利用室内空间丰富课外活动

通知中强调，要广泛开展丰富多彩的课外体育活动。各学校要根据学生不同年龄特点有针对性地开展课外体育活动。对于场地确实有限、教室与操场距离较远、不能保证每名学生到操场参加体育活动的学校，要充分利用室内、走廊等适宜空间，通过体育游戏、室内操等方式，丰富课外体育活动内容，增强体育活动的趣味性，确保所有学生都“动起来”，享受体育活动带来的乐趣。

学校还要围绕“教会、勤练、常赛”的目标，建立健全校园体育联赛体系。各学校要通过举办面向人人的班级赛、年级赛、校园体育节、全员运动会、趣味运动会等形式多样、丰富多彩的体育竞赛活动，创新活动组织形式，为每名学生“赛起来”搭建平台。各区要广泛组织区域内学生体育竞赛活动，市级将每年举办全市性学生体育竞赛活动，促进学生体育竞赛活动全员化、常态化、品牌化。

各区各校要保证

学生每天一小时校园体育锻炼

市教委表示，各区、各学校要切实保证学生每天一小时校园体育锻炼，并以此为契机大力推进新时代学校体育工作的开展，全面促进学生身心健康发展。各区、各学校要建立健全工作机制，将学生课外体育锻炼与体育课总体统筹，并纳入学生体质健康管理。各区教委要指导各学校制定切实可行的实施方案，做到面向人人、覆盖全员、“一校一案”、持续实施。各学校要把课外体育锻炼作为学生校园生活的重要组成部分，纳入学校每日整体安排，认真组织落实，不得以任何理由侵占和挤用。市区两级将学校体育工作纳入督导检查范围，学校对督导检查发现的问题要及时进行整改。

市教委强调，各区、各学校要从场地、人员、评价等方面做好统筹谋划，有效整合优质资源并合理利用。对于校内生均体育场地面积严重不足的学校，要充分利用社会体育场馆和校外活动空间。同时要根据学校体育活动的特点和规律，规范校园体育安全管理，按规定投保校方责任保险，做到应保尽保，同时做好遇雾霾、沙尘等极端天气工作预案。（记者 武文娟）

(责编：温璐、熊旭)