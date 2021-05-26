原标题：应届生“就业难” 为何还有人选择“慢就业”

随着毕业季临近，应届毕业生求职就业问题再度引发舆论关切。国家统计局数据显示：今年4月，全国城镇调查失业率为5.1%，与3月相比下降0.2个百分点，但16岁至24岁年轻人调查失业率依然维持在13.6%的高位。离校不久的年轻人失业率较高，当然是“就业难”的直观体现。然而，公众眼中的“就业难”，在应届毕业生看来，却可能有另一重面目。

部分大学生找工作时“高不成、低不就”的心态，与日益流行的“慢就业”“缓就业”潮流，是当前大学生择业就业特征的一体两面。年轻人的第一份工作决定了其事业的起点，第一份工作顺不顺心，对年轻人的心理健康影响至深。究竟是“先就业再择业”，还是不将就、不苟且，对求职结果坚持“完美主义”，是两种截然不同的就业观念。

相比过去，当下不少大学毕业生拥有更富足的家庭条件，这使得他们在求职时趋向于“不妥协”。家庭的后盾让他们拥有更长的求职期，有的毕业生在离开校园以后仍然能够得到家庭的经济支持。“找工作”对他们来说不是迫在眉睫必须完成的任务，而是一种人生方向的选择。

从学校的角度出发，帮助更多学生找到工作，“扶上马送一程”，是教育者责任的体现。与此同时，毕业生的就业情况也是高校社会认可度的重要指标。高校有动力也有压力做好就业工作——但是，这里所说的“好”，在许多高校眼中，其实就是就业率统计数值的提升。

对高校和负有促进就业职责的部门来说，就业是一项宏观的社会工程；但对个体求职者而言，就业对应的是非常具体的个人生活，这既包括“有没有找到工作”的焦虑，也包括“工作岗位是否舒心”的考量。因此，观察大学生“就业难”，关注统计数字的同时，也要更多注意求职者意愿与实际就业的匹配程度。

目前，支持自主创业、多渠道灵活就业已成为国家政策导向，高校毕业生就业形式日益丰富。对此，社会还应清醒认识到：接纳和鼓励灵活就业，是为了尊重求职者的就业意愿，为不同形式的就业者提供充分保障，而不是追求形式上的就业率。随着社会发展，年轻人择业期延长已成为一种趋势，从校园到职场“无缝对接”的情况或成为过去时。新冠肺炎疫情发生以来，有关部门顺应呼吁，出台延长“应届生”身份时效的政策。只有理解这些变化的内在规律，才能行之有效地做好就业服务。

就业情况事关国计民生，而个体的求职选择，则与生活的满足感与幸福感休戚相关。扩大就业率、控制失业率非常重要，做好面向不同个体的就业服务与支持同样重要。只有把对就业岗位的整体调控与对个体求职者的具体支持“拧成一股绳”，才能最大程度释放出正向力量。（王钟的）

(责编：温璐、熊旭)