人民网济南5月26日电 （记者何淼）由全国职业高等院校校长联席会议主办的，以“优化类型特色，赋能高质量发展”为主题的全国职业教育大会精神学习贯彻会日前在山东省济南市召开。教育部职业教育与成人教育司副司长谢俐，山东省教育厅总督学刘欣堂，济南市委常委、宣传部长、市委教育工委书记杨峰等嘉宾出席开幕式。

全国职业教育大会精神学习贯彻会现场。主办方供图

谢俐表示，要充分认识全国职业教育大会的重大成果和重要意义，从立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局的高度，全面把握建设高质量职业教育体系的重点任务，树立科学的职业教育理念，加快构建一体化的职业教育体系，健全多元开放融合的办学格局和灵活多样的育人模式，理顺职业教育管理体制，强化职业教育保障机制。

谢俐指出，要扎实推进大会精神落实落地，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴提供强的大人才保障和技能支撑。

记者从会议现场获悉，本次会议从“双高建设”、高职教育国际化发展、产教融合校企合作创新三个角度切入，通过主题报告、专家视角、经验分享、互动交流、成果展示等多种形式，针对目前“双高计划”推进过程中战线关心的热点、难点、重点，开展分享与交流；围绕职业教育服务“一带一路”建设，探讨“中文+职业技能”的国际化发展经验和模式；聚焦推动校企协同育人，展示一批企业深度参与协同育人的典型案例，增强职业教育适应性。

会议期间，还举办了“技术创新应用与智能实训装备展览会”和“产教融合校企合作成果展”。

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