丁家发

原标题：高考“刷脸”进考场 是一个好的开端

6月7日，高考将正式拉开帷幕。据报道，北京今年的高考考场与往年有些不同，考生首次施行“刷脸”进考场，不再是监考员一一对考生信息进行现场核对。（6月3日《北京青年报》）

每年高考期间，都有一些粗心的考生因忘带或丢失准考证耽误时间，甚至错过考试。北京市今年首次施行“刷脸”进考场，不仅节省查验准考证的时间，也能让考生轻松进考场，缓解应考的心理压力。

随着现代信息技术进步，许多地方教育考务部门对进考场前忘带或遗失了准考证的考生，已不再像以前冷冰冰地拒之门外，而是采取更人性化的处理方式，如一些省份的教育考务部门规定，考生如果忘带或者遗失准考证，可先进入考场应考，但前提是监考人员先验证考生的相貌，若与准考证存根上的照片相符方可进入考场，同时，考生还需要保证在下一场考试前，将准考证或补办的准考证送到考点相关部门验证。

北京施行“刷脸”进考场，同样是为避免考生因为忘带或遗失准考证而影响考试。不过，施行“刷脸”进考场，并不意味着对考生把关工作的松懈。考生虽然可以“刷脸”进考场，但是为防止“枪手”替考等作弊现象，监考人员仍要查验考生的准考证，确保人证合一。

高考“刷脸”进考场，为智能化考务工作开了一个头。在今后，高考准考证有望实现电子化，考生可以通过刷脸、按指纹等方式快速进入考场。对高考期间忘带或遗失纸质准考证的考生，可先通过电子准考证快速核对身份，并在考场配备打印设备，及时为考生打印出纸质准考证。此举，不仅能节约大量人力、物力等资源，也能让考生以轻松的心情参加考试，值得教育考务部门探索和尝试。

各地教育考务等部门应从广大考生的切身利益考虑，可以在准考证、考务制度各方面，与时俱进大胆改革，运用现代科技信息技术，进一步优化、简化考务环节和流程，从而减轻考生的心理压力，让他们尽量少受外部条件干扰，能够专心应考。

(责编：郝孟佳、熊旭)