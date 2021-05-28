原标题：小学生做美妆博主？三观别被带偏了

小学生做美妆博主被批，专家回应利用孩子做广告违法（据新华社5月26日报道）。近年来，小学生做美妆博主现象日益火爆，消费逐渐向儿童领域蔓延，儿童专属玩具、儿童专属彩妆……各种儿童“专属”产品不断涌现。

据考拉海购发布的数据显示，2020年儿童彩妆消费同比2019年增长了300%。看似“专属”的彩妆产品可能正在毁掉孩子的童年。如果儿童化妆是为了舞台表演无可厚非，但这些如果单纯为了所谓的“变美”而化妆就需要慎重。尽管市场推出了众多儿童专属美妆产品，但这些彩妆产品是否符合产品质量要求，成分是否安全，长期使用是否会对儿童发育造成不利影响，都需要家长、商家乃至相关责任部门认真思考。《人民日报》就曾报道湖北13岁女生蔓蔓，5岁起就用妈妈的口红、眉笔化妆。近两年她停止了生长，就医后才发现，原来是她过早接触含激素的化妆品，患上了矮小症。

与此同时，过早地接触化妆品，更会对儿童的审美造成难以挽回的影响。此前就有相关媒体报道，韩国某美妆产业开设了连锁的儿童美容店，很多还未识字的3-7岁儿童被父母送来美容院，体验各种美容服务。这种行为不仅会让孩子建立起对“美”的错误认知，更会使其忽视对心灵、智慧上的追求，从而让儿童过早地陷入容貌焦虑，对儿童今后的成长产生非常不利的影响。

小学生做美妆博主也暴露出家长及其法定监护人监护责任的缺失。在儿童三观尚未成型的阶段，家长作为孩子的法定监护人，不仅需要对孩子进行学习上的引导，更需要及时对孩子进行心灵和观念上的指引，上行下效，孩子的很多行为都和父母相关。爱美之心，人皆有之，到底何为“美”，就需要家长对孩子的正确引导，不能听之任之。

修订后未成年人保护法将于6月1日起实施，其中明确列举了未成年人的父母或者其他监护人应该履行的10项监护职责以及11项禁止性行为。今后，家长的监护责任将更加明确和具体。

其实，让小学生做美妆博主的行为可能涉嫌违法，根据广告法第38条规定，不得利用不满十周岁的未成年人作为广告代言人。而且，一旦所推广的产品对其他小孩造成伤害又该如何追责？这些都是需要深入思考的问题。

因此，为了还给孩子一个健康的童年，“小学生”美妆博主现象确实该管管了。首先，作为家长要加强对儿童的引导，进行正确的审美教育；其次，作为商家要严把质量关，不让不符合质量要求的“三无”产品流入市场；直播平台要严格审核，严格履行法定义务和切实承担法律责任；相关责任部门要加强监管，完善相应法律规范，提高违法成本。

儿童需要特有的可爱与稚趣，不要让厚重的化妆品掩盖了孩子纯真的美。（赵晓明）

(责编：温璐、熊旭)