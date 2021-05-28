救助“星星的孩子”，大家在行动
2021年05月28日08:40 | 来源：新华网
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原标题：救助“星星的孩子”，大家在行动
新华社北京5月27日电 儿童自闭症是世界医学难题，是患儿的不幸，家庭和社会的痛。让这些“星星的孩子”——儿童自闭症患者走出自我、融入生活，社会各界一直在努力。
记者27日从中国儿童自闭症公益万里行活动执委会获悉，继北京站、吉林站之后，为期10天的儿童自闭症公益救助活动宁波站26日圆满收官，4位接受救助的孩子核心症状得到改善。据公益活动首席科学家于晓彤介绍，针对8次经络治疗后每个孩子的病情改变，结合西医的三次体检血液指标变化，预计孩子们未来三个月会越来越好。
中国儿童自闭症公益万里行活动执委会主任张涛说，中国儿童自闭症公益万里行活动旨在通过心理和生理干预，中西医结合、医教融合，解决自闭症预防、治疗和愈后康复教育，系统救治3至6岁自闭症儿童。自2020年底活动启动以来，已在北京、吉林救助8名患儿。
中国宋庆龄基金会麦芽儿童健康项目捐资人代表孙千说，宁波站4个孩子得到很大改善，基本消除了自闭症核心症状，表明目前这种治疗方式可行，特别是尝试中西医结合、医教融合方式解决儿童自闭症问题意义深远。（记者王立彬）
(责编：温璐、熊旭)
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