人民网北京5月28日电 21日，第十一届全国大学生红色旅游创意策划大赛新闻通气会在京举行。此次比赛中，来自全国622所高校的3561支团队、近15000名师生报名参赛，提交作品3097件。来自清华大学、南开大学、中山大学、北京第二外国语学院等50余所高校的60支队伍入围全国总决赛。

本届大赛以“青春追寻红色路 不忘初心跟党走”为主题，紧扣党史学习教育，设东北、华北、西北、华中、华东、华南、西南七大赛区，要求参赛队伍密切围绕党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史和新时代中国特色社会主义建设伟大实践开展作品设计。

大赛将全国总决赛地点设于红船起航地浙江嘉兴，并将通过南湖采风、沉浸式思政课堂等多种形式，引导青年学子深刻感受中国共产党波澜壮阔的百年历史征程，铭记光辉历史、传承红色基因。

在作品类型上，本届大赛增加了更贴近95后、00后的青春表达。在往年“红色旅游线路设计”“红色旅游目的地设计”“红色文创产品设计”三个传统项目的基础上，新增“红色足迹微视频”“红色精神微讲解”“红色故事微漫画”三个参赛类别，作品形式更加多元，覆盖范围更加广泛，以更贴近年轻人的方式传播红色文化。

全国大学生红色旅游创意策划大赛是目前国内规模最大的红色旅游专业赛事，自2011年创办以来，已连续举办十一届。十一年来，大赛带领大学生先后走进陕西铜川、河南兰考、贵州遵义等一批革命老区，让青年人近距离感受中国共产党革命史、改革开放奋斗史、新时代奋进历程，运用专业知识和青春力量，丰富红色旅游建设内容，自觉传播红色文化，已成为行走于祖国大地上的一堂生动“思政大课”。

(责编：张怡飒（实习生）、熊旭)