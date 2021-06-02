人民网北京6月2日电 据北京教育考试院消息，今年高考将于6月7日开考，各科考试入场时间均有提前，语文科目考前35分钟，其他科目考前30分钟，考生持身份证和准考证可进入考场。

北京教育考试院提醒各位考生，应在考试前熟悉考点所在位置，科学合理地设计出行时间、方式及路线；注意收听、收看交通管理部门发布的公告和路况信息，特别是交通管制信息和绕行路线，提前安排出行时间，尽量避开交通管制路段，确保每科开考前至少提前半小时到达考点。每科目开考15分钟后，迟到考生不准进入考点。外语科目考生交卷出场时间不得早于16:30，其他科目交卷出场时间不得早于每科目考试结束前30分钟，交卷出场后不得再次进场续考。

考前14天前起，考生要认真做好每日体温测量和健康监测，并如实向报名单位报告健康及行程情况。要做好个人防护，科学佩戴口罩，尽量减少外出，不聚会、避免去人群流动性较大的公共场所，保持良好卫生习惯和作息规律。出现发热等症状要立即向报名单位报告，并及时就医。考试期间，遵守入场体温排查等防疫措施。希望每位考生都能以最好的状态迎接考试。

考试前一天，考生应准备好身份证和准考证及准考证背面所列的考试用具（2B铅笔、黑色字迹的签字笔、直尺、圆规、三角板、无封套橡皮、标准化考试模板），可准备一个透明的塑料袋，将考试用具连同身份证和准考证一起放入，以便检查时一目了然。除规定的用品外，其他任何物品不准带入考场，如手机等具有发送或者接收信息功能的设备、涂改液、胶带、修正带等物品。

北京教育考试院特别提醒，《国家教育考试违规处理办法》明确规定，携带具有发送或者接收信息功能的设备（如手机等）参加考试将被认定为考试作弊，将取消全部高考科目成绩。考生违规情况将记入考生诚信档案。

(责编：郝孟佳、温璐)