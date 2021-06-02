原标题：对15家校外培训机构顶格罚款释放怎样信号

“某老师清华大学毕业，培养出数十名中考状元”“教研团队超过85%的教师来自清北及985、211大学”……师资力量是不少家长选择校外培训机构时最看重的因素，但你可曾想过，机构宣传的所谓“雄厚”师资可能掺杂水分甚至是虚构的？

6月1日，市场监管总局举行新闻发布会，市场监管总局价监竞争局局长袁喜禄介绍，在5月初对作业帮、猿辅导两家机构开展检查的基础上，市场监管部门对新东方、学而思、精锐教育、掌门1对1、华尔街英语、哒哒英语、卓越、威学、明师、思考乐、邦德、蓝天、纳思书院等13家校外培训机构进行重点检查。检查发现，这15家校外培训机构均存在虚假宣传违法行为，13家校外培训机构存在价格欺诈违法行为，市场监管部门对15家校外培训机构分别处以顶格罚款，共计3650万元。

这些校外培训机构违法违规行为有何特点？顶格罚款释放了怎样的信号？

虚构、夸大、诱导成违法违规行为主要特点

为了不让孩子输在起跑线上，不少家长将视线瞄向校外培训机构，“校内减负、校外增负”现象突出，校外培训机构无序发展、乱象丛生。“从全国12315平台投诉举报情况看，今年一季度，教育培训服务投诉举报达4.71万件，同比增长65%，校外培训已成为百姓生活的痛点、堵点。”袁喜禄说，市场监管部门加大执法力度，从严治理校外培训机构乱象。

记者了解到，虚构、夸大、诱导是此次重点检查发现的校外培训机构违法违规行为的主要特点。15家校外培训机构均存在虚假宣传的违法行为，包括虚构教师资质、虚构执教履历、夸大培训效果、夸大机构实力、用户评价不真实等。

比如，蓝天教育宣传“教研团队超过85%的教师来自985、211大学”，事实上，该团队的121名教师中，来自985、211大学的仅有18人，占比不足15%；新东方“名师风采”栏103名教师中有76名教师的实际教龄与宣传不符，虚假宣传比例达73.8%。虚构执教履历体现为虚构教师教培经验、授课时长、工作履历等，比如卓越在其网站宣称某教师“所带学生初三获得高中化学省级一等奖1名”，某教师“曾获省级师范大赛奖项”，经核实均为虚假内容。

夸大机构实力、培训效果、升学比例等现象同样存在。“思考乐宣称其教学研发团队的教师‘培养出数十名中考状元’等，实际无法提供材料证实上述宣传内容的真实性；掌门1对1宣传‘押中97道原题’等内容，同样无法提供依据。”袁喜禄指出，虚假宣传作为不正当竞争的一种类型，不仅损害了家长和学生的合法权益，还严重扰乱竞争秩序，造成整个行业劣币驱逐良币的潜在问题。

与此同时，价格欺诈问题突出。此次重点检查中，除了蓝天教育和明师教育，其余13家校外培训机构均存在价格欺诈行为，主要表现为虚构原价和虚假优惠折价，商家标注的所谓“原价”其实从未销售过，通过制造“优惠折价”诱导家长买单。

市场监管总局价监竞争局副局长嵇小灵提醒家长和学生理性看待校外培训机构对课程效果和内容的承诺，不轻信、不盲从。遇到自身合法权益受到侵害的情形，可以留存相关证据材料，通过登录全国12315平台或拨打12315热线电话进行投诉举报。

顶格罚款出于三方面考虑

此次对15家校外培训机构处以顶格罚款，是基于怎样的考虑？市场监管总局价监竞争局一级巡视员陈志江回应道，市场监管部门在行政执法中始终秉持依法依规、公平公正和过罚相当的原则，处以顶格罚款出于三方面考虑——违法行为的社会危害性大、教育培训行业社会关注度高、顶格罚款的教育警示意义突出。

具体而言，被处罚的校外培训机构均为全国性或区域性的培训机构，有的开展线上教育，学生遍布全国；有的线下网点众多，学生动辄上万人。投诉举报较多，社会反映强烈，其违法行为损害了众多家长学生的合法权益，对社会危害较大。市场监管总局基于过罚相当的考虑，对培训机构处以顶格罚款。

“教育培训行业事关每个人切身利益，具有公益性质和公共服务属性，亟须从逐利的产业回归良心的行业，需要从无序竞争回归健康发展。”陈志江进一步解释道，顶格罚款是对被处罚单位的严厉警告，是督促被处罚对象切实整改的有力推动，也对其他教育培训机构释放出严厉监管的信号，对强化行业自律、引导教育培训机构依法依规诚信经营具有强大的警示作用。

陈志江强调，罚款只是手段，整改规范才是目的。对于拒不整改、屡查屡犯、情节恶劣的违法行为，市场监管部门可以依法责令停业整顿，直至吊销营业执照。

校外培训机构应以此为契机完善内部治理

针对处罚一事，截至记者发稿，已有机构做出回应，称完全接受市场监管部门给予的相关行政处罚。

嵇小灵坦言，校外培训机构应以此为契机，树立对法律和市场的敬畏之心，建立完善有效的内部治理，共同维护公平竞争的市场秩序。

“校外培训机构应当立即对照法律法规和市场监管部门要求，全面清理规范宣传页面和价格标示，认真梳理标价和宣传活动中的薄弱环节和漏洞短板，从人员、产品、技术等方面发力，彻底纠正违法行为。建立完善内控机制，在价格制定、宣传推广等环节，保证客观真实、公平公正。杜绝虚标原价，在宣传时应实事求是，对教师资质和课程质量等内容从严审核，相关宣传材料应当存档备查。杜绝只顾砸钱打广告、‘拉人头’而忽视实际教学质量的提高。应主动公开定价机制，教学人员的资质和履历应当在宣传材料的显著位置公示，自觉接受社会监督。”嵇小灵说。

监管也将继续发力。袁喜禄透露，市场监管部门将进一步开展校外培训乱象执法检查，聚焦问题反映最集中、社会矛盾最突出、面向义务教育阶段的学科类培训；联合有关部门对校外培训行业头部企业进行约谈；组织开展“回头看”，对此次集中查处的15家企业和各地市场监管部门查处企业的整改情况进行评估督导。市场监管总局还将会同有关部门要求相关企业对照国家法律法规进行全面自查、逐项整改，签署诚信承诺书并向社会公示。

嵇小灵表示，期待校外培训机构能摒弃短视行为，通过诚信经营，以师德、口碑及优质的服务树立良好的品牌形象，共同维护市场秩序，打造多方共赢的校外培训市场。

（本报记者 陈晨）

(责编：郝孟佳、温璐)