原标题：应教尽教，强化学校教育的主阵地作用

【光明论坛】

义务教育最突出的问题之一是中小学生负担太重，短视化、功利化问题没有根本解决。特别是校外培训机构无序发展，“校内减负、校外增负”现象突出。近日，习近平总书记主持召开了中央全面深化改革委员会第十九次会议，会议指出，减轻学生负担，根本之策在于全面提高学校教学质量，做到应教尽教，强化学校教育的主阵地作用。这既指出了当前义务教育发展的根本问题，也明确了学校在解决学生学业负担上的方向和要求。

诚然，学生学业负担重、校外补课多有着非常复杂的内外因素，既有“望子成龙”的文化传统，也有学校发展不够均衡，优质教育资源和机会比较稀缺的现实因素，更有一种“不让孩子输在起跑线上”的社会焦虑心理。但是学校在这些问题上并不能置身事外。从根本上来看，这是学校育人观念和评价标准的问题。虽然素质教育早在20世纪90年代就已提出，但是长期以来一些学校出于功利化办学需要，没有把全体学生发展和学生的全面发展放在首位，仍然以分数、成绩和特长论英雄。为了在短期内取得好的办学绩效，一些学校变相改变课程结构、变更课程安排和课程内容的情况时有发生，导致学生想上的课上不了，不想上的课天天上。为了应付教学检查和督导，有的学校甚至准备了两张不同的课表。

此外，学校师资问题突出。毋庸置疑，“校外补课”现象从某种程度上折射了家长对学校师资的不满意。事实上，由于教育规模的急剧扩张，教育变革的速度加快，全国不少地方都面临着师资规模不足、年龄老化、结构性缺编严重、专业化程度不够等问题，在很大程度上导致家长对学校教育缺乏信心，只能通过“校内不足校外补”的方式来满足自己对孩子的教育期待。全国很多地方都存在聘用代课教师的问题，有些地方学校代课教师的数量比例甚至高达30%以上。学校作为学生成长的主要场所和实施教育教学的主阵地，要主动承担起缓解学生学业负担过重的责任。“打铁还需自身硬”，学校要勇于自我革新，做到应教尽教教好，全面提高学校教学质量，才能真正打破“校内减负、校外增负”的恶性循环。

为此，首先要树立正确的育人观，坚持立德树人，五育并举，为应教尽教扫清观念障碍。中小学阶段学校教育的核心任务是为学生发展打基础，教会学生基础知识，培养学生的良好习惯、基本素养与能力，学校要打破“唯分数、唯成绩、唯特长”的人才观和评价观；要摒弃功利化的办学绩效观，坚持德智体美劳全面发展；要自觉遵守党的教育方针，按照国家规定开齐开足所有课程，为学生的全面发展、健康发展提供保障；把在基础教育阶段应该教的内容尽力在学校完成，不能“校内不讲校外讲”“课上不讲课下讲”；更不能因各种原因偷工减料，擅自变更学校课程内容和要求，要主动赢得家长和社会对学校的信任。

其次，要创新教学管理和教学方法，为应教尽教提供保障。有教无类，因材施教是中国教育思想的优秀遗产，也是应教尽教的目的。学校教育要面向全体，不能因为种种原因，人为地设置各种门槛或者戴上有色眼镜，把本来应该为全体学生共享的教学资源有选择地向部分学生开放。要通过缩减班级规模，实施分层教学、项目化学习，运用现代技术手段、个性化辅导机制等，创造性地提供更多样化、更高质量的教育服务，让家长和社会对学校放心。

再次，要不断提高教师专业素质，努力提高应教尽教的质量。实际上，学生作业负担重从某种程度上也反映了教师的专业素质问题，因为不研究，不专业，才不会教，才导致学生负担重。家长乐此不疲地为孩子“补课”，从表面上看是“望子成龙，望女成凤”心切，其实也内在地反映了家长对学校教学质量的信心不足，通过“补”来获得一种安慰。学校要不断提高教师的专业素质和职业道德水平，促进教师深入研究教育教学，优化和创新教学方式和手段，主动承担起“补”的任务，并使“教”和“补”融为一体，相得益彰，以更有效的教学减轻学生学业负担，实现教得轻松和学得轻松的双赢。

最后，要拓展教育资源渠道，为应教尽教创造更多的可能性。应教尽教不仅是学校办学思想的指南，更是对学校办学行为的具体要求。要做到应教尽教，学校必须要有充足的资源保障，在当前师资规模增加还不能适应学生规模增加、教师专业素质还不尽如人意的背景下，学校必须突破现有的时空界限和对公共教育资源的过度依赖，不能“等靠要”，要正确处理学校教育、家庭教育和社会教育的关系，形成资源共享、相互融通的合作机制。

（作者：鲍传友，系北京师范大学教育学部教授、博导）

(责编：温璐、秦华)