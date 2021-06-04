原标题：如何破解高校教师评价“老大难”

“不得将论文数、项目数、课题经费等科研量化指标与绩效工资分配、奖励挂钩。”“依据实际贡献合理确定人才薪酬，不得将人才称号与物质利益简单挂钩。”去年10月，中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，对教师评价改革提出了要求。半年多来，成效如何？

近日，全国政协举行“进一步完善高校教师多元分类评价体系”提案办理协商会，进一步凝聚共识，推动改革落地生效。

今年全国两会，民盟中央提交了《关于进一步完善高校教师多元分类评价体系的提案》。民盟中央启真智库专家委员会成员林成华介绍，2016年以来，清华大学等11所高校出台或更新了高校教师评价改革文件，进行了一些有益的探索。民盟中央在调研中发现，当前高校教师绩效评价中仍存在一些不合理现象。

这些问题包括：岗位分类评价制度缺乏统一标准，教师绩效评价仍以“科研工分制”为主导。各高校以人才“帽子”、海外学历等为导向的分类激励机制设置差异较大，不同身份间的待遇过度差异化，“帽子”竞争激烈。大多数高校对教师实行2-4年的短周期科研绩效考核制度，部分高校甚至一年一次，频繁考评加剧了浮躁氛围。

据全国政协提案委员会副主任支树平介绍，这件提案被定为全国政协今年76件重点提案之一。教师评价事关教育大局，是多年“老大难”问题，政协委员连年建言。如何制定评价标准，如何改革评价方式，如何避免破而不立或改革走样，需要教育系统的智慧、魄力、勇气，也需要社会各界的关注和支持。

“我们认为这个提案分量非常重。”在提案办理协商会上，承办单位代表、教育部教师工作司副司长黄伟说，提案质量很高，符合目前高校教师队伍建设的基本状况，提出的建议也很有针对性。教育部将认真研究，与政协委员共同推动。有些问题还“没有现成的答案”，需要继续探索。

全国政协委员、中央民族大学党委书记张京泽指出，当初为鼓励教师上课，发放课时费；为提高科研能力，发放论文奖励。如今，发表一篇论文，可以奖励数万元；得了人才称号，有相应薪酬标准；获得重大课题，又有相应奖励。“利益越滚越集中，有时候形成了利益的固化。”他说，大学的评价有点“企业化”倾向，成了“计件工资”。企业有企业的精神，大学应有大学的精神。

曾在教育部任职的全国政协委员管培俊回忆，多年前，在教师评价中引入量化考核是一项改革，相对于当年的“铁饭碗”是一种进步。但量化不能绝对化、简单化。论文是成果的一个体现，不能以论文数量论英雄。一些地方院校已经不管论文内容、质量、水平，不管有没有创新，以“指标”为第一位了。“一篇论文多少钱——不看论文质量、不看里面有没有创新贡献，就奖励多少钱，这是饮鸩止渴。”管培俊说。

全国政协委员、同济大学副校长顾祥林感慨，现在人才“帽子”太多，而且与利益挂钩，“小帽子”是拿到“大帽子”的基础。“唯帽子”的问题依然存在。

在一份提案中，顾祥林建议规范各类人才称号、人才支持计划和科技奖项，避免各级重复设奖，仅保留少量国家和省部级奖项，改变个人和单位“包装报奖”的现状。

全国政协委员、南京中医药大学校长胡刚也曾提案建议，重点考察科研成果本身的价值和具体贡献，而不是简单关注科研成果的外在形式，克服片面重视成果发表的期刊级别、获得奖项、获批课题等不良倾向。

“对高校教师进行多元评价，首先是对高校要有多元评价。”顾祥林委员说。

张京泽委员认为：“建立完善教师能进能出、能上能下的机制，是教师评价管理的核心和关键。”

民盟中央在提案中建议，由教育部组织制定一份高校教师分类评价标准。对此，也有政协委员提出了不同意见。

教育部教师工作司副司长黄伟对此坦言，教师评价应是大学办学自主权的内容。而且即使同一个专业，专业课、公共课教师评价的差异也很大，教育部来统一制定教师分类评价标准，存在困难。

管培俊委员建议，按照“放管服”的要求放权，先鼓励一些高校在这方面进行改革试点，以点带面，有了示范之后，各高校再根据本校情况，形成丰富的评价体系。“现在再回到过去，教育部搞一套指标体系，不是办法。”

中青报·中青网记者 张国

(责编：郝孟佳、熊旭)