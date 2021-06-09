人民网北京6月9日电 “2021年高考生物命题围绕立德树人根本任务，以高考评价体系为依托，进一步深化考试内容改革，注重发挥生物学科的育人功能。”根据高考考试安排，生物科目考试在8日进行。对于生物试卷的命题原则，教育部考试中心命题专家进行了解读。

教育部考试中心表示，生物试题立足学科本质，精心创设问题情境，延续近年试题风格，以稳为主、稳中有进，加强价值引领和文化渗透；关注学情变化，引导学生核心素养培养和发展，助力高考综合改革和高中课程改革平稳推进。

铸魂育人，促进学生全面发展

一是弘扬中华优秀传统文化，坚定文化自信。我国制作酱油已有长达3000多年的历史，是世界上最早酿造酱油的国家。在发酵过程中，米曲霉等微生物产生多种酶，将蛋白质、淀粉、脂肪等生物分子分解为风味独特、易于吸收的多种小分子。

理科综合全国乙卷第37题以米曲霉发酵制作酱油的工艺技术为素材，围绕发酵的生物学原理和过程，考查学生对微生物培养所需的营养物质类型、生长条件以及代谢特征的理解与运用，体现了劳动人民的传统智慧，彰显中华民族悠久的文化历史，坚定学生的文化自信。

二是强调人与自然和谐发展，渗透生态文明理念。人与自然和谐发展是人类社会实现可持续发展的前提和基础。为了保护我们的家园，必须遵循自然规律，加强生态文明建设，积极倡导人与自然和谐发展的理念。

理科综合全国甲卷第6题，以发生在裸岩和弃耕农田上的群落演替为问题情境，传达了人类活动可改变群落演替方向和速度，提示我们要尊重科学，采取适当的措施以促进自然环境修复的群落演替，避免盲目行动给自然造成伤害，凸显生态文明发展理念。

三是关注社会民生热点问题，体现生物学科价值。生物学与生产生活紧密相联，源于生活、用于生活。在新冠肺炎疫情肆虐全球的态势下，我国取得了有目共睹的抗疫成绩，精准快速的新冠病毒核酸检测技术功不可没。

理科综合全国甲卷第38题以当前疫情防控等社会民生热点问题为情境，围绕PCR技术在病原微生物感染诊断中的应用，体现PCR在诊断检测中快速、准确的优势，传达学以致用的观念，引导学生树立运用所学知识和能力解决实际问题的自觉意识，同时引导学生关注国家发展、社会民生问题，凸显社会责任意识与个人担当。

四是联系生产生活实践应用，树立科学劳动观念。勤劳是中华民族优秀的文化基因。生物学科的发展与劳动实践相辅相成、相互支持、紧密关联，生物学与劳动实践的内在联系使高考生物在引导学生增强劳动意识、树立劳动观念等方面具有天然优势。高考生物试题以遗传育种中的生物学原理和技术为切入点，考查学生分析和解决生产实践中具体问题的能力，引导学生树立科学劳动观念。

理科综合全国甲卷第32题以研究甜瓜性状的遗传特点为情境载体，考查学生对分离定律和自由组合定律的理解及在生产实践中的运用，展现了科学知识在提高植物育种效率、促进农业发展中的作用。

科学选才，深化关键能力考查

第一，以考查理解能力为立足点。理解能力要求学生能够准确理解试题信息，去粗取精，把握试题核心本质，是高考能力目标考查的基础。高考生物命题立足理解能力的考查，检测学生对学科基本概念的掌握水平，既符合教学规律，又满足选拔要求。

理科综合全国甲卷第1题围绕人体内有重要功能的酶、抗体、激素、核酸等化合物，考查学生对不同生物分子结构和功能特点的比较与综合；全国乙卷第1题考查动物细胞有丝分裂不同时期染色体的行为及DNA的数量变化。这些试题紧密围绕生物学基本概念的理解进行综合考查，旨在引导教学立足学科基础，强化概念认知，依循教育规律开展有效教学。

第二，以考查实验探究能力为着力点。高考生物着力于实验探究能力的考查，既满足高校选才的要求，也体现中学生物学教学的培育目标。实验探究能力的考查包括选取实验材料、设计实验方案、分析实验结果等方面，从多个维度评价学生的能力表现。

全国乙卷第38题要求给出利用质粒载体上抗生素抗性基因筛选目标菌株的方法，直接指向实验实际操作的考查。对实验探究能力考查的强化，旨在引导生物学教学回归学科本质、加强实验教学，助力学科核心素养的发展。

第三，以考查解决问题能力为闪光点。高考生物在真实问题情境中考查学生解决问题的能力，是发挥高考选拔功能的闪光点，有助于选拔具有创新意识和创新能力的学生，助力国家创新驱动发展战略。通过精心创设联系日常生活、生产实践、科学研究等问题情境，引导学生深入思考，寻求解决问题的方法，让学生体会学科的应用价值，激发学生的学习兴趣，引导学生从“解题”向“解决问题”转变，助力高中育人方式改革。

理科综合全国甲卷第30题创设利用放射性同位素标记技术研究基因定位的问题情境，要求学生根据实验流程示意图分析各步骤的操作目的及所依据的原理；全国乙卷第30题创设种间竞争现象分析和预测的问题情境，考查学生依据题干信息解决科学探究问题的能力。

科学施策，发挥积极导向作用

首先，优化试卷结构，保持稳中有新。2021年高考生物命题以稳定为首要原则，在试卷结构、试题形式、内容组织、难度结构、设问方式等方面保持基本稳定，使考生能够顺利作答，体现高考的人文关怀。试题设计稳中有新，试题素材选取注重弘扬传统文化，引领核心价值，潜移默化地发挥生物学科的育人功能。此外，深化关键能力考查维度，分层设计，全方位考查学生的能力表现水平。

其次，创新试题设计，减弱刷题收益。高考生物命题贯彻落实《深化新时代教育评价改革总体方案》精神，创新试题设计，紧紧围绕学科核心主干，灵活转变考查思路与切入点，减少“机械刷题”收益，引导考生讲求正确的学习方法。通过创设新颖的问题情境，引导学生思考解决新问题，如理科综合全国甲卷第30题对基因在染色体上位置的研究方案考查样品制备、试剂作用、操作目的等问题，全国乙卷第30题要求根据所给的种间竞争相关信息判断竞争结果并分析原因。

再则，做好命题调控，助力高考改革。2021年高考考生高中学习受到新冠肺炎疫情影响，在大规模学情调研的基础上，高考生物命题综合考量多方因素，科学制定难度目标，延续近年试题风格，充分考虑考生作答感受，助力高考改革平稳实施。

(责编：李依环、熊旭)