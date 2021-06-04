原标题：体育老师最后的“百米冲刺”

“娃儿落水了！”在呼救声中，一个年轻人从百米开外跑向江边，冲进水中，向落水儿童的位置游去。

6月1日傍晚，重庆市大渡口万发码头长江段附近，两名儿童在江边玩耍时，被水流冲入距离岸边数十米的江水中。

冲向水中救人的年轻人叫王红旭，是重庆市大渡口区育才小学的体育教师。事发时，恰逢“六一”儿童节假期，王红旭和同为教师的妻子带着孩子来这里玩。

“他几乎是一下子就从远处冲过来了，我们都在说，落水的肯定是他家的娃儿。”听到有孩子落水，同在附近游玩的重庆市民王显才还没来得及反应，就看到远处一个年轻人一头扎进江水中。

先是一个女孩被成功救到岸边。王显才回忆，女孩获救后，有人喊“水中还有一个”。他看到，第一个冲入水中的年轻人（王红旭）又反身游向江中，抓住了另一个落水的孩子。

据多位目击者回忆，当时，水面上只能看到孩子的两只手。“他（王红旭）抓住小孩拼命往岸上游，但应该是体力严重透支，他已经没办法让小孩和自己的脸露出水面。”看到情况紧急，王显才急忙在岸上组织大家手拉手一字排开，尽量延伸到王红旭所在的位置。

最后关头，王红旭拼尽全身力气，将孩子安全交给接力救援的群众，而他自己却被水流冲入江中。

“第一个下水的年轻人（王红旭）喊了几声‘拉我一把’，但当大家把孩子传递到岸边时，已经看不到他的身影了。”王显才说。

6月2日16时许，经过多方搜救，王红旭的遗体在出事水域附近被打捞上岸。

王显才后来才知道，救人者王红旭并非是落水儿童的家人。“如果他在体力不支的时候放弃救人，自己一定能上岸。但是他在最后还是拼尽全身力气把第二个孩子托举出水面，递给后面接力的人。”王显才说。

目击者王素芳说，长江枯水期的时候，附近居民经常带着孩子在这里玩沙或玩水。王显才称，自己长期生活在大渡口区，从未听说过附近发生过溺水事故。

事实上，事发地并非开发景区，岸上只有一条泥泞的小路通向江边。雨天时，江水完全没过了儿童戏水的浅滩。道路入口处悬挂着“长江汛期请勿在江边钓鱼、玩耍”“此处江水湍急，禁止下河游泳戏水”等安全警示牌。

“他所做的事，我们并不意外，因为生活中，他就是这样一个人。”得知王红旭因救落水儿童牺牲，育才小学的老师们非常伤心。王红旭不仅负责育才小学的体育教学工作，还兼管学校的人事工作。

在同事和学生眼中，王红旭对待教学工作认真严格，对待同事和学生幽默亲切。“他是我们全校老师共同的旭哥。”育才小学语文教师彭代琼说。

在体育教师胡艺馨眼中，王红旭是组里的“开心果”。“王老师经常跟我们开玩笑，他的性格很开朗、很随和。”

陈静是重庆市大渡口区育才幼儿园教师，王红旭是她的“结对”师傅。在陈静眼中，不管遇到多大的事，王红旭永远都表现得非常乐观。每当自己在工作中遇到困难时，王红旭都会耐心地帮她解答。“不管我有什么问题，他都会用一种轻松愉快的状态跟我讲，让我感觉毫无压力。”

菲菲（化名）是育才小学2015级的学生，王红旭是她的第一任体育老师。“小学时，王老师觉得我是练田径的好苗子，一直抓我去练田径。当时怕累，就一直躲。有几次偷偷跑了，还被他抓到了。”菲菲说，王老师既严格又幽默，“田径队训练时，有不认真或者没做到位的地方，他就会秒变脸，然后又会耐心地纠正动作。”

菲菲没有坚持练习田径，王红旭也没有责怪她，反而是经常在体育课上和她开玩笑，让她负责带着同学们集合、做操。“小学跟着王老师上过的体育课，是我上过最丰富、最认真、最开心的体育课了。”菲菲说。

在大渡口宝山堂，不少市民自发前来悼念王红旭。不少穿着校服的学生在王红旭的照片前驻足。留言墙上，人们用便利贴写满了对王红旭的思念。

“亲爱的旭哥，希望再次看到你那灿烂的笑容。”

“王老师，我们会好好学习、训练，考上好的大学，以你为榜样。”

“你用生命告诉了我什么叫舍生取义，我很荣幸能成为英雄的学生，长大后我会努力成为像你一样的人。”

重庆市民江卓蔓说：“王老师的精神永远都在，鼓励后来的人把这种爱传递下去。”

6月3日，重庆市文明委追授王红旭为“重庆好人”。

实习生 马晓晴 中青报·中青网记者 王鑫昕

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