人民网北京6月3日电 为进一步构建和完善心理健康教育学科体系，推动心理健康教育的应用基础研究和心理健康教育实践相结合，新时代多学科视野下的心理健康教育圆桌论坛日前在中国人民大学举行。

中国人民大学“双一流”心理健康教育跨学科交叉平台在论坛上正式启动。据介绍，该平台由人大教育学院牵头，依托哲学、经济学、管理学、新闻传播学、教育学、心理学、艺术学、体育学等多学科研究力量，在进一步构建心理健康教育学科体系的基础上，通过应用基础研究成果向实务工作的有效转化，提升面向全体公民的心理健康教育与服务质量。

中国人民大学党委书记靳诺指出，心理健康是健康的重要组成部分，心理健康服务是建设健康中国的核心内容之一，不仅关乎人民的精神文化需要，关乎老百姓的获得感与幸福感，更是社会稳定、国家长治久安的源头性、基础性工作。学校会全力支持平台的建设与发展，希望项目团队在科学研究、决策支撑、社会服务等方面走在前列，努力建设心理健康教育领域跨学科、交叉性的思想库和智囊团，为新时代探索符合中国特色的心理健康教育之路凝心聚力、贡献智慧。

第十三届全国政协常务委员兼副秘书长、民进中央副主席朱永新朱永新表示，心理健康事关一代人的成长，心理健康问题处理不好，对整个社会的进步与发展都会产生难以估量的影响。各类研究数据和官方数据均显示，青少年的心理健康问题凸显，需要高度重视。他认为，开展跨学科研究有两个方面的意义，一是心理学研究者本身要有跨学科研究的能力，关注学科以外的研究进展，扩大研究的视野；二是凝聚各学科的力量，对研究资源进行整合。

北京师范大学资深教授、教育部普通高等学校学生心理健康教育专家指导委员会主任林崇德指出，一是要以党的创新理论引领建构心理健康教育的知识体系，心理健康教育知识体系的建立需要多学科的专家跨学科协同创新；二是要建立以人民至上、生命至上为指导的解决大学生以及其他群体心理危机干预的有效机制；三是要以科学精神认真研究提高学校心理健康教育师资质量的问题；四是要从国际一流、国家急需的高度来建设心理健康教育平台，拿出高质量的研究成果。

“心理健康教育因其涉及面广，实践性强，专业性高，不仅深度介入各级各类学校教育教学改革的过程，而且还与家庭教育和社会教育密切相关，绝不是一个单纯的学术问题和学科建设问题。”教育部职业技术教育中心研究所所长王扬南谈到，教育内涵建设是核心，而深化“三教”改革，也就是教材、教师、教法改革是提高人才培养质量的途径。在这个过程中，心理健康教育这个短板要补上。

据悉，中国人民大学“双一流”心理健康教育跨学科交叉平台聚焦心理健康教育，集合学术研究、管理实践和社会心理服务机构等三支队伍，构建跨学科、跨部门、跨院校的研究与实践服务平台，并探索产教融合的合作方式，推动心理健康教育研究的深入，提升心理健康教育实践的专业化水平，为政府提供面向不同人群的心理健康教育政策咨询。

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