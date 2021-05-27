中国戏曲学院表演系2021届多剧种本科班毕业展演《山花烂漫》

新编越调现代戏《山花烂漫》中国戏曲学院供图

人民网北京5月27日电 中国戏曲学院表演系2021届多剧种本科班毕业展演——新编越调现代戏《山花烂漫》25日在北京长安大戏院上演，剧中角色均由中国戏曲学院表演系2021届多剧种本科毕业班学生饰演，2019级、2020级多剧种班学生配合演出。

越调《山花烂漫》是中国戏曲学院表演系为庆祝中国共产党成立100周年创排的作品。改编自冯德英同名小说《苦菜花》，故事发生在二十世纪30年代初期，表现了在抗日战争大背景下，以冯大娘、赵星梅、姜永泉、冯秀娟、冯德强、银杏为代表的军民一心，团结一致，在满怀国家仇、民族恨的艰辛斗争中坚贞不屈、视死如归的英勇形象。表达了对整个中华民族精神的理解：“以母亲为核心的这些女性形象，她们的生命价值远远超出了自然生命，成为中华民族面对异族侵略，同仇敌忾，不屈不挠，奋起抗争的精神写照”。

该剧遵循浪漫主义和现实主义创作的理念，在红色故事中挖掘人性的崇高之美，在儿女情长中展现家国情怀，在主旋律作品中探寻符合当代审美的艺术形式。在创作思路上，融戏曲的“形、声、神、韵”之美，将舞剧化的调度，歌剧化的和声气势，话剧化的舞台样式有机结合，探寻戏曲创作的戏剧化，在舞美光影的烘托中，营造打动人心和荡涤灵魂的戏剧功效，为观众呈现精彩纷呈的视觉盛宴。

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