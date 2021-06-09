人民网北京6月9日电 8日，全国高考生参加物理、化学、生物等科目的考试。对于化学科目的命题原则和试题特点，教育部考试中心指出，2021年高考化学命题充分发挥化学特点，精选试题情境，弘扬学科核心价值，创新呈现形式，优化设问方式，聚焦学科核心素养，突出考查关键能力，助力基础教育改革和高考综合改革稳步推进。

加强核心价值引领，落实立德树人根本任务

2021年高考化学试题聚焦基础化学理论和化学工程技术对国民经济和社会发展的重大贡献，精心创设问题情境，既引导学生关注化学对国家科学、经济和社会发展的贡献，又深化对基本概念的理解、基本原理的应用以及综合分析问题能力的考查，培育学生正确的价值观。

根据命题专家的评析，我国将在2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和的目标，化学科学在实现碳达峰、碳中和中可以发挥重要作用，理科综合全国乙卷第7题以碳中和为情境，考查如何利用化学技术减少二氧化碳，并向学生普及多种实现碳中和的手段和技术。

理科综合全国甲卷第28题和第35题，以被形象地称为“液态阳光”计划的我国科学家研发的全球首套千吨级太阳能燃料合成项目为情境，呈现硅晶体太阳能发电、电能分解水制氢气、氢气与温室气体二氧化碳反应制备燃料甲醇的技术，展示我国科学家在绿色发展和清洁能源开发利用方面的创新成果。

加强关键能力考查，坚持全面科学评价选拔

值得关注的是，2021年高考化学试题立足化学科学特点，注重选取新材料、新药物、新催化技术等真实情境，呈现生产生活中的实际问题，进一步深化对信息获取加工、逻辑推理、归纳论证思维等关键能力的考查，提升学科核心素养考查的有效性，进一步提高人才选拔质量。

一是完善信息获取与加工能力考查。信息获取与加工是整个化学学科能力发展的基础。高考化学试题通过表格、图象等方式提供丰富的数据信息，深入考查学生的信息整理能力。

例如，理科综合全国乙卷第13题提供难溶盐的饱和溶液中阳离子浓度随氢离子的变化关系图，要求学生获取图中数据信息推导酸的电离常数、难溶电解质的沉淀溶解平衡的关系，并对不同物理量的关系进行深层次的推导，得到金属离子的浓度平方与氢离子浓度定量关系之后再解决问题。

二是加强逻辑推理能力考查。通过创设复杂的问题情境，加强对学生逻辑推理能力的考查。对于真实的工业生产过程，在信息获取加工能力的基础上利用化学基础知识和基本原理，分析或选择反应条件、解读并挑选操作具体条件，推测实际工艺单元过程的操作目的。

三是探索归纳与论证能力考查。高考化学试题在往年的基础上继续探索通过数据图的形式向学生提供丰富的信息，让学生通过化学反应原理分析数据曲线代表的物理量之间的关系，考查学生利用数据进行归纳论证的能力。

例如，理科综合全国乙卷第28题巧妙地将2个反应平衡常数的对数与温度的倒数绘制成线性关系图，要求学生利用图中数据信息归纳平衡常数与温度内在关系，并在此基础上论证第三个反应的平衡常数与温度的关系。

加强考教衔接，发挥考试积极导向作用

教育部考试中心指出，2021年高考化学试题密切关注课程标准中的学业要求和中学教学实际，落实《深化新时代教育评价改革总体方案》，保障基础性，增强灵活性，引导减少死记硬背和“机械刷题”现象，充分发挥高考命题积极导向作用。

一是夯实学科基础知识，倡导教学回归基础。高中化学的基础知识包括典型化合物的性质、基本反应类型、物质结构基础理论、物质基本转化规律、基本化学实验操作方法等。试题对这些基础知识的考查，能有效地鉴别学生对学科基础的掌握程度，以引导中学教学遵循教育教学规律，严格按照课程标准和教材进行教学。

教育部考试中心表示，高考化学试题对高中阶段化学基础知识的考查并不是直接考查概念定义，而是考虑不同学段的差异，以普通高中课程标准和各个版本的教材为依据，创设一定的场景，将基础知识融入物质合成与转化、材料结构性质以及实验探究等方面，考查学生对相似概念、重要学科术语的比较辨析。

二是创新试题呈现方式，鼓励学生理性学习。对适合学生认知特点的化学学科基本反应原理的考查，转变呈现方式和考查思路，使学生能由浅入深、由表及里地分析和解决问题，鼓励学生理性学习。

三是科学调控试题难度，引导落实改革理念。2021年高考化学命题从3个方面科学调控试题难度，合理布局试卷中试题的难度梯度，区分不同水平的学生。

具体而言，第一，增加基础题数量。选择题大幅增加考查基本概念的试题数量，只保留两道具有一定难度和选拔功能的试题；第二，减少情境陌生度。无机题以学生熟悉的铁、钙、镁、碘等元素进行设计，实验题均考查基本实验操作、基本的实验仪器名称以及基本误差分析等内容。第三，减少计算量。对于较为复杂的数据计算，在设计试题时注重考查原理。

(责编：李依环、熊旭)