原标题：我们的高考作文，请打分

全国乙卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

古人常以比喻说明对理想的追求，涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻，他说：“修身以为弓，矫思以为矢，立义以为的，奠而后发，发必中矣。”大意是，只要不断加强修养，端正思想，并将“义”作为确定的目标，再付诸行动，就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示，请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

向上的理想是条崎岖负重的路

白毅鹏

理想对我而言意味着什么？回旋在我脑海中的，是希腊神话中西西弗推石上山的场景。那是一条向上的道路，石头随时有滑坠的危险，百经磨砺的强韧身躯吃力地顶着偌大的石块，一股带有压迫性的力量迎面袭来。屏住呼吸、聆听心跳，在这片巨大的想象空间中，我仿佛可以找到对人生和理想的所有隐喻。

我对理想秉持的感性认知，早已被加缪的妙笔描述殆尽。这幅画面之所以会和我的理想产生某种隐秘关联，原因在于理想需要不断地确认、反复地推动、持续地打磨，回首这个过程，你会发现你奔赴理想的身姿，是多么的优美、动人和惊艳。

我们的理想随着时间日渐成型，时间也在以它的方式赋予理想以韧性和品质。在我看来，理想是对人生目标的不断勾勒。在理想动态生成的过程中，你所经历、感悟与投入的岁月，其实早已为人生埋下源源不绝的伏笔，照亮你的前路，丰满你的生命。

以我自己为例吧。我在上高中时，虽然知道自己大概会从事文科领域的工作，但从未想过如今会码字为生，将其作为一份职业，日复一日地投入其中。当我上大学后，在报纸上发表第一篇铅字文章时，仿佛有一种力量在我心中向内生长，这给予了我信心和暗示，也悄然锚定了我的志趣所向。

理想是对自我的锤炼和磨砺——我清晰记得，在盲投作品的过程中，写作与其说是靠想象力和成就感驱动，不如说更像一桩“体力活”。正如作家杜鲁门·卡波蒂在接受采访所说的：“多写是唯一的利器。”要让稿件在报纸上发表，我需要不断锤炼文字，适应文体约束，把生猛表达欲收束到既定的文本框架之内。投递文章后，等候编辑“翻牌”是一场漫长的期待，等来的还很有可能是一大串打击性的意见。在此期间，我不止一次体会了海投不中、石沉大海的落寞与挫败，但最终总是重新振作、再度动笔。我想，如果没能在这个阶段扛下来，我的理想恐怕早已被雨打风吹去。

理想的成型与实现，本身就像在崎岖的道路上负重登山。具备一定的基础，寻得适宜的方法，择定可行的路径，才能让渐具雏形的理想得以实现。在这条路上，踏出的每一步，都能让人感受到理想的激越人心之处，催促你不断地把全副身心射向理想的靶心。即便阶段性的理想已经实现，我们仍需要不断地调整姿势，走出“舒适区”，寻找理想的更高阶段。在人生的终极目标变得愈加清晰的过程中，理想为我们提供的是宽厚博大的人生滋养。它让我们在不确定的生活中找到坚定前行的方向，而不是在原地踉跄打转，蹉跎时光。

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全国新高考Ⅰ卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

1917年4月，毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文，其中论及“体育之效”时指出：人的身体会天天变化。目不明可以明，耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强，即使是至强者，最终也许会转为至弱；而弱者如果勤自锻炼，增益其所不能，久之也会变而为强。因此，“生而强者不必自喜也，生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎，或者天之诱我以至于强，未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章，体现你的感悟与思考。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

弱者当自强 强者当不滥用其强

默城

1917年4月，毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文，其中针对“体育之效”的研究，发表了关于身体强弱的论述。他强调，体质的强弱不是天生所永久决定的，而可以通过后天的锻炼和努力改变。所以，任何人都不要因为生而弱而苦恼，也不要因生而强而傲娇，强弱不是永恒的，而是可以转换的。

正所谓弱者在于自弱，强者在于自强。弱与强，很多时候取决于一个人的主观意识和能动性，而不是各种天生或客观条件。希望人们在思维意识层面重视强身健体，追求体育精神，真正用实际行动增强体质、健全人格、锤炼意志。百年前毛泽东同志的呼吁，在今天仍有强烈的现实指导意义。

表面上看，这段论述是在说“体育之效”，但实际上适用于很多方面。无论是什么人，在什么行业、什么样的社会，只有不信命，不认命，不甘于弱小，信奉努力，信奉奋斗，而非甘于现实，甘于普通，才是成为强者、成为主导。实现所谓的“逆天改命”，也不是虚妄。

弱者当自强，奋斗的人生最美丽，王侯将相宁有种乎？这是千百年来锤炼出来的真理。冰心说过：成功的花，人们只惊羡她现时的明艳！然而当初她的芽儿，浸透了奋斗的泪泉，洒遍了牺牲的血雨。

生而强者如果滥用其强，即使是至强者，最终也许会转为至弱。其实，当一个又一个弱者成为强者后，如果滥用其强，不仅难掩“沦为至弱”的结局，也会给他人乃至社会带来沉重伤害和灾难。我们要看到，当今社会乃至国际上的很多问题，都是因为强者滥用其强而导致的，造成的悲剧也比比皆是。强者“沦为至弱”的案例，也数不胜数，十八大以后落马的官员，历史上崛起而又衰弱的强国，都是典型。

所以，在一个良性的社会之中，不仅要弱者当自强，更要强者不滥用其强。如何实现这一点呢？毛泽东同志的《体育之研究》之中，其实也有答案，即野蛮其体魄，文明其精神。说白了，就是把实力搞强一点，把三观搞正一点。

只有弱者当自强，强者当不滥用其强，奋斗才有意义，文明才有价值。

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浙江卷

有人把得与失看成终点，有人把得与失看成起点，有人把得与失看成过程。

对此，你有怎样的体验与思考？写一篇文章，谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选，立意自定，题目自拟。②明确文体，不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

人生的长途跋涉如何变“失”为“得”

赵慕凡

人生，很难绕开得失二字。得失之间的取舍，更几乎贯穿于人生的所有关卡。往小处看，放学后你选择看课外书，就失去了逛街游玩的轻松惬意；你要欣赏日出的美景，就要牺牲睡眠选择早起，衣食住行的细枝末节中皆有得失。往大处说，人生的选择常常不是皆大欢喜，其间蕴含的得失取舍需要自己衡量判断。这其实也是人生观、价值观内涵的一部分。你的得失观，往往决定着你的人生路。

面临同一件事情，不同人也会有不同的得失判断。《吕氏春秋》里有一则楚王失弓的故事。楚王打猎时，不小心把自己心爱的弓丢了。手下请求去寻找，楚王说：“不用找了，楚人遗弓，楚人得之，何必寻找呢？”

孔子听闻此事后说，这句话如果去掉“楚”字就好了，不妨说：“人失之，人得之。”

老子听说了孔子的评论后，说：“连人也应该去掉。失弓，得之，对天地而言，弓不失也不得。”

同样的“楚王失弓”，手下看到了个人的失去，楚王看到了爱国主义。孔子看到了爱人，所以他能成为圣人；老子的眼界看到了人之外，故而他能融于自然。一个人的眼光和境界，决定了他看待问题的高度，而这种眼光往往又会反作用于为人处世的具体行动。或许，我们不能妄断“楚王失弓”中，各自看法孰高孰低。但至少我们可以从中学会看待事物有不同的角度，明白到视野不能固化、思想可以更开阔。

在“得”的追求中，坚持自己的价值取向。人生没有纯粹的“得”，也没有纯粹的“失”。有付出才能有回报，有失去才能有得到。今天我们坐在高考的考场中，高考之“得”来之不易，有的人会选择数年如一日的勤奋苦读，也免不了会有人贪图一时的轻松。人生的选择题，取舍皆从来在自己，但只有看得长远、耐得住寂寞，才能收获更多。让数十亿人吃饱饭的袁隆平，差点当了国家队队员和飞行员，但他最终选择了追求“禾下乘凉梦”和“杂交水稻覆盖全球梦”两个梦想，把“发展杂交水稻、造福世界人民”作为毕生事业。这样的取舍间，让我们看到个人价值与社会价值的取舍。

得，并不是得利的得，而是得到的得。“失”中亦可寻到“得”。古人曰“塞翁失马，焉知祸福？”就是为了教会我们培养起理性、豁达、辩证的得失观。今日之得并非人生永久之“得”，今日之失也并非不能东山再起。人生犹如一场马拉松，会经历无数个关口。这些关卡给予我们最重要的，往往并不是结果，而是能在荣耀中不失清醒、在悲伤中保持冷静的积极心态。只有怀着正向的心态去面对生活，才能将它们举一反三地运用于人生长途跋涉的场场比拼中，彼时就能够转“劣”为“优”，变“失”为“得”。

得之，失之。人生之中周而复始。只有学会用辩证的眼界去看待、宽广的胸怀去容纳、积极的态度去面对，我们才能将人生的路走得愈加宽广。

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北京卷

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目抄在答题卡上。

（1）每个人都生活在特定的时代，每个人在特定时代中的人生道路各不相同。在同一个时代，有人慨叹生不逢时，有人只愿安分随时，有人深感生逢其时、时不我待……

请以“论生逢其时”为题目，写一篇议论文。

要求：论点明确，论据充实，论证合理；语言流畅，书写清晰。

（2）瓜熟蒂落、羽翼丰满，这是草木鸟兽成熟的模样；但对我们而言，真正的成熟却不仅仅指身体的长成……

请以“这，才是成熟的模样”为题目，写一篇记叙文。

要求：思想健康；内容充实，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

这，才是成熟的模样

石佳

何为成熟的模样？瓜熟落蒂，羽翼丰满，草木鸟兽都有其定义的成熟模样。然而，对于我们而言，成熟的模样似乎并没有一个特定标准。

小时候的我，时常想着自己何时能长大，能变成成熟的大人模样。那时的我以为，长到十八岁便是成熟。上了大学才发现，我一个人连被罩都套不上，遇到问题总是想着找别人帮忙，我渐渐懂得，年龄的增长并不代表一个人的成熟。

大学期间到韩国交换学习一年的经历，让我真正开始变得成熟。那是我第一次出国，面对语言不通的陌生环境，我用手比划着点餐吃饭，用简单的英语和韩国同学交流，学会了照顾生病的自己。

留学期间，我第一次尝试兼职打工。我应聘了便利店的工作，一周有三天时间要通宵打工。直到现在，我还记得每天早上拖着疲惫的身躯，赶着7:42分的地铁回学校；我还记得大风呼啸过后的冬日清晨，有好几位顾客给我送了温暖的饮料；我还记得结识了一位善良的姐姐，她喊我帮忙制作派对点心，并给我了很高的薪水。

那段兼职经历虽然辛苦，但我挣到了人生的第一笔收入，通过自己的努力攒到了旅游经费，也收获了许多爱与温暖。那时，我觉得经济独立是成熟的标志。

工作以来，我接触到了很多不同的人和事，每天要与各种各样的“问题”打交道。我还记得自己第一次做调查报道时的手足无措，无功而返的失败经历。现在，我开始熟悉要如何突破，如何完成工作。我开始觉着能够妥善处理好自己生活、工作中遇到的种种问题，才能证明一个人成熟。

在工作中，我采访了许多人，发现他们不仅在自己的工作中有所建树，而且能够通过自身成长带动他人发展。我曾经采访过一个在内蒙古自治区兴安盟科尔沁镇的返乡大学生，了解到她用了近10年时间，改变自身前途，改变整个村，乃至整个镇的发展面貌。我发觉能够对他人有帮助、对社会有贡献，一个人才算是真正成熟。

这些成熟的标准其实并不矛盾，它贯穿于每个人不同的成长时期。经济独立、能够应对困难，是一个人作为独立个体的成熟象征；帮助他人、贡献价值，是一个人作为社会成员的成熟标志。这些，也都是成熟的模样。

论生逢其时

黄帅

历史长河星汉灿烂，无数英雄人物留名其间。然而，并不是每个有志之士都能实现自己的抱负。功败垂成、含恨而终者，从来不绝于史书。能够生逢其时，获得合宜的机遇，对个人成就而言至关重要，反之亦然。不论是成功的经验还是失败的教训，我们在历史上都能找到大量案例。

生逢其时，首先意味着个人的天赋与位置能够获得时代的垂青，进而获得特定的发展路径。刘邦生于草莽之间，本是一亭长，却因秦末乱世，赶上了风云际会的时代，最终在群雄之中胜出，奠定数百年的汉朝基业。朱元璋出身更加寒苦，若非遇上元末变局，恐怕只能和当时很多底层百姓一样颠沛流离，不可能造就非凡帝业。

其实，大到国运兴衰，小到个体命运，都离不开时代背景。13世纪初期的花剌子模国是中亚一霸，正处于强势上升期。但是，花剌子模国却生不逢时，遇到了同期更加强悍的蒙古帝国。在成吉思汗西征的铁骑下，花剌子模国被碾碎，一度强盛的大国短期内土崩瓦解。

具体到个体命运上，生不逢时的故事更加多见。且不说普通人，即便是古代帝王，也时常会有对时运的慨叹。南唐后主李煜若在太平年代，吟诗作赋，或能做个太平帝王。但是，生逢乱世，他只能沦为亡国之主，落寞地写下“小楼昨夜又东风，故国不堪回首月明中”。明末的崇祯帝，若论勤勉程度，实在不似亡国之君，但其能力无法应对明末积重难返的局面，最终只能吊死煤山。

这些故事，听起来似乎有些悲观。我们无法选择自己的出身，也很难改变大的时代背景。但是，我们无疑可以努力在既有的基础上做到最好。“好风凭借力，送我上青云”，是很多人理想中的人生轨迹。但面对现实的困境，我们也不能忘了“穷且益坚，不坠青云之志”。生逢其时是幸运的，但没能遇到适合自己的好环境，也并不意味着彻底的失败。能够以平常心看待一时的困顿，未尝不是智慧的态度。尤其是我们年轻人，更不能以消极悲观的态度面对人生的艰难。

更何况，此时此刻，中国正逢“百年未有之大变局”，年轻人面对的时代机遇非同寻常。中华民族正在努力接近伟大复兴的宏伟目标，世界也逐渐看到中国的力量。虽然每个年轻人的起点不同，但追寻美好生活的目标是相似的。对多数年轻人而言，这是一个能够更好地帮助他们实现梦想的时代。我们需要做的，就是抓住机遇，执着地向前奔跑。

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全国新高考Ⅱ卷

阅读下面的材料，根据要求写作。

（唐光雨漫画作品，有改动）

[注]描红：用毛笔蘸墨在红模子上描着写字。

请整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章，反映你的认识与评价、鉴别与取舍，体现新时代青年的思考。

要求：选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

一撇一捺 道尽人生感悟

杨鑫宇

时至今日，我依然依稀记得小学时上的第一堂书法课。那时，书法是小学的必修课程，正式的科目名称叫做“写字”，我用铅笔写字尚且歪歪扭扭，常让改作业的老师眉头紧皱，因此对这门课程自然带着几分抵触，觉得这是学校对我的刁难。然而，与我想象中不同：老师既没有直接让我们打开字帖提笔开练，也没有循着教材中的笔画顺序照本宣科，而是当场挥毫，用磁铁在黑板上贴出了“一”和“人”两个大字。

“这两个字，同学们都会写，一字只有一横，人字也不过是一撇一捺。但在书法里，一字这一横，从重转轻再转重，写出来不仅好看，也告诉我们有些事要举重若轻。再看人字，你们看我逆锋起笔，好像写得很累，但正是这里的‘藏锋’让这一撇有了分量，和顿笔的捺一起，让堂堂正正的‘人’能够立得住。”

时光对记忆反复冲刷，我已经无法担保以上有几分内容是老师的原话，当年幼小的我，也并不具备充分领会个中哲理的可能。但是，有一件事确凿无疑：老师的讲解，顿时将我对书法的抵触一扫而空，于我而言，写字从此不再是机械重复的劳动，而变成了一种让我接近智慧、获得成长的领悟。

或许实在是因为天分不足，小学6年，我终究没能练就一手好字。此后，能让我拿起毛笔的场合更是屈指可数。尽管我与书法渐行渐远，每当我感到困惑、迷茫时，书法老师说过的话、写过的字，却常常在我的脑海中闪回萦绕。

中文的“一”，是最简单的文字。要写好这简单的一横，却需要举重若轻的心境和始终如一的用心。面对压力重重的逆境，只有做到举重若轻，不要太把眼下的困难当回事，才能化开心中郁结的焦虑，坦然迎接现实的挑战；而在幸福与满足的时刻，我们则更需要以始终如一的标准自我要求，牢记自己的初心与追求，如此方能有始有终。

相比之下，蕴藏在“人”字里的智慧无疑更加隽永。逆锋起笔，藏而不露，看起来是退而不进，主动收起了自己的羽翼和锋芒。但是，“藏”与“退”从来不是目的，而是一种自我修炼，厚积薄发的人生过程。写罢一撇，捺以中锋起笔，映射着我们在人生中初露峥嵘的时刻，这时，确保自己走在不偏不倚的正道之上，远比追逐浮名虚利更加重要。顿笔处的停滞迂回，既可以理解为奋斗途中遇到的瓶颈与障碍，也可以理解为知天命后的沉淀与升华。缓缓出头的笔法，一方面告诫着我们：戒骄戒躁方能有所突破；另一方面也宽慰着我们：只要有积淀，时间自然会让我们等到出头的那天。

人生如字，字如人生。我从书法中生发出的领悟，既是授业恩师的传授点拨，也是我在成长中摸索而来的结果。无心看去，字只是字，笔画也只是笔画，但是，只要用心体会，一撇一捺，便可道尽人生感悟。

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上海卷

有人说，经过时间的沉淀，事物的价值才能被人们认识；也有人认为不尽如此。你怎么看？请写一篇文章，谈谈你的思考。

要求：（1）自拟题目；（2）不少于800字。

创造时间的奇迹 需要沉淀而非等待

王钟的

路过昆明，兴致勃勃地前往花卉市场，相中了一对小木桩子，不到一手掌高，单个拳就能握下，光秃秃的毫无生机。店家说，泡在水里，开始几天换水勤些，就能慢慢长出叶子。

我不信，多年以来，经我之手死掉的植物，不说有一打，至少也有五六盆了。眼前这块死气沉沉的木头，带到北方的干燥环境供养，如果真如店家所言，岂不是“枯木逢春”？

尽管如此，我还是好奇小小的木桩里头，究竟隐藏着怎样的生命。反正价格也不贵，还比一般带土的盆景更容易携带，于是顺手买下带回了北京的家里。按照店家指示，我把它们放进浅浅的盆子，水不过指甲盖那么厚，快要蒸发殆尽时，就添一点水。就这样过了小半个月，我惊讶地发现，埋在树皮底下的芽，就像一场微型的火山喷发，一点一点顶开死皮，挤出一点嫩绿，再过几天，竟然抽出了叶子。

如今，过了大半年时间，小木桩子已经是小树的模样。我把它们放在玄关处，就像一对绿色的招财童子。没有土，没有肥，仅仅依靠一点水分滋养，它们居然活了过来。不过，相比刚抽出嫩芽时的惊艳，如今颇有些“枝繁叶茂”的它们，放在一众吊兰、万年青和干花之间，倒是有点泯然众人了。

有人说，经过时间的沉淀，事物的价值才能被人认识；也有人认为不尽如此。养这对巴西木的经验，让我发现时间本身确实是狡黠的存在。我不知道，培养这么长的木桩，花匠要花费多长的时间，但在我们消费者眼里，最精彩的时光恐怕只是它长出新叶的半个月。那么，我们真的理解时间的沉淀吗？

那次去云南，本来是为了看雪山。与早些年相比，从山下看，玉龙雪山的积雪似乎更少了。这次终于下定决心买了索道票，与雪山来一场零距离接触。下了索道，气喘吁吁地爬到海拔4600米处，冰川近在眼前，甚至从脚下流淌而过，“雪山冰激凌”的厚实感依然让人感动。原来，从远处看到的黑色土层之下，埋藏着滚动的冰河，站在烈烈山风之中，仿佛能听到它们碎裂的声音。这声音终将迈过高山，跨过长河，随着融化的冰水，一路奔流到海。我才明白过来，千万年来时间积蓄的力量，真的不能看轻了。

总有人觉得，别人运气好，一次尝试就轻松成功，做起事情毫不费力。我想，也许这是因为没有看到埋藏在小木桩底下的蓬勃之力，也没有走近看清冰川之下的汹涌澎湃。时间对每个人都是公平的，你究竟是花更多时间用于积蓄实力、储备能量，还是花更多时间用于外表的装扮，取决于自己，最终的结果也要由自己吞下。

投资领域有句名言：要善于做“时间的朋友”。站在时间的河流中央，我们抚今追昔，我们畅想未来。与时间相处，我们不仅要多一点耐心，更要多一点深沉的探究心。要知道，无所作为的等待，再长的“沉淀”也无济于事；厚积薄发的辉煌，也许在一瞬间，也许在一辈子，但时间终究不会辜负你的努力。

(责编：温璐、郝孟佳)