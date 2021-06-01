原标题：本市0至6岁儿童肥胖患病率下降超10%

以儿童眼保健和预防儿童肥胖为重点，昨天上午，北京市举办“守护明眸 健体强身”——2021年“六一”国际儿童节主题宣传活动。北京青年报记者从市卫健委了解到，本市多措并举优化儿童健康服务，比如，持续推进儿童眼保健服务，年度检查儿童达110余万人次，搭建起儿童眼保健和视力检查转诊网络。通过一系列干预，“十三五”时期，本市0-6岁儿童肥胖患病率下降10%以上。

建立儿童眼保健和视力检查转诊网络

据市卫健委介绍，本市持续推进儿童眼保健服务。自2009年起，北京将0-6岁儿童免费健康体检纳入基本公共卫生服务内容，对全市儿童提供0-6岁儿童健康服务。通过开展眼外观检查、儿童发育问题预警征象和视力检查等，早期发现影响儿童视觉发育眼病和高危因素。年度检查儿童达110余万人次。

对于视力低常儿童，本市将儿童视力低常患病情况及视力不良矫治情况作为托幼机构儿童健康服务重点内容，通过建立0-6岁儿童视力健康档案及信息共享识别视力低常儿童，提供重点服务干预。

已有爱婴医院111家、爱婴社区327家

在开展儿童肥胖干预方面，本市实行关口前移，重视孕期营养保健。将营养评价、膳食和运动指导等纳入孕期保健服务，在全市100余家医疗机构开展孕妇营养筛查干预，预防控制孕期体重异常增加。提倡母乳喂养，本市深入推进爱婴服务，将“促进母乳喂养”内容纳入孕妇学校标准化课程，开展母乳喂养健康宣教。在全国率先开展爱婴医院、爱婴社区和儿童专科医院爱婴医院建设，现有爱婴医院111家、爱婴社区327家。

值得一提的是，本市持续关注儿童肥胖，强化重点监测干预。依托0-6岁儿童健康体检强化辅食添加、合理膳食等健康宣教，对肥胖儿童开展重点监测与个性化指导。“十三五”时期，本市0-6岁儿童肥胖患病率下降10%以上。以儿童体格测量、生长发育评价等为重点，北京已将儿童膳食管理、体格锻炼等列为基层医疗卫生机构和托幼机构卫生保健人才培养重点内容，年度培养基层卫生保健人员3000余人,打造强有力的专业队伍,强化儿童“吃动平衡”指导，提升儿童健康水平。

每年培养新生儿复苏人才400余人

为更好地保障儿童健康，本市遴选确定市级危重新生儿救治中心7家，搭建市、区两级危重新生儿转诊救治网络。指导制定新生儿转运地方标准，提升区级危重新生儿救治与转运能力。开设全市新生儿复苏和稳定营，年度培养新生儿复苏人才400余人。

此外，本市积极开展新生儿疾病筛查，在国家新生儿疾病筛查项目基础上，扩增先天性髋关节脱位、先天性心脏病和肾上腺皮质增生症筛查，并在基因层面开展新生儿听力筛查，打造新生儿疾病筛查“6+1”新格局。全市新生儿遗传代谢病筛查率、新生儿耳聋基因筛查率达到99%以上，听力筛查率达98%以上，先天性心脏病筛查和髋关节脱位筛查率达97%以上。

昨日的宣传活动现场，还发布并解读了《北京市0-6岁儿童眼保健核心知识十条》《北京市0-6岁儿童肥胖预防核心知识十条》，通过爱眼情景剧、趣味运动操、发出“守护明眸 健体强身”倡议等，倡导儿童家庭重视儿童视力和生长发育保护，共同促进儿童健康。文/本报记者 蒋若静

(责编：郝孟佳、温璐)