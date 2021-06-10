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习近平总书记在今年全国两会看望参加全国政协会议的医药卫生界教育界委员时指出，“大思政课”我们要善用之。为深化思政课改革创新，推进以党史为重点的“四史”教育全面有机融入思政课教学，教育部社会科学司与人民网日前联合打造了同上一堂“四史”思政大课活动。

来自北京大学、中国人民大学、南开大学、复旦大学等11所全国重点马克思主义学院所在高校的12名主讲教师，对党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史进行深入浅出的讲解。大课分为四次，持续时间一个月，总观看量超1800万人次。

“四史”思政大课上线后，在全国广大师生中引发强烈反响。大家纷纷表示，通过对“四史”思政大课的学习，更加深刻认识到红色政权来之不易、中国特色社会主义来之不易，将以更加昂扬的姿态为全面建设社会主义现代化国家而努力奋斗。

“为全国思政课教师上了一堂优质的示范课”

当今世界正经历百年未有之大变局，实现中华民族伟大复兴正处于关键时期。如何引导广大青年学生在深入了解我国经济社会发展状况、深刻体悟党和人民进行的不懈奋斗中筑牢信仰根基，这是一个需要认真思考和努力实践的课题。

此次“四史”思政大课共设党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史四堂课，分别围绕英雄、复兴、创新、信念四个重点展开，为探索以党史学习教育为重点的“四史”教育融入思政课的教学模式、推动思政课程质量提升探索了新路径。

兰州大学马克思主义学院党委书记蔡文成表示，“四史”思政大课以系统的教学体系、丰富的教学内容、新颖的授课方式，为全国大学生上了一堂生动的思政课，为全国思政课教师上了一堂优质的示范课，对于推动以党史为重点的“四史”教育融入思政课教学、提升思政课教学水平具有重要的指导意义。

燕山大学马克思主义学院教师刘永志说，通过“四史”思政大课的学习，我们不但能够从学习中汲取历史智慧、获得精神力量，而且还对“马克思主义为什么行”“中国共产党为什么能”“中国特色社会主义为什么好”三大追问及其历史解答有了更为深刻的理性把握。

“这次难得的思政课教学示范课，使我深感作为思政课教师肩负为党育人、为国育才的时代重任，激励我致力于把党史有效融入教学中，让百年党史沁润学生心灵。”福建农林大学马克思主义学院教师张燕妹表示，观看大课后自己深受触动。

天津科技大学马克思主义学院教师朱新华说，思政课教学要以红色资源厚植家国情怀、以红色基因传承使命担当，引导学生从党史学习中激发信仰、获得启发、汲取力量。

牢记“来时路” 走稳“脚下路” 走好“未来路”

天津师范大学马克思主义学院王雪超老师在讲授“新中国史”思政大课时引用了一组震撼人心的数据。“自1921年建党至1949年新中国成立的28年时间，可以查到姓名的牺牲的共产党人有370多万。换言之，在这1万多个日子里，平均每天就有370名共产党人牺牲。中国共产党人用行动表明自己是最忠诚、最热烈、最彻底的爱国者，是中华民族利益最坚定的捍卫者。”

在观看“四史”思政大课后，北京科技大学宋晨杰同学内心久久不能平静。谈到感受，他表示，要牢记“来时路”， 走稳“脚下路” ，走好“未来路”。

华侨大学张薇同学说，“通过‘四史’思政大课的学习，我了解到党走过的峥嵘岁月，体会到党在革命和奋斗中经历的艰难困苦。

天津理工大学沈琪同学在观看完课程后说，“通过大课的学习，那些原本在文字中记述的过往，像一帧帧画卷在我眼前展开，越来越生动具体，也使我更加坚定信念：在党的领导下实现中华民族的伟大复兴。”

“当代青年要牢记历史，珍惜来之不易的生活，努力学习、增长本领，为全面建设社会主义现代化国家贡献力量。”福建黎明职业大学林巧虹同学表示。

青海民族学院藏族学生士丁成林说，这次大课是对我们当代大学生最好的指引与鞭策，如远洋里的灯塔指引着我们前进。南昌大学李昊宇同学说，百年峥嵘岁月，百年砥砺前行。我们站在先辈们的肩膀上，更应该只争朝夕，不负韶华。

引领学生感受“四史”魅力 增强做中国人的志气骨气底气

习近平总书记强调，“讲好思政课不容易，因为这个课要求高。”为此，高校教师正在不断推动思政课改革创新，不断增强思政课的思想性、理论性和亲和力、针对性，紧密结合现实，把“大思政课”讲得有深度、有力度、有温度。同时，创新课堂教学语言，让学生愿意听、喜欢听，进而真学真懂真信真用。

此次“四史”思政大课的12位授课教师由老中青相结合构成，从11所高校的马克思主义学院中遴选产生。每堂课围绕一段“史”，由三位教师联合讲授，时长1.5小时左右。其中，“党史”从党的百年历程、伟大复兴、革命精神等方面展开；“新中国史”从新中国成立的伟大意义、经济发展奇迹、制度建设等方面进行剖析；“改革开放史”以时间为序，分别阐释了改革开放的背景、成就启示及伟大意义；“社会主义发展史”则是以三位教师“对话”的方式讲述社会主义500年的伟大历程。

“党史”思政大课授课教师、南京航空航天大学教师何畏表示，“备课的过程亦是自我提升、自我教育的过程，数名专家的层层把关指导有效保证了教学内容的科学准确，也让我从老一辈思政人的严谨和忠诚中汲取了前行的力量。”

“新中国史”思政大课授课教师、天津师范大学教师王雪超说，希望通过“四史”思政大课，使更多学生感受到“四史”的魅力，尤其是百年党史的荣光与辉煌，引导他们不断坚定“四个自信”，不断增强做中国人的志气、骨气、底气，永远听党话、跟党走。

“本次授课使我深刻地感受到，讲好思政课要引人以大道、启人以大智、育人以大德，善用有效方式将高大上的理论转变为通俗易懂的叙事，真正解疑释惑。”“改革开放史”思政大课授课教师、南开大学教师肖光文谈到。

“社会主义发展史”思政大课授课教师、北京航空航天大学教师付丽莎说：“我一定会将授课体悟带回课堂，使学生从社会主义气势恢宏的历史源流中、从世界各国的艰辛探索中理解中国特色社会主义从何而来，明确中华民族伟大复兴的时代使命。”

(责编：李依环、秦华)