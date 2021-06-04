原标题：村里来了“大学生村干”

傅梦霞一遍遍向村民解释，按照政策，子女变更为城市户口后，村里是不给分田的；况梦华脱掉鞋袜跳进水田，和老乡一起插秧；黄彬一边吃辣椒一边写方案，参与策划了村里的首届辣椒文化节……

2020年，江西省宜春市公开招考1000名大学生专职村干，鼓励大学生回原籍村任职，傅梦霞、况梦华和黄彬都是新入职的专职村干。“要培育一批懂农业、爱农村、爱农民的基层后备干部力量。”宜春市委书记于秀明向记者介绍招考的初衷。

2021年1月，1000名年轻村干奔赴各自的岗位。疫情防控、助力春耕、组织厨艺大赛、开展党史学习教育……这些年轻人把青春的汗水洒在了家乡的土地上。

希望生活充满七月般的热情

第一次下村，上高县泗溪镇的傅梦霞就感受到了“春寒”。当时，疫情防控要求登记新进村人员的相关信息，部分村民对这个年轻人并不买账，老村干部开口解围时才愿意提供信息。

“填表是一件非常细致的事。”傅梦霞说，在那份摸底排查信息表中，村民要填写18项内容。有的村民会提出各种疑问，傅梦霞听不太懂语速快的方言，再加上村民好奇的打量，时常让她感觉如芒在背。

谈起村干工作，傅梦霞觉得比填表还难的，是向村民解释政策。

“我怎么没有危房改造补贴？”“情况差不多，凭什么他评上低保？”“账目里这笔钱是怎么花的？”“我儿子为什么不分田……”

面对这些提问，傅梦霞把政策细则一条条讲给村民听，渐渐地，她会将情感注入到村民的家事中。老同事则告诉傅梦霞，“要有为他们考虑的心意，但工作必须以政策为准。”

傅梦霞说，在寻求理性和感性之间的微妙平衡时，“好像明白了，好像又差点”。

下班以后，傅梦霞会逗逗自己的猫“七月”。之所以给它取名叫“七月”，一是因为小猫被领养时刚好7个月大，另一个原因是希望生活充满7月般的热情。

傅梦霞说，得益于组织和前辈的培养，现在自己工作越发熟练；“七月”则得益于自己的照顾，长胖了很多。

“我们俩，都在变得更好。”傅梦霞说。

春耕育秧并肩作战后的意外收获

水稻是南方最普遍的粮食作物，江西农民一年两季种植水稻。早稻种植阶段，上高县芦洲乡村民向村干部反映人手不足，怕影响育秧。5名村干商量后，决定组队去帮村民干农活儿。

在郭溪村任职的大学生村干况梦华自信满满地挽起裤脚就下了地，还没干活儿，已开始脸红流汗。倒不是因为累，而是因为他之前觉得农活儿简单，下了地却手都不知道往哪儿放，每一步都要问别人怎么做，“为自己的自大而脸红流汗。”况梦华说。

路过的老乡看见了，便对着水田喊，这么白的腿，也会下地“作田”了。

“农民是大地的艺术家。”况梦华边看边学，看村民在田两边插好两端带木桩的绳子，沿着绳子顺序摆放育秧盘，动作如行云流水。

摆盘时况梦华闹了笑话。他发现田里有积水，于是一边摆盘一边在田里舀水。村民看见了，隔着田垄笑着喊：“后面会统一排水的哦。”

尽管动作生疏，但好在人多力量大。一天下来，村干们手忙脚乱帮村民提前完成了育秧工作。况梦华表示：“再也不觉得种地是纯体力劳动了，里头有很多经验值得学习。”

这场春耕，让大学生村干们有了意外收获。

以前村民见到他们很拘束，沟通时硬憋着说普通话。经过春耕育秧这场并肩作战以后，村民们明显感受到，大学生村干是“自己人”，于是变得熟络了许多。最近进行养老保险认证时，村民们就直接用方言喊：“小况，来帮我弄下。”

乡村振兴的重点是产业振兴。近日，上高县部分大学生村干还走进翰堂镇中楼村，学习该村烟草产业的发展模式。“我们都是新人，借鉴优秀村的经验，工作才有谱。”况梦华参观后说。

创新带来更多可能与自信

在产业振兴的路途上，高安市的大学生村干黄彬，正投身于火热的辣椒产业。

这个“五一”假期，在高安市上湖乡赤星村的广场上，春风吹来辣椒的香味。这香味来自首届辣椒文化节的厨神大赛。

文化节里忙前忙后的黄彬进村前几天才知道，自己要来的村子竟是有名的辣椒产地。和许多江西人一样，黄彬平时就很爱吃辣椒，不过并没见过辣椒的种植与生长。

进村工作以后，黄彬每天都要路过大片的辣椒地：“看见辣椒生长的点滴变化，对土地会产生敬畏之心。”

进村前在传媒领域创业的黄彬发现，这里的辣椒口感、外形都较为优异，不过在品牌化发展上，还有待开发。

一边吃辣椒，一边写方案。黄彬在计划书里建议设计人物形象VI，增加品牌辨识度，于是辣妹、椒哥两个动画形象被设计出来，用作推广上湖辣椒品牌；黄彬还参与策划了首届辣椒文化节，活动当天被晒得手臂脱皮……

首届辣椒文化节的主题是厨神大赛，各路大厨使用上湖辣椒做出了一道道特色菜肴，整个广场都弥漫着辣椒的香味。

黄彬记得，自己印象最深的一道菜就是青椒小龙虾。市场上平时用干煸红辣椒来炒小龙虾，而这道青椒炒出来的小龙虾保持着食材本来的鲜香。最重要的是，黄彬与村民看见了关于辣椒的另一种可能，对上湖辣椒有了更多的自信。

首届辣椒文化节落幕以后，黄彬思考，未来的文化节可以通过更多的模式助力乡村振兴：如从采摘环节就开始比拼辣椒的嫩度外形口感，举办采摘活动吸引父母带小孩来游玩，用研学活动让学生体会土地的神奇……

黄彬希望，自己在上湖拍出的辣椒推广视频，能通过大众传播媒介，展示给更多人。

村两委换届中，460名大学生专职村干当选为“两委”成员，为全市基层组织输入新鲜血液。宜春市委常委、组织部长余正琨介绍，1000名大学生村干中本科学历占比63%，95后占比43.3%，大幅改善了村干部队伍的年龄和知识结构。

“基层治理中，一直存在干部学历低、易流失的困境，存在招不到人、留不住人的窘境。”奉新县上富镇党委书记温宁告诉记者，大学生专职村干对宜春市村干部队伍起到了一定的调节作用，为乡村发展留住了人才，成为宜春市提升基层干部整体素质、推进乡村振兴的生力军。

中青报·中青网记者 左橙

(责编：郝孟佳、熊旭)