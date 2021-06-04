第四轮高校毕业生“三支一扶”计划启动
2021年06月04日08:19 | 来源：人民网－人民日报海外版
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本报北京6月3日电 （记者叶紫）中组部、人社部、教育部、财政部、水利部、农业农村部、国家卫生健康委、国家乡村振兴局、国家林草局、共青团中央近日联合印发通知，决定于2021年至2025年实施第四轮高校毕业生“三支一扶”（支教、支农、支医和帮扶乡村振兴）计划，每年选派3.2万名左右高校毕业生到基层服务。
通知明确，要完善招募政策，加大乡村振兴急需岗位和生态文明建设服务岗位开发力度，招募计划向乡村振兴重点帮扶县、脱贫地区、艰苦边远地区和少数民族地区等倾斜，对招人难、留人难的艰苦边远地区可适当放宽报考条件。强化培养培训，深入实施能力提升专项计划，确保“三支一扶”人员每人每年参加培训不少于5天。加强岗位锻炼，严格考核管理，推动“三支一扶”计划与基层青年干部队伍、人才队伍建设相衔接。
(责编：郝孟佳、温璐)
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