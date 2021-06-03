原标题：订住高考房不应当是一道“必答题”

今日社评

本报特约评论员

不切实际哄抢非刚需的高考房，不仅会推高高考房的服务价格，加重考生家庭的负担，还可能适得其反，给考生帮倒忙。考试期间家长带着考生隆重“转战”宾馆酒店，本身就可能渲染一种行为焦虑，向考生传导一种负面情绪，可能给考生增添更多压力。考生突然从熟悉的家庭环境中转移到陌生的高考房中，很容易出现不适感，甚至产生失眠等问题，影响考试状态和临场发挥。

随着2021年高考的日益临近，一些考生家长已经开始着手预订考点附近的酒店，以方便考生休息。来自多家旅游预订机构的数据显示，今年高考房的预订再度火爆，预订量比2019年同期增长超三成，午休时段的钟点房大受欢迎。预计6月1日之后，高考房预订将迎来新高峰。（6月2日《北京青年报》）

一年一度的高考，一年一度的订高考房热，订高考房热已经成了一种常态循环的高考现象，也成了一种市场现象和社会现象。这种现象的A面反映了社会对高考的重视，B面则反映了许多家长和考生的“高考焦虑”。

高考是人生大事，是竞争激烈的人才选拔通道，是人生阶层跃升的重要环节，关乎考生的前途命运，关乎家庭的发展和福祉。十数年寒窗苦读，关键就在高考这几天，考生及其家长希望努力优化高考环境，加强高考各方面包括后勤的保障服务，这种心情是完全可以理解的。

然而，加强高考后勤保障不应发力过猛，更不应盲目跟风，而是应该因家制宜、按需施策。如果考生住所距离考点较远，或者赶考路途中容易堵车，预订考点附近的高考房可以让考生免受路途奔波之苦，节省更多时间用于休息、学习或做考前的准备，能有效避免迟到、误考等现象的发生。而如果考生距离考点不远，有比较便捷高效的交通方式可选择，就实在没必要订高考房。

高考期间，各地交警都会在相关路段和区域采取交通管制措施，并优化服务措施，对考生提供人性化帮助。同时，按照高考规则，考生可提前一段时间进入考场，且一些地方还在逐渐调大考生进场的提前量，比如，与去年相比，北京今年各科目进场时间均有所提前，语文科目考前35分钟、其他科目考前30分钟，考生即可持身份证和准考证进入考场。考生及家长在提前勘察考点、考试路线的基础上，掐好赶考的时间点，完全能够保障顺利参考。

不切实际哄抢非刚需的高考房，不仅会推高高考房的服务价格，加重考生家庭的负担，还可能适得其反，给考生帮倒忙。家长在考前紧张兮兮、风风火火地给考生抢订高考房，在考试期间又带着考生隆重“转战”宾馆酒店，本身就可能渲染一种行为焦虑，向考生传导一种负面情绪，可能给考生增添更多压力。另外，居住环境与睡眠质量、情绪、精神状态等有很大关系，考生突然从熟悉的家庭环境中转移到陌生的高考房中，很容易出现不适感，甚至产生失眠等问题，影响考试状态和临场发挥。

预订高考房不应当是一道高考“必答题”，更不是一道“加分题”。无论考生还是家长，都应该理性看待高考房，根据实际需求订用高考房。在各类考试以及体育比赛中，考生（运动员）放松才容易出状态，紧张和压力则会影响状态。也正因为此，每每高考之前，很多中学都会别出心裁地为考生减压。就此而言，家长与其把后勤保障的力发在高考房上，不如营造一种淡定轻松的氛围。

很多时候，家长的无为胜似有为，无声胜似有声。家长从容应对高考，不慌不乱不急，少做一些刻意的、不必要的改变，少实施一些不恰当、不理性的干扰，少传导给考生一些压力，让考生在最熟悉的环境中以惯常的规律、节奏和心态轻装上阵，就是对考生最大的支持。

(责编：温璐、熊旭)