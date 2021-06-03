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创新方法研究会设立创新能力专委会 依托首师大开展创新教育理论研究

2021年06月03日10:54 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月3日电 日前，创新方法研究会创新能力专业委员会成立大会暨“学校家庭社会协同培养儿童创新能力”论坛在京举行，70余位来自企业、高校、科研院所的专家学者参会。

创新方法研究会是经民政部批准、由科技部主管的非营利、全国性学术团体。创新能力专业委员会依托首都师范大学，搭建交流合作平台，开展创新教育理论研究，探索创新教育规律，研究创新能力培养，践行创新教育理念，实现教学内容与方法的改革创新。

中国教育学会高中教育专业委员会理事长刘长铭指出，学生创新能力培养是当前基础教育改革最核心的问题之一，教育工作者要改变重知识传授、轻知识创新的人才培养模式，注重培养学生的创新精神。创新能力的培养需要产学研相结合，中小学、高校、科研院所、企业发挥各自的优势，进行深度融合。

科技部成果转化与区域创新司副司长黄圣彪提到，希望专业委员会能够进一步加强创新方法理论与应用的研究，加强人才培训，开展多样的科学普及和宣传教育工作。从国际科技学术前沿的角度，思考如何培养未来科技创新的接班人。

创新方法研究会创新能力专业委员会主任委员、首都师范大学原校长宫辉力表示，在大众创业、万众创新的时代背景下，儿童青少年的创新能力培养事关民族的未来和国家战略科技实力的提升。专委会将联合各方资源，紧紧围绕儿童青少年的创新能力培养开展工作，加大创新能力、创新方法、创新教育方面的研究，为我国创新能力的培育和发展提供理论、方法和实践支持。

(责编：郝孟佳、秦华)

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