原标题：2021“王牌”专业报考指南来了

编者按

近日，教育部高等教育教学评估中心、中国工程教育专业认证协会发布了历年来通过工程教育专业认证的工科专业名单：截至2020年年底，全国共有257所普通高等学校1600个专业通过了工程教育认证，涉及机械、仪器等22个工科专业类。连同师范类已通过认证的221个专业，医学类已通过认证的269个专业，目前全国通过各类认证的专业总数已经达到2090个。

这份名单上的学校和专业可不容小觑：有的学校和专业是闻名遐迩的“牛校”“牛专业”，有的学校和专业虽不为公众熟悉，但在业内却获得高度认同。它们有一个共同的特点：都是各自领域里的“王牌”！都为这个领域培养了数以千计、万计的优秀工程师、教师和医生，为所在行业的高速发展，为中国制造、教育强国和健康中国，作出了重要贡献。毕业于这些专业，意味着质量得到权威认可，在认证有效期内，手握这些“王牌”专业的毕业证书或相当于拥有一张国际流动“通行证”，在行业认可、职业对接、国际接轨、教学质量等方面都带来了许多便利！

一年一度的高考志愿填报正在进行中。为了让更多的考生和家长了解这些“王牌”专业，我们特地会同教育部高等教育教学评估中心、中国工程教育专业认证协会等权威机构，遴选了18个专业作为代表，邀请权威专家，带你走进可能还有些陌生的工科、师范和医学类专业，详细解读这些“王牌”专业，了解毕业即获“国际通行证”的可能途径。

机械类专业：不只是和汽车打交道

你想成为一名解决复杂问题的工程师吗？你想参与航空母舰、大飞机、高速铁路、重载火箭的研发与制造吗？如果你想，那么报考车辆工程专业，将是一个不错的选择。

据工程教育认证专家、北京交通大学机械与电子控制工程教授刘志明介绍，车辆工程是以地面出行运载工具为对象的交叉应用型专业，培养具备智能设计、智能制造、智能运维专业知识与技能的高级工程技术人才。

那么，车辆工程专业就是和各种汽车打交道吗？刘志明说，车辆工程专业起源于地面交通工具，主要包括轨道车辆和公路车辆。大规模的旅客和货物运输主要是轨道交通，21世纪高速铁路作为我国自主创新的标志性成果领跑世界，成为中国亮丽名片。

车辆工程专业属于机械类专业。人们日常生活中衣、食、住、行，国民经济中的各个领域，以及国防工业等各个方面到处都有机械和机械装备的身影，这其中涉及的机械和机械装备都是机械类专业的范畴。机械类专业是人类社会进步的重要推进器，从第一次工业革命到第四次工业革命，机械从蒸汽、内燃、电力过渡到智能。

“我们这里不仅‘生产’高铁，更‘生产’制造高铁的工程师。”中国中车青岛四方股份公司副总工程师、北京交通大学机电学院1996届校友陶桂东说，“和谐号”“复兴号”这些大国重器就是他们车辆人的代表作，国家交通强国战略规划了宏伟蓝图，召唤更多学子施展才华。

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土木类专业：成为“基建狂魔”中一员

土木工程的起源几乎和人类文明的发展同步产生。土木工程既指建造在地上或地下，直接或间接为人类生活、生产、军事、科研服务的各种工程设施，也指勘测、设计、施工、运维等技术活动。

近年来，我国在土木工程领域取得一系列成就，比如，全长55千米的港珠澳大桥被誉为“现代世界七大奇迹之一”；在“一带一路”沿线国家建设了以莫桑比克马普托大桥为代表的基础设施，被世界冠以“基建狂魔”的称号。

土木类专业主要包括土木工程、建筑环境与能源应用工程、建筑电气与智能化、城市地下空间工程等10个专业。

东南大学土木工程学院副院长李霞称，土木工程专业培养具有扎实的自然科学基础知识，能够解决复杂问题，解决土木工程及相关领域的技术、科研和管理型人才。

“截至目前，全国有110所高校土木工程专业通过了专业认证。”东南大学土木工程学院教授、建筑工程系主任、工程教育认证专家范圣刚介绍。

土木类专业培养了大批具备解决复杂工程问题能力的毕业生，有力地支撑着“一带一路”建设、“海洋强国”和“新基建”等国家重大发展战略。新时代，土木工程还将向绿色化、智能化、信息化等新兴交叉领域发展，助推“建造大国”走向“建造强国”。

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仪器类专业：打造大国重器的测试测量技术基础

你想成为一名能够解决复杂问题的工程师么？你想为国家打造国之重器吗？你想解决国民经济主战场中迫切的问题吗？或者你想将来进入智能装备、智能车间、智能工厂等地工作吗？那么就来了解一下仪器类专业吧。

仪器类专业是精密机械、电子、电路、光学、自动控制、计算机与信息技术、人工智能等多学科互相渗透而形成的一门高新技术密集型综合学科。随着以智能制造和工业互联网为代表的工业强国建设目标的提出，测控技术正以其独特的学科魅力通过准确感知、自动测试、网络互联、智能分析、精确控制构建打造大国重器的测试测量技术基础。

仪器类专业内涵宽泛，纵向延伸至光刻机等高端装备制造，横向拓展至机翼检测等经济领域重要场景，培养具有现代科学创新意识、知识面宽、基础理论扎实、计算机和外语能力强，可从事精密仪器、智能机械、电子信息、智能仪器、虚拟仪器、测量与控制、计算机应用等多领域的产品设计制造、科技开发、应用研究、企业管理等多方面的高级工程技术及经营管理人才。

在众多开设仪器类专业的高校中，哈尔滨工业大学测控技术与仪器专业国家重点一级学科，是国防和工信部的重点建设专业、教育部首批“卓越工程师培养计划”专业。

这里，不仅“生产”仪器装备，更“生产”制造仪器的工程师。热诚欢迎心怀梦想的青年学子加入仪器强国奋斗者的行列!

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水利类专业：来，看看水利人代表作

水利是采取各种人工措施对自然界的水进行控制、调节、治导、开发、管理和保护，减轻和免除水灾害，并利用水资源，适应人类生存，满足人类发展需要的活动。正如中国工程院院士、水利水电工程专家邓铭江所说：“ ‘三峡工程’‘南水北调’这些大国重器就是我们水利人的代表作。”

水利类专业主要包括水利水电工程、水文与水资源工程、港口航道与海岸工程、水务工程等专业。

河海大学水利水电工程系主任刘永强介绍，水利水电工程专业目的是培养能够从事这类水利水电工程的勘测、规划、设计、施工、管理等工作的工程师以及从事相关科研工作的科技人才。

目前，我国开设水利水电工程专业的高校共有77所，其中27所通过了工程教育专业认证。河海大学水利水电学院副院长王建解释，一般来说，通过认证的专业，其人才培养理念更加先进、毕业生能够更好地适应产业发展的需要，而且按照《华盛顿协议》，其学位在所有成员国是互认的，因此学生具有更强的国际竞争力。

刘永强介绍，具备了水利水电工程专业知识和技能，不仅可以服务于水利建设，还可以从事土木、交通、市政等相关工程设施的规划、设计、施工与管理工作。

王建相信，在新的治水方针指引以及智慧水利发展需求的推动下，水利水电工程专业将继续焕发蓬勃生机，为我国经济发展和生态文明建设作出更大的贡献。

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材料类专业：所有科技进步的先导与基石

满眼繁星，材料无处不在，被认为人类社会进步的推进器，新能源材料、新技术的发展更是日新月异。而材料类专业，则是培养能够从事材料设计、产品开发与制造，具有国际竞争力的工程技术卓越人才和行业领军人才。

据武汉理工大学材料科学与工程学院院长、教育部长江学者特聘教授麦立强介绍，材料是所有科技进步的先导与基石。材料类专业比较宽泛，包括材料科学与工程、金属材料、无机非金属材料等。我国有300多所高校设置了材料类专业，有144个材料类专业通过工程教育认证。通过国际互认协议认可的专业，学历资格受到欧美等多个工程教育发达国家的认可。

以武汉理工大学为例，该校的材料科学与工程学科是国家级重点学科，在全国第四轮学科水平评估中排名A+。无机非金属材料工程专业是学校优势金牌专业，始建于1958年，专业发展历程伴随祖国无机非金属材料事业从小到大、从“跟跑”到“并跑”再到“领跑”的创业之路，涌现了无数“许国以梦”的杰出校友。

现在，祖国吹响了向材料强国进军的号角，那些心怀梦想与远大抱负的青年学子，你们还在等什么？

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测绘类专业：北斗导航、珠峰测高都靠它

从某种程度上说，它就是人们最熟悉的陌生专业：测绘工程。不管是北斗导航、火星探测、珠峰测高、南极科考，还是高铁、桥隧、大坝、地铁、高层建筑等大型工程建设及运维管理，都离不开测绘。

据武汉大学测绘学院院长、教授姚宜斌介绍，测绘工程专业是培养掌握测绘、导航定位、遥感、地理信息工程等理论和技术的综合性工科专业，在空间对地观测、高性能计算以及新一代信息化等技术的推动下，自然资源、城市规划、交通运输、军事国防、航空航天、环保应急等领域对测绘高层次人才的需求越来越迫切。

测绘工程专业属于测绘类专业，后者是国民经济和国防建设的尖兵，现代测绘与人工智能深度融合，属于信息科学范畴。到2020年年底，全国共开设测绘类相关专业的高校有180多所。截止到目前，全国有47个测绘类专业点通过了国家工程教育认证，拿到了国际通行证。

这其中，武汉大学是国家教育部直属重点综合性大学，是首批“双一流”建设高校，被国际测绘界誉为“世界测绘教育之都”。中国工程院院士、武汉大学副校长李建成说，武汉大学自开办测绘工程专业以来，全国持续排名第一。

“测绘学科是一个最适合于不同兴趣的青年学生来发挥自己的想象力和发挥自己才能的一个学科，它可以跟任何你感兴趣的学科进行结合、交叉，发挥你的聪明才智。”中国工程院院士、武汉大学教授刘经南说。

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电子信息类专业：信息系统的“设计师”

以一部手机为例，光学摄像头用于光学信息采集，麦克风用于声学信息感知，微波天线用于图像、语音、文字等信息的发送与接收。手机内部的核心部件则集成了信号输入、输出、处理、发送、控制等不同功能的多种芯片。电子信息大类专业就是面向这样的信息系统工作的。

根据工作性质的不同和侧重点的不同，电子信息大类分为信息安全、电子信息工程、电子科学与技术、通信工程、微电子科学与工程、光电信息科学与工程、信息工程、广播电视工程、水声工程、电子封装技术、集成电路设计与集成系统等专业。

“电子科学与技术是电子信息大类中以研究硬件为主的专业，侧重于构成电子信息系统的各种硬件系统的研究、设计、开发、测试与应用，包含微电子、光电子、物理电子、电子材料与元器件、电磁场与微波等专业方向。”北京理工大学电子科学与技术专业责任教授，博士生导师仲顺安介绍。

要从硅材料到在指甲盖大小的面积上集成一个微系统，电子科学与技术专业学生要具备设计一个微系统并在其中工作的能力。

此外，微电子技术飞速发展，部分学校按照专业培养目标的要求，设置全英文教学班级，使得学生具备国际视野和具有跟踪、研发最前沿微电子器件和电路的能力。

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计算机类专业：助力国家重大工程

“计算无处不在”，从算筹算盘到今天的计算机，我们用作计算的工具经历了巨大的飞跃，计算机能做的事情越来越多，甚至超越了他们的制造者，人类现在更是离不开计算机。你想深入了解计算机吗？想为一名能够解决复杂计算问题的工程师吗？你想参与探月、觅音、逐日这些国家重大工程吗？

计算机类专业涵盖了计算机软件与理论、大数据智能、嵌入式系统和网络与信息安全等专业方向，旨在培养知识、能力、素质全面发展，爱国进取、创新思辨、工程实践能力强，在计算机相关领域具备较强关键核心技术研发能力、工程实践能力、具有国际视野的行业骨干和引领者。

计算机类专业应用性广、交叉面多，覆盖社会各行各业，主要包括计算机科学与技术、软件工程、物联网工程、数据科学与大数据技术、数字媒体技术、信息安全、人工智能、智能科学与技术、电子与计算机工程、网络工程等专业。

西安电子科技大学计算机科学与技术学院执行院长，工程教育认证专家崔江涛表示，西安电子科技大学计算机科学与技术学院始于1958年中央军委批复设立的导弹系统专用计算机专业，是全国最早设立计算机科学与技术专业的院校之一。建专业60余年来，学院累积培养了以杨孟飞院士为代表的优秀学子3万余名，为我国信息产业作出了突出贡献，为国家和军队建设贡献了“西电力量”，培养了一大批领军人物。

国家正在加快推进新一代信息技术发展，以信息化培育新动能，用新动能推动新发展，以新发展创造新辉煌。计算机科学与技术专业有力的支撑着“一带一路”、科技强国、中国制造2025等国家战略，助力了嫦娥、天问等重大国家工程，更欢迎心怀梦想的青年学子加入科技强国奋斗者的行列。

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化工与制药类专业：所有技术进步的“物质基础”

化工与制药类专业是人类文明及创造的推动者，是所有技术进步的“物质基础”。

“化工可以简单理解为通过智能设计、优化和控制手段，安全、可持续和营利的方式生产与加工原材料，从而获得必需的化学品及能源的学科专业。”天津大学化工学院副院长夏淑倩说。

据统计，我国目前设有化工与制药类专业798个。天津大学副校长、教育部高等学校化工类专业教学指导委员会主任委员张凤宝介绍，截至2020年，已有116个专业通过了工程教育专业认证。“通过了工程认证，这意味着该专业得到了行业的认可，毕业生未来可成为行业工程师。”

以天津大学化工学院为例，化工学院院长马新宾教授介绍，该院于2008年国内首家通过英国IChemE最高级别的专业认证，被国际专家赞誉为世界最好的化工教育之一。他们和国外多所知名高校实现学历互认，建立了联合培养平台。

化工是支撑国民经济发展的基础性产业。如今正进入“智慧”创新时代，化工既是新技术的见证者，也是新技术的“缔造者”，中国由化工大国向化工强国不断迈进。

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矿业类专业：上天入地去“挖煤”

采矿工程就是简单的挖煤吗？非也。随着时代的发展，人类对矿产资源的需求不断增加，目前不管是发达国家还是发展中国家，都把开发利用资源作为战略性措施来考虑。而采矿工程正是开发固体矿产资源——煤、金属及非金属矿产资源的一门科学。

据中国工程院院士、东北大学校长冯夏庭介绍，采矿工程的发展方向是要实现深部开采、智能开采和绿色开采。以他所在的东北大学为例，就围绕这一国家重大需求和未来人才需要，进行课程体系的系统改革设计，未来还要对太空开采、深海开采等领域加强改革。

采矿工程专业属于矿业学科门类，后者包括了探矿工程、采矿工程、选矿工程、油气井工程、油气田开发工程以及矿山电气工程等专业在内的研究矿产资源开发利用的专业大类。以东北大学为例，该校的采矿工程专业成立于1926年，是我国第一个黑色金属矿山采矿工程专业，1987年成为国家重点学科，是国家“211工程”和“985工程”重点建设学科。

东北大学教授、博士生导师顾晓薇表示，2008年该校采矿工程系作为东北大学首个专业通过全国工程教育认证，这就意味着东北大学采矿工程专业毕业的学生，拿到了走向世界的通行证，被世界所有签约国家视为有具体从事工程工作的学术资格，并得到国际本科工程教育单位资格互认。

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食品科学与工程类专业：食物的发展史是人类的进化史

民以食为天。人类从原始社会的采集狩猎到农业种植，再到后来食品工业的大规模发展，食物和人类的进化总是息息相关，可以说食物的发展史是人类的进化史。

中国工程院院士、江南大学校长陈卫介绍，得益于现代食品工业的发展，人类已逐渐不满足于食品的饱腹属性，对营养、健康、美味、多样性，提出了更高的要求，食品行业人员用科学技术去创造新食品，满足不断升级的食品消费需求。

“食品产业的水平是衡量一个国家或地区经济发展水平和人民生活质量的重要指标。”江南大学食品学院教授、江南大学无锡医学院院长陈永泉说，目前该领域围绕绿色加工、膳食营养、健康保障、食品资源等问题开展创新工作，加速重塑全球食品产业，同时，颠覆性生物技术、革命性新材料技术、智能化制造技术等在食品领域不断渗透融合，使食品科学与工程呈现出越来越广阔的发展前景。

自近代食品科学与工程技术的发展，人类期望寿命从40岁提升至70岁，增长近一倍。江南大学食品学院教授、教育部高等学校食品科学与工程类专业教学指导委员会主任金征宇表示，食品工业是国家现代工业产业体系中的第一大产业，也是全球最大的食品企业。

“然而我们国家的食品产业与发达国家相比还没有达到领先地位，在产业的规模，品牌力，科技含量方面还有一定的差距。”他认为，未来食品产业竞争的核心是科技人才的竞争。

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学前教育专业：解读童年的秘密

你想解读童年的秘密吗？你想探寻生命之初如何成长吗？你想在埋首书海的同时，提高艺术素养吗？那么，请选择学前教育专业！你将在这里涉猎教育学、哲学、医学、美学、艺术学、心理学、社会学等领域的知识；你将会形成对待儿童、对待教育的基本立场和态度……

博士生导师、国家级卓越幼儿园教师项目负责人、南京师范大学学前教育省级品牌专业负责人顾荣芳教授介绍，学前教育研究型本科人才凸显的是“尚师德、强能力、重融合、善反思”。幼小儿童的教师崇尚师德尤为重要。

能力的全面提升是学生发展的根本。在人才培养上，学前教育类专业特别重视培养学生的反思性实践能力。反思不仅仅是能力，也是问题意识，更是研究精神。同时，注重多维的融合，理论与实践的融合，知识与能力的融合，学与做的融合。

南京师范大学设有我国历史最悠久的学前教育专业，其源头可追溯到20世纪40年代，1952年全国院系调整重新组建的南京师范学院幼儿教育系，聚集了多所学校的幼教精英。著名教育家陈鹤琴在担任南京师范学院院长的同时兼任幼儿教育系主任，由此开创了高师学前教育专业建设的新征程，造就了一代代热爱儿童，热爱学生的学前教育专家。

该校学前教育专业拥有全国最早的二级学科学前教育博士点，和学前教育学国家重点学科。目前正在实施国家卓越幼儿园教师计划，并于2020年顺利获评国家高校一流本科专业建设点。2018年南京师范大学学前教育专业以以29A的成绩通过了普通高等学校师范类专业认证（二级）。

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交通运输类专业：交叉学科奠定社会生产的基础

“灌输文化尚交通……文轨车书郅大同。”

交通运输是一个系统理论和实践并重且多学科交叉的专业，培养铁路、道路、航空、水运等运输领域从事规划设计、工程实施、运营管理、科学研究等工作的创新性复合型人才。安全、快捷、高效的运输旅客和货物是交通运输的目标，而各种交通方式中，轨道交通无疑最为突出，也是中国在全球舞台上的一张亮丽名片。

在交通运输类专业的培养目标里明确指出了所注重的学生能力，比如突出的科学文化素养和创新意识，较高的综合运输系统思想和广阔的国际化视野，掌握扎实的数学、自然科学和工程知识，系统的交通专业知识和技能，能够在交通运输领域从事规划设计、工程实施、运营管理、科学研究等工作的创新性复合型人才。

交通运输类专业包括铁道运输、城市轨道交通、道路运输、水上运输、航空运输等（教育部教育司分类）。我们日常生活、社会生产的各个领域，无时无刻不涉及交通运输，是关系着人民生活质量、国计民生的重要行业。

西南交通大学交通运输与物流学院副院长闫海峰表示，“全国一共有77个高校设有交通运输类专业，对于学生，专业通过工程教育认证，教学质量一般有很好的保障，可以在承认《华盛顿协议》的国家，直接申请国际专业证照或国际工作资格。对于行业来说，对加速人才选择与聘用有很大的帮助，另外也使人才培育与产业靠得更近，缩短理论学习和实际应用之间的距离。”

据了解，西南交通大学交通运输专业恢复建设于1956年，是国内最早通过工程教育认证的交通运输专业之一。专业依托全国排名第一的交通运输工程国家重点学科，秉承西南交通大学百年历史底蕴和优良传统，创新了“点、线、面一体化”的人才培养模式和“一突出、两强化、四结合”的人才培养体系。

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中学教育专业：培养兼具人文情怀和师范气质的未来师者

教师是人类灵魂的工程师，中学语文教师则是青少年语言、文字的启蒙者，引导我们从古今中外的文学经典中，去寻绎、体会、融贯、践行真理。中学教育类专业致力于培养具备较强的人文情怀和师范气质的未来师者。

2021年全国五一劳动奖章获得者、复旦大学附属中学年级组长、语文高级教师张慧腾介绍，语文学习不仅需要“知”更需要“行”，是一个从认知理解到实践体验的过程。从某种意义上说，语文教师就是要找到课文、作家与学生自我生命的融合点与契合点。在这一过程中，学生的生命被不断点燃、不断激发。

国家对师范类专业的培养高度重视，对普通高等学校师范类专业进行了“保合格、上水平、追卓越”的三级监测认证。

2018年，华东师范大学汉语言文学（师范）专业成为全国首家接受教育部师范类专业第三级认证的打样专业。

华东师范大学孟宪承书院党委书记兼院长吴薇教授介绍，华东师范大学在2007年9月成立了以首任校长孟宪承名字命名的、全国首家以师范生为主体、以教师教育为特色的现代大学书院，目标就是培养适教乐教善教的未来优秀教师和教育家。

“为天地立心，为生民立命。”教师是人类文明传承与发展中不可或缺的一环。张慧腾鼓励学生们报考师范专业，因为，“报考师范专业，投身教育事业。从大的方面来讲是一种时代的召唤，也是崇高的使命。”

师范生们，应无悔并自豪于自己作出的选择，因为：“我们的脚下有巨人的肩膀，我们的心中有伟业。”

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临床医学类专业：用“仁”和“爱”带给人类生的希望

大辂椎轮，现代医学源于西方文艺复兴时期，基础医学学科的发展推动了临床医学体系的建立。19世纪，近代中国逐渐接受西方医学理论，也就是常说的“西医”。医生，可能是人们对这门学科最直观的认知。临床即“亲临病床”，根据病人的临床表征，从整体出发结合疾病的病因、病理，进而确诊，通过治疗最大程度减轻痛苦，恢复健康。

临床医学注重实践，侧重于应用层面治疗疾病。作为一级学科，涵盖了17个二级学科。其中包括内科学、外科学、妇产科学、儿科学、麻醉学、老年医学、神经病学、精神病与精神卫生学、皮肤病与性病学、影像医学与核医学、临床检验诊断学、运动医学、急诊医学等。

有基础，也需有高度。对新冠肺炎疫情的反思不断充实这门学科，以人类健康、动物健康和环境健康三者的统合的全健康理念被专家倡导，从更高层次助推临床医学的专业建设。

上海交通大学特聘教授郭晓奎表示：“我们在全国率先为临床医学专业的学生开设了‘全球健康与全健康’这门必修课，目的是让医学生在面对复杂的健康和社会问题时，能‘站得高、望得远、想得深、看得透’，了解全球健康学涉及的问题与挑战，拓展全球视野，理解全健康理念，从而引导学生在建设健康中国和人类命运共同体中的定位和责任，助力他们成为未来健康领域的世界领袖。”

学会“仁”和“爱”，每位临床医学生都必须宣读医学生誓言，接受医学的洗礼。医者仁心、仁术，不仅要精业济群，更需心怀苍生。但凡疾病、灾祸、疫情，医生总能给我们生的希望。

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环境科学与工程类专业：探索与自然和谐相处之道

自直立行走以来，人类历久弥坚的勇气和智慧，使得人类站在了生物界顶端，科技大爆炸的力量仿佛使人类成为地球的主宰。然而，无休止地向大自然索取，随心所欲地改造破坏地球环境，引起了物种灭绝、气候变化等一系列恶果。站在历史的转折点，人类是否有智慧和勇气找到与自然和谐相处之道？环境工程类专业或许能给你答案。

20世纪70年代，我国环境科学与工程学科开始萌芽于化学、物理、地学、土木建筑、给排水工程、化学工程等传统学科之中，并在环境保护的实践中得到了长足发展，培养了大量环境类专业人才，为我国实施可持续发展战略发挥了重要作用。

中国工程院院士、同济大学教授徐祖信表示，环境科学与工程类专业以解决环境问题为核心任务，研究污染物在环境中的迁移转化规律及其对人体健康与生态系统的影响、环境污染防治与资源循环利用技术等。

“在这其中，环境工程专业是基于自然科学、工程科学与社会科学发展起来的综合性交叉学科，研究人与环境相互作用及其调控的原理，寻求解决环境问题的途径和方法。”中国工程院院士段宁说。

据了解，目前我国已有76所高校的环境工程专业通过了工程教育认证。通过认证的专业学历资格受到欧美等多个工程教育发达国家认可，本科专业学历国际等效。

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小学教育专业：与孩子一起体验美好幸福世界

有这样一个专业，学生在这里要达到这样的标准：“四能四会”，即能说会道、能唱会跳、能写会画、能教会研。

其实，这说的就是小学教育专业。

提到这个专业就不得不提坐落在长沙城南、湘江之滨的湖南第一师范学院，毛泽东、蔡和森、何叔衡、任弼时、李维汉等老一辈无产阶级革命家都曾在这里就读，这里是中国共产主义运动和新民主主义革命的策源地之一，也是中国现代师范教育的摇篮之一。毛泽东主席曾在此求学、工作八个春秋，并立下“要做人民的先生，先做人民的学生”的校训。

湖南第一师范学院教育科学学院院长、小学教育专业负责人胡春光介绍，小学教育专业是该学院的品牌专业，专业源头肇始于1903年湖南师范馆在全国率先开设的“小学各科教学法”课程。本科专业开办于2008年，是国家级特色专业、国家一流本科专业建设点和湖南省普通高校“十二五”综合改革试点专业，也是学校国家卓越小学教师培养改革项目的主要承担专业。

小学教育专业大三学生黄颖正在长沙市育英小学实习，这是她第一次真切地走入教育场景，和孩子们相处的每一天，她都感到非常快乐，“这是一段充盈而美好的岁月！”

“国家的振兴在教育，教育的希望在教师。欢迎大家报考师范专业，报考小学教育专业，在未来的小学教师工作中，你将与孩子们体验到美好幸福的教育世界。”湖南第一师范学院教育科学学院党委书记陈天涯说。

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中医学类专业：守护人民幸福健康

古有明训：上医治国、中医治人、下医治病。3000余年来，中医学保障了中国人民幸福健康。中医学不仅是医学科学，也是中国优秀传统文化的代表，始终在保障中华民族乃至世界人民的幸福健康方面，发挥着重要作用。

而在抗击新冠肺炎疫情起到重要作用和中医药走向国际的大背景下，中医学类专业得到了国际社会的广泛认可与重视。

“如今，医学的发展正在逐步从简单的医疗模式转向关注人的全生命周期，从治人的病，转向治疗病的人，而这种转变其实正是中医所强调的整体观念，因此我们说，中医学是古老的，经典的，也是现代的，先进的，代表着未来医学的发展趋势。”教育部中医学专业教育指导委员会秘书长、北京中医药大学中医基础理论专业博士生导师翟双庆这样说道。

近年来，在健康中国、教育强国战略发展背景下，国家高度重视中医学类专业的人才培养。在教育部高等学校中医学类专业教学指导委员会的推动下，已有34所高校通过了本科中医学专业认证。

中医教指委主任委员、北京中医药大学党委书记谷晓红表示，“21世纪是一个大医药、大健康的伟大时代。这个时代使博大精深的中医药迎来了前所未有的发展机遇。中医学思维模式包含着整体观念、系统思维、辨证施治理念等理论，她既代表着传统东方文化，又引领着世界医学的发展方向，是启迪现代医学和开启未来医学的‘钥匙’。”

（记者 邱晨辉 樊未晨 叶雨婷 见习记者 杨洁）

(责编：温璐、薄晨棣)