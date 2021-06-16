人民网北京6月16日电 （记者孙竞）6月15日，清华大学计算机系举行“华智冰”成果发布会。作为我国首个原创虚拟学生，华智冰将入学清华大学计算机系，师从清华大学唐杰教授，即日起开启在清华大学的学习和研究生涯。

与一般的虚拟数字人不同，华智冰拥有持续的学习能力，能够逐渐“长大”，不断“学习”数据中隐含的模式，包括文本、视觉、图像，视频等，就像人类能够不断从身边经历的事情中来学习行为模式一样。随着时间的推移，华智冰针对新场景学到的新能力，将有机地融入自己的模型中，从而变得越来越聪明。

清华大学计算机系主任尹霞在发布会上表示，推出虚拟学生华智冰，是希望把该系的人工智能技术整合起来，在数据和知识双轮驱动方面作出一个标杆式的应用系统，也是计算机理论与应用研究结合的一个典范。

“我们期待华智冰在清华大学计算机系开启新的征程，创造不可限量的计算人生。我们也对华智冰的‘清华旅程’充满期待，希望她能为我们所有人的校园生活增添乐趣，促进人和人工智能更亲密的接触、互动和合作。”尹霞说。

“华智冰”成果发布会现场。清华大学供图

谈及华智冰的诞生，参与研发的团队老师表示：“AI正在从感知智能走向认知智能，AI算法的关键也变成如何实现AI认知的主体。因此我们想做一个面向认知的AI主体。设计虚拟学生华智冰的初衷，是希望她最终能像人一样思考，像人一样不断学习，理解人的想法，主动产生符合用户需求的互动，直观、全面地捕捉人类的需求，这也是对下一代AI的尝试。”

对于华智冰入学清华后的培养规划，参加本次发布会的科研团队表示，华智冰现在的主要身份是一个“学生”，不断“学习”就是她当前最重要的工作，包括创造能力、交互能力，获取更多知识内容的学习能力。

“我们希望华智冰能够依靠一个大模型，在面对不同的学习阶段和应用场景时，不是重新训练模型，而是反过来丰富、增强模型。例如，在大一时能做诗、画画，创作音乐；大二时能够做数学、语文题。我们期待，未来的华智冰能够在多项认知智能上超过人类，不仅能识别图像，写诗、作画，回答数学问题，甚至会编程、写代码、做网页。或许到那时，她就可以毕业了。对她来说，这也将是一次非常艰难的认知过程。”唐杰老师说道。

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