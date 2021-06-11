李朝晖

原标题：教育评价要回归“育人”本位

教育承担着为党育人、为国育才的任务，是国之大计、党之大计。教育评价是办学的指挥棒，事关教育发展方向，是落实立德树人根本任务的重要保障。长时间以来，我们施行的是知识教育，教书与育人相互分离，教育评价存在着功利化的错误倾向，教育的育人功能大大消解，学生没有得到全面而自由的发展。中共中央、国务院印发《深化新时代教育评价改革总体方案》，推动我国教育领域全面改革，将促进教育评价回归到“育人”本位上来，为落实立德树人根本任务提供坚实保障。

马克思一生非常重视对“人”的研究，人的全面发展是其研究的主要问题之一。马克思站在人类社会发展的高度指出：“衡量人类进步的根本标准，归根到底在于人类个体的自由而全面的发展”“人是一切社会关系的总和。”就个体而言，人的全面发展主要包括人的能力的全面发展、人的社会关系的全面丰富和人的个性的充分发展。教育的对象是人，教育的主要功能在“育人”，教育评价也必然着眼于“育人”本身。

在教育过程中，教师不仅是对学生进行知识传授，更重要的是培养学生的世界观和道德品质，也就是形成“社会人”的具体社会特征，这需要通过“育人”来完成。“育人”是用社会主流认可的价值观来教育学生，进而保证我们的办学方向。缺乏正确的人生观、价值观和道德观的人，掌握的知识越多，对社会、对他人的危害会越大。因此，我们要把教育评价回归到“育人”本位，以培养能够担当中华民族伟大复兴重任的时代新人。

古今中外的教育家，虽然所处时代不同，个人经历不同，建立的教育理论也各不相同，但有一点是达成共识的：即都强调“育人”的重要性。中国古代大教育家孔子说：“弟子，入则孝，出则悌，谨而信，泛爱众，而亲仁。行有余力，则以学文。”现代著名教育家陶行知认为：“道德是做人的根本。没有道德的人学问本领愈大，就能为非作恶愈大。”近代德国教育家赫尔巴特明确指出：“道德普遍地被认为是人类最高的目的，因此，也是教育的最高目的。”

受教育评价指挥棒的影响，“智育第一”的观念在国人心中仍根深蒂固，仍深深地根植于许多教师、家长的头脑中。我们也倡导了多年，要克服唯分数、唯升学、唯文凭的弊病，但收效甚微。青年学生的思想尚未成熟，他们要面对各种复杂的、形形色色的思想的冲击，要在各种价值观交错出现的社会生活面前决定自己的人生价值取向，这迫切需要老师给予指导，帮助他们树立正确的世界观、人生观、价值观。但是，面对分数决定前途命运的利害，学生学习的目的为考试，考试的目的为升学，升学的目的为将来找到好工作，其他的一切都靠边站，教育的育人功能被挤得无立足之地。现实提醒我们应切实把“育人”放到应有的位置上，促使教育返璞归真。

人的素质中有比知识、能力更重要的东西，那就是学生优秀的品质、健康的人格、良好的行为习惯、卓越的创新与想象能力、百折不挠的意志品质、和谐为人处世的能力，等等。教育评价是办学的指挥棒，决定着办学方向，有什么样的教育评价观就会有什么样的教育观，我们一定要让教育评价回归“育人”本位，真正做到“为党育人，为国育才”。

（作者系广西幼儿师范高等专科学校党委副书记、副教授）

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