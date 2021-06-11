胡波

原标题：别过度沉溺看上去很美的“慢就业”

2021年，普通高校应届毕业生总规模达到909万人。进入6月，距毕业生离校近在咫尺，然而，在如此复杂严峻的就业形势下，与不少辅导员催促毕业生尽快找工作形成鲜明对比的是，一些学生非常淡定从容地加入晃晃荡荡的“慢就业”行列。

其实，“慢就业”在过去也不是没有。15年前，笔者正上大四，学院在最后一个学期为毕业生专门组织了就业指导讲座。主讲者是学校的就业办主任，他殷切地告诫毕业生们，就业形势严峻，大家都要抓紧时间，别在学校里“晃荡”了。可这种苦口婆心的劝告似乎起不到多大作用，很多学生依旧该干什么干什么。

在当下舆论的定义中，“慢就业”与“正常就业”似乎成了相互对立的名词，在一些成熟的职业人眼里，年轻人晃晃荡荡，不赶快就业，总会有点“游手好闲”“不干正事”的感觉。只不过，在大学生“就业难”又赶上疫情的时代，舆论对“慢就业”也多了一些相对宽容的空间。

从学校来看，就业部门需要统计“就业率”，有考核要求，学校从大四第一学期就打响了“就业战”，及时向学生传递就业信息，第二学期从3月开始，每隔一段时间就要统计、上报就业情况，学校巴不得每个学生都能“快就业”。

然而，从学生的角度来看，很多人不着急找工作各有不同的原因。有的是因为没有过硬的职业技能和竞争力，不得不选择“慢就业”；有的是找不到相对满意的工作，高不成低不就；有的是对考研、考碗、考编等抱有一种“执念”，不达目标誓不罢休，即使已经离校了，也不愿意将就着找份工作，准备继续二战、三战；还有些毕业生或是畏惧用人单位996压抑的工作方式，或是为了逃避单位复杂的人事关系，宁愿多晃荡些日子，也不愿意过早加入“上班族”大军。

于每个个体而言，快与慢似乎并不能成为衡量就业好坏与成败的绝对标准。按照职业发展过程来看，毕业后的三到五年时间，都是毕业生与这个社会磨合的过渡期、动荡期。一些年轻人对待工作的看法，需要一个成长、转变、成熟的过程，还有的年轻人需要在“慢就业”的过程中，不断地反思和认识自己，着力提升自己的职业能力，积极主动地去适应这个社会。

何况，找到适合自己的工作往往不会一蹴而就。记得笔者在研究生毕业时，相较于其他同学而言，和用人单位签约算是较早的，但工作不到一年，因为不适应单位的工作环境，不得不选择辞职，又加入择业大军。很多时候，合适不是靠主观上的感觉可以准确判断的，而是靠实践总结出来的。毕竟，每份工作都有不同的性质和特点，每家单位都有自己的文化氛围、考核标准，只有进入工作环境中，在岗位上历练实践一段时间后，才能知道自己适不适合。

再者，选择一份工作，最终都是选择一种生活方式，很多人在刚毕业时根本不清楚自己究竟想要什么样的生活方式，往往只会看到工作的某一个方面，要么图稳定，要么看薪资高低等，随着时间的推移，才发现有的工作需要经常加班，有的需要经常出差，有的考核压力太大……还有一些因素是之前择业时都没想过的，只有通过经验积累，才能真正明白自己想要什么样的生活。

表面上看，年轻人刚毕业，还没有买房买车的贷款压力，大都处在“一人吃饱全家不愁”的状态，还有人因为有家长的接济，没有吃了上顿没下顿的那种紧迫感，晃晃荡荡地“慢就业”似乎对个体影响并不大。

但是，“慢就业”并不等于不就业，很多工作都会有年龄的限制，一般35岁就是一道坎儿，而通过“试错”找到适合的工作，也是需要付出时间成本的，每个人的青春毕竟有限，允许年轻人“晃荡”的时间也不会很长，频繁地跳槽往往意味着总是从头再来，并不能在一个行业、一份职业中积累深度的成长经验，也会给用人单位一种浅尝辄止、不够踏实的感觉。

这个社会选择一直“啃老”的人是少数，这类人往往也要经受世俗目光的另眼相看，多数人终归要锚定一份工作，不仅为实现经济上的独立，也为实现自己的人生价值。“慢就业”看上去很美，但每个人迟早要面对社会现实，不如找个时间认认真真地审视自己，适时地为“晃晃荡荡的青春”承担起一份责任。

（作者系南京师范大学博士生）

(责编：郝孟佳、温璐)