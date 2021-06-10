宋鹏伟

原标题：无声广场舞不能只是高考福利

高考这几天，安徽宣城市民在广场上戴耳机跳无声广场舞，成为当地保障助力高考的一个生动注脚。某广场舞领队老师何先生介绍，考虑到高考和中考比较接近，为了让学子有一个安静的环境，采用了无线音频传输技术实现“无声”广场舞 ，每年高考和中考期间都会这样，已经连续三年。

长久以来，噪音扰民几乎成了广场舞撕不掉的负面标签，由此产生的冲突也不在少数。广场舞在高考期间一改往日嘈杂吵闹的形象，让人感到诧异。仿佛一夜之间，之前咄咄逼人、不肯相让的广场舞者突然“深明大义”，竟愿意为参加高考的考生静音。广场舞者肯为考生静音，是对高考的重要性有所觉悟。为了高考，全社会都动员起来——交警应急护送、周边工地停工、机动车尾号限行……广场舞成员也自然而然地加入到这一行列之中，降噪既是力所能及的事，也能避免与紧张易怒的考生和家长发生冲突。

广场舞在高考期间变得安静自然是好事，可是剩下的日子又靠什么得以安静呢？众所周知，广场舞的主要问题是噪音扰民，既然扰民不对，那么不仅高考时不该扰，平时也不能。可是，知易行难。如果只有高考这两天，广场舞成员知道要对噪音说不，可是在其余的日子里却无视他人安静的需要，肆意侵犯他人的生活安宁权，那么偶尔为之的无声广场舞就变得讽刺起来。

兼具健身与表演功能的广场舞，好处不必多言，但不扰民是基本前提，也是一项底线要求。虽说不同群体之间的相互体谅很重要，可谁也难以做到年复一年、日复一日的体谅。改变这样的现状，需要更强有力的执法，单纯指望他人自觉、谅解和协商，冲突就在所难免，而弱势一方只能陷入长久的忍耐之中。公安机关应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，必须完全、彻底、及时履行查处噪声扰民的法定职责。

只劝导不处罚、不发生肢体冲突不介入……长此以往，法律就缺少刚性，也间接纵容某些不文明的舞者。众所周知，考生不只是考试时才学习，噪音也不只是在考试时才扰民，既然能做到也是法律要求必须做到的，那么日常的噪音治理也应一碗水端平，确保没有人受到噪音打扰。

(责编：郝孟佳、温璐)