洪成文

原标题：报志愿，选城市还是选大学

【高考路上·专家说】

很多考生和家长，都希望孩子去大城市发展，如果要去大城市发展，前提是要去大城市读书。因此填报志愿时，一个关键问题，就是要看心仪的大学在哪座城市。什么城市最受欢迎呢？一般有三个视角，即经济视角、文化视角和行政级别的视角。所谓经济视角，主要是看这座城市的经济发展是上行模式，还是下行模式。经济上走上行模式，意味着城市有活力，也意味着大学毕业前后的实习和就业机会更加丰富。相反，一些大学，地处经济落后地区，进了大学门，就知道未来不在当地就业。从文化视角看，要看这座城市的文化底蕴如何。当然，大学是不是有历史，名牌大学有多少，也是一个重要的考量。比如北京、上海、南京、武汉等城市，教育资源相对丰富，也是大多数考生心仪的城市。从城市的行政级别视角看，虽然不很准确，但容易判断。对一些家长来说，地级市的大学，不如省城的，而省城的不如北京或上海。这个观点显然是不全面的，不准确的。

好的大学，可能在一个经济发达城市，文化资源丰富的城市，但也有很多特例。如果考生心仪的专业是“三海一核（海运、海防、海洋、核技术）”，你上不了西安电子科技大学，也上不了西北工业大学，那么哈尔滨工程大学，就是一个“性价比”很高的选择。同样，虽然不在北京和上海，但学习经济学，可以选择厦门大学和四川大学，虽然这两所大学都不在超一流城市内。同理，如果成绩中上，却不拔尖，那么也可以选择湘潭大学和西北农林科技大学等，虽然学校不在省城，但实力不俗，特别是其核心学科非常了得。城市与大学不相匹配的现象，不仅我国有，外国也有很多。如牛津剑桥不在超一流城市，耶鲁、普林斯顿也都在小城镇。因此，那种以地理位置来判断大学的资源优势，也是有失偏颇的。耶鲁大学管理学院院长曾经告诉我：“虽然我们的管理学院建校不久，也在小城市（纽黑文市），但我们的学生照样可以到华尔街实习，因为我们有很多朋友。”这就是事在人为。因此，大学与城市，有匹配处，也有不匹配处，需要具体问题具体对待，不能人为地加以对立。

一般而言，考生和家长在做城市与大学的选择时，需根据高考分数做决定。成绩好的与成绩一般的，也要区别对待。

对于成绩很好的考生，要优先选择大学。毕竟，学校的层次越高，拥有的学习、就业和发展资源就越丰厚。一流大学，老师多、水平高，教育的福泽，自然就多。成绩很好的考生，要看三个要素：第一是要看大学有没有金字招牌，比如双一流建设的大学或学科；第二，在学科评估中，心仪的专业是否是A类学科，或B+以上。第三，这类学校和专业组，与东部大学的专业组的分差是否明显。千万不要有西部恐惧症，一听说大学在西部，立马望风而逃。随着国家对西部高校的政策倾斜，越来越多的西部大学，开始提速发展，将眼光放到西部或西部大学，有可能挖到真正的富矿。

对于高考成绩一般的考生，只能考取普通大学，则应优选城市。实话实说，除了“双一流”建设大学以外，其他高校的实力和条件，本质差别不是很大，如果说有差别，多体现在就业的机会方面。相对来说，在北上广深等一线城市，或成都、杭州、武汉、西安等“新一线城市”以及区域中心城市等就读的大学生，将享有更多的就业机会。在那里耳濡目染了四年，其眼界和认知都会与所在城市同步，自然留在本城发展的机会也会更大，也更容易融入其中。反之，如果在三线、四线城市读书，毕业后再到一线城市工作和生活，遇到的困难就会多一些。

对于成绩不太理想的考生，也要优选好城市。当考生成绩不很理想，但还想在未来冲一冲、搏一搏，只要保留着足够劲头，四年时间，重振精神，足够重启人生，找回自信。对于这些同学，选择城市要重点考虑两点：第一是找自己的特长，很多同学在动手能力、实践能力方面都很强。如果在大城市就读，读书期间，主动接触社会、努力创业，发挥自己的特长，毕业后，也有不错的发展。第二，要选择一些出国氛围比较浓厚的城市。考虑到考生选择的本科院校声誉不是很强，国内考研也不占优势，但可以努力学习，争取到国外读研。一旦国外留学成功，回国以后，也可以大有作为。

当然，我们也要哲学地看待大学发展，大学发展与高考成绩既有关系，也没有关系，主要看我们如何规划四年大学时间。选择志愿，也要学会另辟蹊径，走不同的道路，可能有柳暗花明。

第一，要学会将自己置身并不熟悉的文化中，锤炼能力，让自己成熟的更快更早。每一个同学都是在自己熟悉的文化中生活和学习，所谓熟悉，多数指的是自己的家乡文化，但也有一些同学随着父母迁移到新城市，或者因国家政策而到了新城市学习。前者基本是家乡文化背景下长大的，而后者虽经历了两种文化，但他们对家乡文化的印象也模糊了。对于大部分考生来说，读大学，就是去经历新的文化，新的文化熏陶中，有学习、有交融，也有碰撞。一个建议是：寻找特色更强或者迥异的文化中锤炼自己。比如性格相对细腻的同学可以去比较粗犷的地区学习，而文化相对粗犷的考生，可选择去比较文化细腻的地区去学习。按照霍夫斯泰德的文化比较学，权力距离文化指数较高的地区，可以去权力距离指数较低的地区，不确定性文化指数较高的地区，可以去不确定性指数较低的地区。当然，我们必须承认，全国性招生的大学，相比只招收本地生源的大学，拥有更丰富的文化多元性，也可以弥补这个短板。

第二，到艰苦的地方去，为励志而选择。所谓励志，就是本次高考并没有发挥很好，自己对自己的成绩不是很理想，把未来的四年当作四个“高三”，从不服输，到反败为胜。如何选择呢？依循大家一贯的思维，就是去大城市，去经济发达的城市，去离家比较近的城市，但需要更高的分数。所以，为了上一个有实力的大学，就不得不另辟蹊径了。比如去西部的双一流大学，可以变得容易些。去西部的双一流学科的大学，就更有把握了。一旦去了西部，可以对西部的了解更深切，一个对西部了解更深切的人，将来更有担当，意志可能更为坚强。如果两位考生智力基础差不多，一位在西部，一位在东部，未来谁的发展空间更大，现在判断还为时过早。事实上，很多成功人士都有西部大学就读经验。到艰苦的地方读书，磨炼自己，虽不失为一条励志的道路，但家长们未必认可。

第三，志愿选择，要考虑校友及其影响力这一重要因素。校友多且影响力大，有助于考生未来的发展。因为做大事业者，就需要有朋友、合作者，大学校友和同学，就是天然的合作资源。举两个例子，如果您心仪的是汽车制造相关专业，那么你可以考虑吉林大学的汽车工程学院。这里是汽车制造人才培养的航空母舰，符合人才多且校友影响力大的道理。如果你选择的是建筑学，那么只要你是同济、天大和东南的，你走到哪里，都会遇到自己的校友，影响力相对更大。选择校友厉害的大学，一是考虑专业水平，二是看发展历史，三是看专业水平的变化。发展势头很猛的学校要多关注。所以，即便不是很好的城市，如果大学校友很厉害，也是可以考虑的。

（作者：洪成文，系北京师范大学高等教育研究院教授）

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