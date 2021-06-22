人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院
人民网>>教育

北京市五年累计增加23万个学前教育学位 有效缓解入园难

小学初中就近入学比例达99%以上

2021年06月22日08:36 | 来源：北京青年报
小字号
原标题：小学初中就近入学比例达99%以上

　　昨天下午，“北京市庆祝中国共产党成立100周年”系列新闻发布会之教育事业发展专场举行。市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在发布会上介绍，本市始终坚持办好人民满意的首都教育，努力破解人民群众关心的教育热点难点问题，五年累计增加学前教育学位23万个，有效缓解了入园难、入园贵问题。小学、初中的就近入学比例均达到99%以上，使老百姓在家门口就能上好学校，有效破解择校难题。

　　小学初中就近入学比例

　　均达到99%以上

　　李奕表示，本市聚焦“七有”要求和“五性”需求，完善“接诉即办”机制，两年来共解答教育问题8.7万余件。在教育公平方面持续发力，五年累计增加学前教育学位23万个，学前教育普及、普惠程度大幅提升，有效缓解了入园难、入园贵问题。通过不断扩充优质教育资源和规范入学办法，在“资源优质”和“机会优质”上同时发力，使老百姓在家门口就能上好学校，有效破解择校难题，小学、初中的就近入学比例均达到99%以上。

　　在京津冀教育协同发展方面，本市积极推动教育领域“疏整促”工作，统筹推动良乡、沙河大学城建设，聚焦推进北京工商大学、北京电影学院、北京城市学院等5所市属高校向外疏解，向中心城区外转移入驻学生7.6万人，教育空间布局不断优化。统筹全市优质教育资源在城市副中心规划建设14所优质学校，北京学校、黄城根小学分校等已开始招生。积极参与支持河北雄安新区建设，4所援助学校办学水平明显提升，3所“交钥匙”学校建设进展顺利。

　　34所高校进入

　　“双一流”建设名单

　　在推进“双一流”建设方面，本市34所高校、162个学科进入“双一流”建设名单，分别占全国的25%和35%，A+类学科数量占全国的44%。遴选100个“重点建设一流专业”，实施高水平人才交叉培养计划，每年近万名学生受益。在推进职业教育“高质量、有特色、国际化”发展方面，7所高职院校入选国家高职教育“双高计划”。

　　李奕还提到，本市考试招生制度改革也取得重大进展，组织实施了新一轮中考改革，高考综合改革平稳落地。“校额到校”“市级统筹”“1+3”培养等方式对促进教育公平发挥了良好作用，高端技术技能人才贯通培养项目、中高职衔接项目进一步拓宽了职业人才培养通道。

　　严肃查处不符合资质

　　校外培训机构

　　今年“双减”工作备受关注，李奕强调，一方面本市不断深化教育教学改革，提升课堂教学质量，优化教学方式，全面压减作业总量，提高作业质量，减轻学生作业负担；另一方面，全面规范管理校外培训机构，针对校外培训机构不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等问题，严肃查处，保障学生和家长的权益。

　　李奕还介绍，党史学习教育开展以来，本市教育系统扎实开展“我为群众办实事”实践活动，把找准重点难点问题作为实践活动的关键，聚焦教育评价改革、“双减”工作、入园、入学等教育急难愁盼问题，明确了“五个围绕”工作重点，提出5个民生项目清单、局级单位共提出628个实事项目，具体举措1204条。目前，各项举措稳步推进并已取得明显阶段性成果。

　　面向“十四五”，李奕提到，本市将在满足市民更加充分、更高质量的教育需求上下功夫。紧扣“七有”要求、“五性”需求，优化教育资源配置，扩大教育资源供给，提升基本公共教育服务水平，持续增强人民群众的教育获得感和满意度。本市还将在深化教育评价改革、构建更加科学高效的教育治理体系上进行深入探索。坚持破立并举、统筹兼顾，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子“五唯”顽瘴痼疾，构建首都特色鲜明的科学评价机制，形成良好的激励机制。

　　相关新闻

　　东城区今年将新增两所学校

　　东城区委教育工委书记刘藻在昨天的发布会上介绍，东城区通过实施“学区制”改革，打出“学校深度联盟—新九年一贯—优质资源带—教育集团”一系列教育综合改革“组合拳”，形成47对教育深度联盟校、14所新增9年一贯制学校、8条优质教育资源带以及7个教育集团，实现2万余人次优秀干部教师跨校交流轮岗，学区内优质教育资源全覆盖，及时回应百姓从“有学上”到“上好学”的期待，满足百姓民生福祉。

　　刘藻表示，今年，“十四五”开局之时，东城区将继续深化教育综合改革，在天坛-永定门外学区新建汇文中学南校区、十一中南校区，落实定安里小学与十一中南校区九年一贯对口直升项目，让更多改革发展成果惠及百姓。刘藻还提到，“十四五”时期，东城区将实施教育质量建设“双提升”三年行动计划，重新组建东城区教育科学研究院，发挥战略、科研、人才、课改等高地作用，为学生发展指导、师资队伍建设，办学条件改善，教育评价提升以及招生考试制度的进一步完善做出新的突破。

　　同时她还提到，东城还将围绕体质健康提升，全面启动青少年“健康·提升2025工程”，坚持健康第一的理念，构建政府主导，部门协作，社会支持，家庭参与的体质健康提升人才培养环境，建设学生健康管理平台，养成学生终身体育的理念，让每一个学生熟练掌握两项体育技能，计划中小学生体质健康测试达标合格率力争达到99%以上，中小学生视力不良检出率力争每年下降1%。

　　文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、熊旭)

分享让更多人看到

推荐阅读
专访北京市委教育工委副书记李奕
　　编者按：近年来，北京市教育系统聚焦学生的实际获得，全面深化教育综合改革，努力让优质教育资源惠及更多学生，为全国教育改革发展探索了重要经验。近日，北京市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕做客人民网，围绕北京市在减轻学生课业负担、新高考改革等基础教育领域的探索经验，以及如何推进高质量教育体系建设等话题进行了深入解读和分享。…
新高考对高校招生有何影响？招办主任这样说
　　编者按：2021年全国高考将于6月7日起正式拉开大幕。今年，河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等第三批高考综合改革省份，将实行“3+1+2”模式。…
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139

广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  互联网药品信息服务资格证书（京）-非经营性-2016-0098

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部