原标题：小学初中就近入学比例达99%以上

昨天下午，“北京市庆祝中国共产党成立100周年”系列新闻发布会之教育事业发展专场举行。市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在发布会上介绍，本市始终坚持办好人民满意的首都教育，努力破解人民群众关心的教育热点难点问题，五年累计增加学前教育学位23万个，有效缓解了入园难、入园贵问题。小学、初中的就近入学比例均达到99%以上，使老百姓在家门口就能上好学校，有效破解择校难题。

小学初中就近入学比例

均达到99%以上

李奕表示，本市聚焦“七有”要求和“五性”需求，完善“接诉即办”机制，两年来共解答教育问题8.7万余件。在教育公平方面持续发力，五年累计增加学前教育学位23万个，学前教育普及、普惠程度大幅提升，有效缓解了入园难、入园贵问题。通过不断扩充优质教育资源和规范入学办法，在“资源优质”和“机会优质”上同时发力，使老百姓在家门口就能上好学校，有效破解择校难题，小学、初中的就近入学比例均达到99%以上。

在京津冀教育协同发展方面，本市积极推动教育领域“疏整促”工作，统筹推动良乡、沙河大学城建设，聚焦推进北京工商大学、北京电影学院、北京城市学院等5所市属高校向外疏解，向中心城区外转移入驻学生7.6万人，教育空间布局不断优化。统筹全市优质教育资源在城市副中心规划建设14所优质学校，北京学校、黄城根小学分校等已开始招生。积极参与支持河北雄安新区建设，4所援助学校办学水平明显提升，3所“交钥匙”学校建设进展顺利。

34所高校进入

“双一流”建设名单

在推进“双一流”建设方面，本市34所高校、162个学科进入“双一流”建设名单，分别占全国的25%和35%，A+类学科数量占全国的44%。遴选100个“重点建设一流专业”，实施高水平人才交叉培养计划，每年近万名学生受益。在推进职业教育“高质量、有特色、国际化”发展方面，7所高职院校入选国家高职教育“双高计划”。

李奕还提到，本市考试招生制度改革也取得重大进展，组织实施了新一轮中考改革，高考综合改革平稳落地。“校额到校”“市级统筹”“1+3”培养等方式对促进教育公平发挥了良好作用，高端技术技能人才贯通培养项目、中高职衔接项目进一步拓宽了职业人才培养通道。

严肃查处不符合资质

校外培训机构

今年“双减”工作备受关注，李奕强调，一方面本市不断深化教育教学改革，提升课堂教学质量，优化教学方式，全面压减作业总量，提高作业质量，减轻学生作业负担；另一方面，全面规范管理校外培训机构，针对校外培训机构不符合资质、管理混乱、借机敛财、虚假宣传、与学校勾连牟利等问题，严肃查处，保障学生和家长的权益。

李奕还介绍，党史学习教育开展以来，本市教育系统扎实开展“我为群众办实事”实践活动，把找准重点难点问题作为实践活动的关键，聚焦教育评价改革、“双减”工作、入园、入学等教育急难愁盼问题，明确了“五个围绕”工作重点，提出5个民生项目清单、局级单位共提出628个实事项目，具体举措1204条。目前，各项举措稳步推进并已取得明显阶段性成果。

面向“十四五”，李奕提到，本市将在满足市民更加充分、更高质量的教育需求上下功夫。紧扣“七有”要求、“五性”需求，优化教育资源配置，扩大教育资源供给，提升基本公共教育服务水平，持续增强人民群众的教育获得感和满意度。本市还将在深化教育评价改革、构建更加科学高效的教育治理体系上进行深入探索。坚持破立并举、统筹兼顾，坚决克服唯分数、唯升学、唯文凭、唯论文、唯帽子“五唯”顽瘴痼疾，构建首都特色鲜明的科学评价机制，形成良好的激励机制。

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东城区今年将新增两所学校

东城区委教育工委书记刘藻在昨天的发布会上介绍，东城区通过实施“学区制”改革，打出“学校深度联盟—新九年一贯—优质资源带—教育集团”一系列教育综合改革“组合拳”，形成47对教育深度联盟校、14所新增9年一贯制学校、8条优质教育资源带以及7个教育集团，实现2万余人次优秀干部教师跨校交流轮岗，学区内优质教育资源全覆盖，及时回应百姓从“有学上”到“上好学”的期待，满足百姓民生福祉。

刘藻表示，今年，“十四五”开局之时，东城区将继续深化教育综合改革，在天坛-永定门外学区新建汇文中学南校区、十一中南校区，落实定安里小学与十一中南校区九年一贯对口直升项目，让更多改革发展成果惠及百姓。刘藻还提到，“十四五”时期，东城区将实施教育质量建设“双提升”三年行动计划，重新组建东城区教育科学研究院，发挥战略、科研、人才、课改等高地作用，为学生发展指导、师资队伍建设，办学条件改善，教育评价提升以及招生考试制度的进一步完善做出新的突破。

同时她还提到，东城还将围绕体质健康提升，全面启动青少年“健康·提升2025工程”，坚持健康第一的理念，构建政府主导，部门协作，社会支持，家庭参与的体质健康提升人才培养环境，建设学生健康管理平台，养成学生终身体育的理念，让每一个学生熟练掌握两项体育技能，计划中小学生体质健康测试达标合格率力争达到99%以上，中小学生视力不良检出率力争每年下降1%。

文/本报记者 武文娟

(责编：郝孟佳、熊旭)