原标题：中国青少年身体姿态健康亟待重视 如何合理干预？

少年强则中国强，在通往体育强国的路上，青少年贡献着源源不断的力量，而青少年的身体健康更是早已成为全民关注焦点。

由国家体育总局体育科学研究所负责完成的《儿童青少年身体姿态测试指标与方法》，目前正在向社会公开征求意见，6月20日将截止。

这一国内首份制定的儿童青少年身体姿态测试指标文件一经公开，使得社会对青少年身体姿态健康的关注度，提升至前所未有的高度。

青少年身体姿态亟需重视

古语有云：“站如松、坐如钟、行如风”。短短九字，道出古人对体态美的基本要求。身体姿态不仅是外在美的一种体现，还与身体健康紧密相连，而少年儿童时期更是身体姿态塑造的关键时期。

但有统计数据显示，中国青少年体质健康水平已经连续20多年出现下滑，其中，有33%的青少年存在不同程度的健康隐患。

细化至身体姿态这一领域，数据尤为不乐观。早在2007年北京市国民体质监测中心机构对青少年儿童的形体进行测量，结果发现八成的青少年儿童存在不良姿态问题。

河南省栾川县狮子庙镇中心小学，学生们在新的塑胶运动场上上体育课。中新社记者 贾天勇 摄

而根据《儿童青少年身体姿态测试指标与方法》行业标准编制说明中披露的数据，在对北京市某地区631名学生进行的抽样测试中，学生中颈部前伸发生率为95.9%，高低肩发生率为35.0%，长短腿发生率为26.0%。

以脊柱健康为例，据统计，目前中国脊柱侧弯病人超过300万人，并以每年30万的速度递增，其中超过半数为青少年。脊柱侧弯已成为继肥胖症、近视之后中国儿童青少年健康的第三大隐患。

长期追踪青少年身体姿态健康的体育总局科研所国民体质研究中心副主任冯强向记者坦言，目前国内有八成青少年存在1-2种身体姿态问题，“我们发现，这个问题相对来讲比较严重。”

资料图：青少年脊柱健康主题活动中，工作人员在讲解儿童脊柱健康知识。 振晓 摄

“凡是在青少年时期出现脊柱相关问题的孩子，他们除了会在整个青少年时期反复罹患类似疾病，另外在成年后会比没有出现过脊柱相关问题的孩子，发生脊柱疾病的概率可能有4-6倍的增长。”他举例说。

既然如此，青少年身体姿态为何没有形成类似于近视、肥胖等常见问题的关注度？

究其原因，冯强分析，公众对身体姿态概念缺乏认知和重视、缺乏统一的身体姿态测评指标、缺乏稳定可靠且适用于规模人群测试的方法和人才，成为造成现状的重要因素。

十余项典型指标缺一不可

近年来，驼背、圆肩、高低肩、脊柱异常等身体姿态问题在青少年群体中较为多发，长期不良的体姿会给青少年带来诸多骨骼肌肉方面的疼痛与疾病，且严重威胁到儿童青少年的生长发育、甚至成年后的健康状态。

过去，对儿童体质健康状况的评价普遍依据《国家学生体质健康标准》，身体姿态的测试指标与方法并未被涵盖其中，异常身体姿态也未列入全国体质调查研究和学校体育的干预之内。

《儿童青少年身体姿态测试指标与方法》中高低肩的计算方法。

此次制定的《儿童青少年身体姿态测试指标与方法》筛选出颈部前伸、高低肩、骨盆倾斜、胸椎后凸角、腰椎前凸角、膝关节Q角、双侧腿对称、足弓塌陷、人体重心偏移、脊柱侧弯等指标作为反映儿童青少年身体姿态的典型指标。

为何会筛选出这十余种典型指标？身为《指标与方法》的主要起草人，冯强解释道：“我们经过文献研究、专家调研以及实际测试后筛选出这些指标，基本涵盖了儿童青少年常见的身体姿态异常问题。”

“筛选指标的原则就是对健康有非常重要的影响，第二是可测量的，有一定的信度和效度；主要目的是在未来更好的应用，我们希望在应用环节更好地实现引领带动的作用。”他说道。

这其中，既有颈部前伸、高低肩和脊柱侧弯前屈如此公众耳熟能详，且外观辨识度较高的项目，同样也包括胸椎后凸角、膝关节Q角等偏冷门的专业术语。既然经过层层筛选，每一项指标不仅具备不可替代性，同时也并不区分轻重缓急。

《儿童青少年身体姿态测试指标与方法》中骨盆侧倾的计算方法

“从专业的角度来说，孩子的健康成长需要全方位的关注。我们通过研究发现孩子某一个部位出现问题，会带动影响整个全身骨骼肌肉系统，所以这些指标已经不分重要程度了。”冯强进一步解释道。

消除专业隔阂 推进普及推广

儿童青少年身体姿态对于其健康水平有重要影响，而制定身体姿态测试指标与测试方法是解决青少年身体姿态相关问题的重要前提和依据。

《指标与方法》制定了儿童青少年身体姿态测试中颈部前伸、高低肩、骨盆倾斜、胸椎后凸角、双侧腿对称、人体重心偏移、脊柱侧弯前屈实验等7项测试指标。

具体测试方法，则分为解剖标志点选取方法、解剖标志点定位方法、解剖标志点绘图方法、计算方法。

乍一看，无论是测试指标亦或是四种测试方式，都极具专业性，其中，更是涉及触诊解剖学的相关知识和手法，寻找到相应的标志点来进行测量。并非家长、老师可以轻易掌握和操作。

资料图：学生上课中。 沈殿成 摄

如何迅速推广，让测试通俗易懂好上手？专家们早已将其列入接下来工作的议程。

冯强介绍说：“我们了解到现在的测量方法需要经过培训的专业人士去测试，在未来能不能将其通过现代化手段进行更好的转化，这些都在我们的考虑范围之内，目前也有一些初步的这种成果。”

据他透露，目前方便公众理解的《儿童青少年身体姿态测试指标与方法》简易版教程已经在同步制作当中。待《指标与方法》正式印发后，也会进行相应的宣传与推广。

一方面加强普及工作，另一方面则是吸纳更多的专业人才加入。冯强期待后续能有多部门联合，推动例如体育教师等一线从事青少年健康的相关从业人员进行培训，进一步引导更多学校和主管部门重视孩子的身体姿态问题。

多方发力提前干预 树立正确观念

“姿态既是人的身体姿势，又是精神状态的表现，国民的姿态标志着国家的盛衰。”曾有学者对国民身体姿态作出过上述描述。

资料图：学生进行课间操。 沈殿成 摄

关注并致力于青少年身体姿态健康，从小而言，事关每一位儿童、每一个家庭的未来和幸福；从大而言，则关乎一个国家和民族的面貌和精神。

《儿童青少年身体姿态测试指标与方法》行业标准的编制仅仅是改善青少年身体姿态的第一步。冯强表示，以此为起点，将身体姿态干预的工作前移，才能真正将问题消灭在萌芽之中。

“我们发现对身体姿态的干预不仅是体育部门一个领域的责任，过程中仅通过运动锻炼一个途径，效果还比较有限，所以我们配套做了相关宣传推广的工作。”他说。

冯强介绍说，例如在孩子的健康教育课当中加入相关内容，每学期给家长进行科普知识讲解，在学校张贴宣传的海报和发放宣传图册，然后再配合运动干预，通过体育教师授课等等配套措施，在测试的过程中取得了理想的效果。

“这也就提示了我们未来在入校干预或者是居家干预的过程当中，应该采用这种全方位、立体式的方案，这个也是经过不断摸索，形成的一套行之有效的干预路径。”他感叹道。

值得注意的是，记者日前从国家体育总局青少司了解到，2021年，体育总局将会同卫健委、教育部共同开展针对青少年近视、肥胖、脊柱侧弯、心理健康问题的干预方法手段的研究，共同实施干预和推广工作，共同建立体育运动防控矫正体系。

身体姿态的干预，不仅仅是孩子个人的事情，需要学校内包括体育老师、卫生教师，以及健康教育环节共同发力，创造校内良好的健康氛围，促进青少年树立健康的身体姿态观念。(完)

(责编：黄子娟、闫妍)