今年的高考大幕已落下，高考大军迎来了考后长达三个月左右的放松阶段。除了随后重要的填报志愿，考生将彻底解放。熬过了漫长而紧张的备考阶段，经历了考前“撕书吼楼”的发泄，以及考试中承受的巨大压力，考生们高考后该干些啥，就成了一个必须面对的现实问题。

根据以往经验，高考后的这段时间，“狂欢”被视为最常见的一个活动，甚至成了近年来的一个“标配”。的确，高考结束的铃声一响，对于考生来说便脱离了苦海。孩子们一定会在高考过后尽情放松，以缓解高考压力。被彻底“解放”的他们每天睡大觉、打游戏、上网聊天，或与同学没完没了地聚会等。

高考后适度“狂欢”无可厚非，尤其对压抑许久的考生来说，就更可以理解。然而，过度狂欢，对身心健康的危害很大。每当高考结束后，总有专家建议，高考后考生身体都处在疲劳期，免疫力相对较低，娱乐切莫过度，对压力的宣泄要缓慢进行，以免劳累过度引发健康问题。

高考确实不易，几乎所有考生都把高考后的“放松”理解成了“狂欢”。而实际上，放松与狂欢不是一回事。放松是必须，但狂欢肯定过度，弄不好还有可能浪费时间甚至损害健康，非但起不到放松的效果，还有可能影响今后的人生。因此，把高考后“狂欢”定位成“标配”很不妥，应该加以改正。

除了谨防无节制“狂欢”外，安全问题也必须引起足够重视。近年来高考结束后的一些消息令人悲叹。有整天无所事事虚度光阴的，有轻信对方长途跋涉会网友被骗的，也有出游发生溺水事故身亡的……所以，一定要把安全问题牢记在心，休息要做到张弛有度，参加任何活动也都要量力而行，注意安全。

其实，摆在考生面前的“放松”选择有很多，如“充电”读闲书，丰富精神世界；如参加体育锻炼或帮家长做家务；或抽空参加社会实践，扩大自己的视野；或利用这段时间了解大学生活和学习特点等，总之，干啥都比狂欢强。高考后的“标配”不该仅有无节制的休闲狂欢，对高考后考生参加的活动加以引导或适度干预，显得很有必要。（刘天放）

(责编：熊旭、任佳晖)