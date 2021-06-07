1078万学子今日迈入考场
院士深情祝福高考生：怀揣理想 努力奋斗
2021年06月07日08:30 | 来源：人民网-教育频道
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人民网北京6月7日电 一生奉献，将自身力量融入国之强盛；呕心沥血，用智慧信念铸就大国重器。科学家是国之脊梁。他们心怀“国之大者”，始终坚守最初的梦想，毅然奔赴星辰大海的征程。
当科学家是无数中国孩子的梦想。又到一年一度高考时， 中国工程院院士、复旦大学上海医学院教授闻玉梅，中国科学院院士、上海交通大学党委常委、常务副校长丁奎岭，中国科学院院士、南开大学陈省身数学研究所教授龙以明，欧洲科学院院士、南方科技大学教授刘俊国通过人民网为高考生加油助力！
曾经，他们也是你们；未来，你们也会是他们。加油！高考少年！（李依环、熊旭、郝孟佳、温璐、孙竞、王凡）
(责编：郝孟佳、秦华)
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