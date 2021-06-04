原标题：高考期间北京预计不会出现高温

针对即将到来的北京高考及中考，京港地铁所辖各线各站提前部署，推出多项贴心服务，在考试期间开设“绿色通道”，考生持证可优先进站。供图/京港地铁

本报讯（记者 赵婷婷）中国气象局昨日召开新闻发布会，就高考期间和夏收夏种时段内的天气进行了预报。北京青年报记者从会上获悉，高考期间，预计华北南部、黄淮大部、江淮、江汉等地以晴到多云天气为主，将有35℃以上的高温天气，局地可达37℃～40℃。北京预计高考期间不会出现高温天气，但8日可能会有阵雨或雷阵雨天气。

中央气象台预计，7-9日，华北南部、黄淮大部、江淮、江汉等地以晴到多云天气为主，有35℃以上的高温天气，局地可达37℃～40℃。华北北部、东北等地自西向东将有一次分散性降雨。西南地区东部、华南大部、江南西部和北部等地有小到中雨，局地大雨或暴雨，并伴有短时强降雨等强对流天气。气象部门建议家长和考生密切关注当地气象部门发布的天气预报预警，针对可能出现的高影响天气，采取措施予以防范。

具体到北京来看，北京市气象台预计，未来两天白天北京北风较大，阵风可达7级左右，市民外出需做好防风防火措施。下周高考期间，北京天气总体平稳，预计不会出现高温天气，最高气温在29℃～33℃。其中，预计8日北京将再次迎来阵雨或雷阵雨天气，但鉴于目前时间尚早，且夏季天气形势复杂多变，气象部门提醒考生及家长及时关注临近预报预警信息。

中央气象台预计，6月份，华南中东部、西南地区西部和南部、东北地区中北部等地降水较常年同期偏多。云南西部、福建南部等地旱情将进一步缓解。全国其他地区降水接近常年同期或偏少，其中华北南部、黄淮西部、江汉、西北地区东南部降水偏少2～5成。未来十天，华北、东北地区多阵性降雨，局地有雷暴大风，累计降水量有15毫米～40毫米，局地50毫米以上。

气温方面，预计6月份，全国大部分地区的气温接近常年同期或偏高。除内蒙古东部、东北地区西北部气温较常年同期偏低外，全国其余大部地区气温接近常年或偏高，其中华北大部、黄淮、江汉、西北地区东部等地气温偏高1℃～2℃。此外，6月是我国强对流天气高发期，强对流影响范围将进一步增大，江南、华南、西南地区东部、青藏高原、华北和东北等地区的雷暴日数将明显增多，相关地区需重点防范强对流天气引发的灾害。

保障

京港地铁设“绿色通道” 考生持证优先进站

本报讯（记者 刘洋）昨天，北京青年报记者获悉，针对即将到来的北京高考及中考，京港地铁在强化防疫举措、保障乘客安全出行的同时，所辖各线各站提前部署，推出多项贴心服务，在考试期间开设“绿色通道”为考生出行保驾护航。高考期间，考生持准考证可优先进站。

京港地铁所辖各线各车站在考试期间将为考生提供优先服务，乘坐地铁前往考点的考生，可凭准考证享受优先测温、优先安检、优先进站、优先购票、优先通过闸机、优先乘车的“六个优先”服务，以便快速出行。

为方便考生，京港地铁所辖各站均备有“爱心包”，内含橡皮、签字笔等文具，以及创可贴、清凉油、饮用水等物品，考生可出示准考证后免费领取。

同时，车站工作人员还将提前了解车站周边学校信息，掌握前往考点的最近出入口，如有考生问询可第一时间给予帮助。此外，车站工作人员将加强对出入口、安检点、站厅、站台各区域的巡视，以便第一时间可以帮助有需要的考生及乘客，方便考生出行。

6月，北京处于汛期，京港地铁将密切关注考试期间天气变化，如遇降雨天气，车站将会根据雨情及出口乘客等待情况为乘客提供一次性雨衣，方便考生及家长雨天出行。

为保障考生及乘客的出行安全，京港地铁持续强化各项消毒、通风等防控措施，强化客运组织，持续开展体温检测工作，强化对考生及乘客自身防护的宣传，为乘客安全、顺畅出行保驾护航。同时，为了保障自身和广大考生及乘客的安全，也请考生及乘客配合体温检测，正确佩戴口罩。京港地铁温馨提示各位考生和家长，提前规划好出行路线，如遇准考证等物品在地铁里遗落，请及时与车站工作人员联系。

为了能够在做好疫情防控工作的同时方便乘客出行，自4月26日起，京港地铁在所辖4号线大兴线、14号线、16号线共计75座车站设置了102台相关设备，方便乘客随时购买一次性医用外科口罩，加强个人防护。乘客在出行前可以通过京港地铁微信小程序查询出行路线、京港地铁所辖车站站内设备设施、失物情况，也可以通过京港地铁的新浪官方微博获取实时地铁运营动态、提前了解天气情况，以便合理安排出行时间。

42个“工会伴考志愿站点”服务中高考

本报讯（记者 王薇）6月7日，一年一度的高考大幕即将拉开。在为期4天的高考中，北京市总工会2021“暖心伴考”服务将如约而至，全市16家区级总工会和8大产业工会的38支职工志愿服务队伍、500多名职工志愿者将为考生、考生家长及服务考试的一线职工送去每天11个小时的关怀与服务。全市设立“工会伴考志愿服务站点”42个，其中高考站点35个、中考站点7个。

据了解，今年的志愿服务活动采用线上线下衔接、考前考后连续的服务模式，为考生家长配发1920个伴考应援包、为服务考试的一线职工配发480个伴考暖心包，覆盖全市89家单位，实现伴考服务前置。暖心包包含伸缩板凳、解压玩具、折扇、花露水、口罩、酒精消毒免洗洗手液、护眼贴等不同种类的实用物品，能为有需要的陪考家长和现场工作人员提供必要和及时的帮助。

北京市总工会相关负责人介绍，今年“暖心伴考”还全面整合了历年服务精华，着力创新服务内容，推出“考场外家长寄语”“书写舐犊情深”“志愿之花敬贤君”“温情瞬间暖记录”“温馨送考助圆梦”等12项特色服务。除在现场提供相关便利服务外，在部分考点，考生家长可以在伴考服务点写下对孩子想说的话，完成后封好由职工志愿服务队统一邮寄到考生手中。

2021年高考举报电话公布

本报讯（记者 雷嘉）高考在即，教育部昨天公布教育部以及全国31个省区市教育行政部门和招生考试机构今年的高考举报电话，欢迎广大考生、家长及社会各界人士及时举报反映涉及2021年高考的问题线索。

教育部高考举报电话为：66092315、66093315（常年开通）；教育部考试中心高考举报电话为：62790357（6月1日-10日开通）；北京市高考举报电话：工作日白天89193989-1；晚上、节假日白天010-82837418（6月1日-10日开通）。教育部及各地将会同有关部门根据举报线索第一时间核查处理，坚决维护高考公平公正。

近期，教育部、国家卫生健康委等部门指导各省（区、市）集中开展了高考安全和组考防疫专项检查工作。一是考试安全措施落实情况。重点检查考试安全保密制度、各环节保密措施、试卷保密室保密管理要求落实情况，检查入场检测设备、标准化考点设备等运行维护情况，全力确保试题试卷安全，严格防范考场舞弊行为。二是组考防疫措施落实情况。重点检查组考各阶段防疫工作方案落实情况，包括考场入口体温检测设备、考点防疫物资准备、隔离考场及隔离设施设置等，确保各项防控措施落实到位。三是应急演练落实情况。针对考试期间可能出现的突发自然灾害、极端天气、疫情传播等，检查各地应急预案及应急演练情况。

(责编：郝孟佳、熊旭)