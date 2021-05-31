本报记者 赵婀娜

2021届全国普通高校毕业生总规模909万，同比增加35万，总数再创历史新高。面对严峻复杂就业形势，教育部会同有关部门，在千方百计拓展市场性就业岗位的同时，全力开发落实政策性就业岗位，以政策性岗位的吸纳作用稳住高校毕业生就业“基本盘”。

记者从教育部获悉，目前高校毕业生就业去向落实率高于前两年同期水平，毕业生就业大局保持稳定。

让青春之花盛开在祖国和人民最需要的地方

清华大学工物系应届博士毕业生孙启明，毕业后将赴核工业一线工作。本科期间，孙启明萌生了通过专业所学投身核工业建设的理想。博士期间，他还担任学校“双肩挑”政治辅导员，与同学们一起去梁家河社会实践，进一步坚定了将个人的成长与国家发展、社会需要结合起来的信念。

北京理工大学机电学院兵器科学与技术专业2021届硕士毕业生陈世煜，目前已签约位于陕西省渭南市华阴市的中国兵器工业集团试验测试研究院。“我需要的是一个可以施展抱负、奉献青春的平台，这个岗位适合我，可以让我一展所学、报效祖国。”陈世煜说。

基层是高校毕业生成长的重要平台。做好基层就业工作对于促进人才向基层一线流动、推动基层高质量发展具有重要意义。今年，教育系统把教育引导毕业生面向基层就业作为工作重点，在高校广泛开展“逐梦青春”就业育人主题活动，教育引导毕业生树立正确的成才观、职业观、就业观，让青春之花盛开在祖国和人民最需要的地方。

记者了解到，今年，教育部会同有关部门组织实施农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划，预计招募8.4万人，并配合中央有关部门实施“三支一扶”计划、“西部计划”等高校毕业生基层服务项目，充分发挥示范作用，积极引导鼓励高校毕业生到基层就业创业。各地各高校加大基层就业教育引导和支持保障力度，越来越多的高校毕业生选择到基层和一线就业。中国石油大学（北京）克拉玛依校区2021年共有毕业生670名，目前已有201人选择西部基层就业，其中191人选择在新疆就业，占已签约毕业生人数的64.3%。这191位同学中，疆外生源168人。近3年来，全国高校毕业生到地市级及以下就业的比例约70%，到中西部就业比例约60%。

“下一步，教育部将会同有关部门，进一步围绕乡村振兴、中西部地区、城乡社区等实际需要，研究制定基层就业政策措施，推进基层社区服务、科研助理等岗位开发，引导和支持更多毕业生到基层就业创业。”教育部相关负责人介绍。

在兴军报国中唱响青春之歌

“军队是淬炼青年学生的大熔炉，要引导广大毕业生把参军入伍作为报效祖国直接有效的实践路径，动员和支持更多有志青年到军营建功立业，在兴军报国中唱响青春之歌。”教育部相关负责人介绍，今年，教育部会同中央军委国防动员部，把思想政治工作贯穿大学生征兵工作全过程，加强大学生的中国梦强军梦教育、理想信念教育、爱国主义教育和奋斗精神教育，健全包括优先征集、学费资助、考研加分、就业服务等大学生入伍优惠政策，完善覆盖征兵咨询、网上报名、体检政考、学籍管理等多方面的综合服务，推进密切协同的军地合作体系建设，强有力推进大学生征兵工作。

据介绍，2021年是实施一年两次征兵的开局之年。教育部进一步扩大“退役大学生士兵”专项研究生招生规模，研究制定高职（专科）毕业生免试入读普通本科优惠政策，会同中央军委国防动员部，综合衡量大学生所学专业和部队需求，促进精准征集、人岗匹配，更好发挥人才效益。目前，上半年征兵已圆满顺利结束，大学生报名非常踊跃，应征人数持续增加。

与此同时，政府机关、事业单位和国有企业是高校毕业生比较青睐的就业单位，也在稳就业方面发挥着示范、引领作用。今年，教育部会同有关部门进一步完善政策措施，在2020年扩大各类政策性岗位规模的基础上，继续保持公务员、中小学幼儿园等事业单位和国有企业招录规模基本稳定。

记者了解到，中组部、国家公务员局要求稳定公务员招录规模，并将考录时间提前约2个月，全部招录工作7月将基本完成。近日，人力资源社会保障部办公厅、教育部办公厅联合印发《关于做好2021年中小学幼儿园教师公开招聘工作的通知》，要求各地统筹高校毕业生就业和教师招聘，摸清岗位需求并重点补充紧缺学科教师，科学合理设置招聘条件，创新教师招聘办法，吸纳更多高校毕业生从教，加强教师队伍建设。

“教育部会同国资委、中央广电总台等举办‘国聘行动’第二季活动，线上推出岗位发布、网络招聘宣讲、就业创业培训指导等实用内容和贴心服务，线下国企领导及行业顶尖人物走到大学毕业生身边，国有企业已累计为高校毕业生提供岗位63.2万个。”教育部相关负责人介绍。

充分发挥高等教育人才“蓄水池”、就业“缓冲器”作用

教育部还充分发挥高等教育人才“蓄水池”、就业“缓冲器”作用，将扩大升学规模与优化学科专业结构、培养更多应用型复合型人才统筹推进。据介绍，今年，教育部会商国家发展改革委、财政部等，在2020年各类升学规模基础上，综合考虑经济社会发展需求、财政支撑、办学条件等因素，继续适度扩大招生规模，加强招生管理，确保科学、公平选才。同时，主动适应经济社会发展需求，优化人才培养结构。研究生计划增量更多向专业学位投放，向理、工、农、医和师范类高校倾斜。专升本重点向国家战略和社会民生急需相关领域学科专业倾斜，如大数据、人工智能、先进制造、生物医药、区块链、家政养老等。第二学士学位以培养应用型、复合型人才为主。

当前距高校毕业生离校仅有一个月左右的时间。教育部有关负责人表示，教育部将会同有关部门，推动各地各高校抢抓工作关键期、冲刺期，加强就业政策宣传和观念引导，有针对性地开展就业指导和服务，促进毕业生更加充分更高质量就业。

《 人民日报 》（ 2021年05月31日 07 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)