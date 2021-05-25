五中表彰学生榜样 千余学生见证优秀
2021年05月25日08:28 | 来源：北京青年报
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原标题：五中表彰学生榜样 千余学生见证优秀
本报讯 自律慎独的“省身明知”奖，扬帆实践的“臻于至善”奖……昨天上午，北京五中2020-2021学年度学生表彰大会举行，1100余名高中生现场见证优秀。
北京五中教育集团校长王蕾表示，校级优秀生是在校园内展开全员问卷调查，并与相关教师进行座谈，最终“票”选出各个方面表现优秀的同学。“让同学们自定奖项，自己推选最能代表五中气质的获奖人，就是鼓励同学们全方位发展，他们所设定的奖项就代表着现阶段五中的气质。”王蕾表示，此次学生们“票”选出“省身明知”奖、“臻于至善”奖、“奋楫争先”奖、“术业专攻”奖和“甘之若饴”奖。其中“甘之若饴”奖的获得者中，就有疫情期间“赴日为国内募集口罩”近6万只的谷冈将辉同学。
北京青年报记者了解到，此次颁奖活动是北京五中教育集团庆祝建党百年系列活动之一。目前，五中教育集团已经推出“百年百事”活动，让学生认识和学习党史。集团党委副书记王朋介绍，9月学校还将推出原创话剧，以抗疫时期学生的生活和学习为主题创作而成。（记者 武文娟）
(责编：温璐、秦华)
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