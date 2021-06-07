原标题：一半上中职？普职比到底是多少

2016－2019年《全国教育事业发展统计公报》、国家统计局官网 作图：张含琼

2020年各省《国民经济和社会发展统计公报》 作图：张含琼

北京初三学生家长解先生最近陷入了深深的焦虑中。

让他焦虑的事情有两个，一个是不久前各种微信公号里推送的一条信息“教育部将落实1∶1普职比，可能一半学生上不了普高”；另一个是儿子解辉的模拟考试成绩在全区的排名。解先生一家住在北京市海淀区，这是一个在北京乃至全国都有名的教育强区。“全区大概有不到两万名考生，我儿子的模拟成绩排名大概在1万6。”

在解先生看来，从这两条信息可总结出一个结论：自己的儿子解辉很有可能上不了普通高中。

与解先生有着同样焦虑情绪的家长并不少，中青报·中青网记者在一个聚集了很多家长的社区网站上看到这样的留言：“成绩不好就只能上职校吗？高中毕业之后再进行分流不更好吗？希望让更多的孩子能上高中上大学。”很多家长在这条留言下继续讨论，点赞者的数量也达到了上千个。

针对网上的传言，北京市教委紧急辟谣，抨击了网上“中考实行五五分流”“如果说高考是战场，那么很多人将连扛枪的资格都没有”“中考将比高考更难考”等谣言，认为这些传言只会令家长和学生们六神无主。

为此，北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕明确指出，北京不可能出现大幅度的高中学位紧缺，只会采取相应措施来增加学位、调整结构，以确保教育良性发展，“家长们大可放心。”

普职比到底是多少

所谓“普职比”，就是升入高中教育阶段的学生在普通高中和中等职业学校的比例，不过，“普职比大体相当”并非今年新政策。

在2005年，国务院《关于大力发展职业教育的决定》中就曾提到：“到2010年，中等职业教育招生规模达到800万人，与普通高中招生规模大体相当。”

2014年国务院《关于加快发展现代职业教育的决定》中也提出了“今后一个时期总体保持中等职业学校和普通高中招生规模大体相当”的目标。

2020年9月教育部等九部门印发了《职业教育提质培优行动计划（2020—2023年）》，其中也提到了“保持职业教育与普通教育规模大体相当、相互融通”的目标。

可实际情况如何？记者梳理了近几年和几个省市的“普职比”数据。

梳理《全国教育事业发展统计公报》和国家统计局官网的数据后发现，最近5年，我国高中阶段教育招生普职比基本维持在一个比较稳定的水平，在5.8∶4.2-5.9∶4.1之间，没有较大的波动而且离引发“普职比焦虑”的1∶1尚有些距离。

而且从各省情况看，能达到“职业教育与普通教育规模大体相当”目标的省份也很少。

从北京市今年的中招说明会上，记者注意到，今年，北京市各类高级中等学校招生规模为8.95万人，其中，普通高中招生规模为6.18万人，中等职业教育招生规模为2.77万人，普职比约为7∶3。

记者翻看了2020年各省《国民经济和社会发展统计公报》发现，2020年北京市的普通高中招生占比也是70%，而江苏省普通高中招生占比也达到了56%，而其他地区招生普职比大多在7∶3与5.6∶4.4之间。

教育部职业教育与成人教育司司长陈子季不久前在接受媒体采访时披露，2010年时，我国职普比为4.8:5.2。记者从一份权威分析报告中获悉：2011至2017年，中职学生数量分别为2205万、2113万、1923万、1755万、1657万、1599万、1593万（年均降幅10%）。相比2010年，2017年中职学生数减少了644万人。中职学生数占高中阶段学生数比重由2011年的47.1%，下降到2017年的40.1%。

从以上的数据分析看，“普职比大体相当”，是一个理想的概念，实际是没有达到的。

我们焦虑什么

从数据分析似乎可以看出，所谓的“普职比焦虑”似乎更多的是一种想象中的焦虑。稍加分析可以发现，这种焦虑的背后是由来已久的“重学历轻技能”观念在作祟。

“从人的天赋来看，真正适合做研究的人只占少数，从社会需求来看，专门从事学术研究的岗位也是相对少数。”中国教育科学研究院研究员储朝晖说。

由此看来，无论是从国家政策层面还是从社会需求再到人的个体差异，“普职比大体相当”是一种理性的存在，但是为什么却引来了家长大面积的焦虑？

“这就好比赛车，大家都开足了马力跑向同一个终点，结果中途分出了一条赛道，组委会要求跑得慢的只能去那边。哪个选手愿意承认自己是那个跑得慢的？谁又能确定现在跑得慢的不会后来居上呢？”解先生说。

解先生的解释很形象地描述出了家长们的心态。

其实，很多家长的焦虑不仅仅是孩子上哪所学校的问题，而是孩子的人生方向选择问题。在不少家长看来，选择职业教育就意味着承认孩子的落后和失败，又有哪个家长会心甘情愿做这种选择？

然而，北京市委教育工委副书记、北京市教委新闻发言人李奕指出，从学段和学校之间的资源匹配来看，不同的教育资源会存在差异，家长应该根据孩子的发展特点和需求，来帮助孩子选择不同类型的成长路径，实现各得其所，而不是单纯用上普高还是上中职来进行比较。换言之，将来孩子不管进入到哪一个专业、哪一类型的学校，毕业后从事哪一个行业，都有机会成为国家的栋梁之材。

职业教育大有可为

“技能：让生活更美好”，这是国家今年5月在山东举行的“职业教育活动周”上的主题。

在今年4月举行的全国职业教育大会上，习近平总书记对职业教育工作作出重要指示强调，在全面建设社会主义现代化国家新征程中，职业教育前途广阔、大有可为。并要求：各级党委和政府要加大制度创新、政策供给、投入力度，弘扬工匠精神，提高技术技能人才社会地位，为全面建设社会主义现代化国家、实现中华民族伟大复兴的中国梦提供有力人才和技能支撑。

这是职业教育当自强的时候。近年来职业教育领域也正在进行专业调整，正在从普通的职业教育向高质量职业教育发展，在人才培养方面更强调高质量和精细化。比如，北京市这两年一直在进行改革试点的贯通培养方式，就是为那些在某种方面有特长的学生提供连续培养的机会，同时，允许他们选择学习方式，直接深造或者是先就业再深造，让学生掌握主动权，更加适应社会发展。

2017年，教育部、人力资源社会保障部、工业和信息化部联合印发了《制造业人才发展规划指南》，对“新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械”等10大重点领域的人才总规模及人才需求总缺口进行了预测。到2025年我国制造业10大重点领域人才总量将达6191.7万人，人才需求缺口将达2985.7万人，缺口率高达48%。

储朝晖认为，一边是拿着高学历找不到合适工作的“就业难”，一边是制造业人才存在着巨大缺口，两条“跑道”已经清晰可见。同时，解决矛盾的路径也自然呈现出来，那就是把职业教育这条“跑道”建好、建强，不断增加吸引力。“教育焦虑很自然能得到一定的缓解”。

储朝晖认为，职业教育在办学质量等方面还有很大的提升空间，因此，要想实现职业教育成为学生和家长自觉自愿的选择，职业教育还当自强。（记者 樊未晨 张含琼）

(责编：温璐、郝孟佳)