原标题：拼搏高考 筑梦明天

高考承载着无数学子、无数家庭的梦想，是普通人实现学业深造和职业上升的不二法门。为了这场考试，无数年轻人在努力拼搏，让我们的社会深处充满了不断向前向上向善向好的希望。只要你肯努力，只要你肯拼搏，你就是全社会的VIP，我们为你加油，我们为你鼓劲。奋斗，是高考永远的底色。我们相信，拼搏是你，最美是你；我们更相信，成功有你，未来有你。

如果说，生命中只有一场考试，没参加会让人感到遗憾，那一定就是高考。又一次进入高考时间，全国1078万学子，共同迎来这个重要的日子。十数年寒窗苦读，一朝终见分晓，全社会都在关注着高考，也都在祝福着考生。

高考是全社会的总动员，考生和家长、政府和单位、公众和媒体，方方面面的力量都把关注的中心放在了高考上。暂停施工、临时封路、禁鸣喇叭、快速处理事故，年年如是的红头文件在不断下发；爱心送考队、为考生让路、考点免费停车、突击环境整治，年年如是的行动也在有序进行。不一样的是，今年高考仍没能完全回归往年模样，依旧是疫情下的特殊高考。

高考时间虽已重回常态，疫情却仍旧没有远去。此刻，全国尚有广州等高风险地区存在，也尚有不少零星散发疫情持续发生，常态化疫情防控压力可谓很大。防疫和高考结合在一起，是一道必须答好的大题，考验着我们的组织能力和防疫能力。诸如“医院为核酸检测阳性考生设置独立考场”等新闻，既让我们有些感动，也分外显得高考之重要。对绝大多数考生来说，这是一场不能缺席的考试。我们要尽最大努力，让每个考生都能顺利走进考场，希望每个考生都能在考场上发挥到最好。

在当下，高考承担了太多数人的公平期待。我们必须承认，高考制度是当下最为公平的制度之一。一次性的考试，尽管难免存在这样那样的问题，但却是眼下最受公众理解和认可的一种相对公平的方式。渴盼获得上升通道的考生，需要一个相对公平的高考，来改变个体命运；公众则期待一个公平的高考，能为社会公平做出有效守护，在每一个参加高考的年轻人心中，播撒下公平的种子。

高考是教育竞争和人才选拔的大事，本质上也是民生大事，关系广大学生和家庭切身利益，关系国家发展战略，关系社会公平正义。各地严格试卷、考试和招生各环节管理，严格落实考务管理各项要求，采取人技联防、一岗多控等措施，对试卷印制、运送、保管、保密实行全流程、全链条严格把控，全程管控，确保试题试卷绝对保密，确保考试组织万无一失。各部门狠抓政策执行，严格规范评卷工作，严密工作程序，从试卷扫描、试题发放、教师评分、分数汇总及分析、校验等，全程计算机介入，确保阅卷安全、科学、规范，坚决维护考试招生公平公正。

虽然因为疫情的缘故，考务组织工作更多会放在疫情方面着力，但这毕竟主要还是一场考试，如何杜绝作弊，是人们最大的关切。为了防止作弊，各种高科技的防作弊产品纷纷用来装备考场，以此严格规范考纪。今年高考后，少数地方还会曝出个别人考试作弊的新闻吗？我们当然希望不会。特别是，诸如替考等原始的作弊方式，千万不要再次重出江湖。

高考虽然只是漫漫人生路上的一个节点，却承载着无数学子、无数家庭的梦想，是普通人实现学业深造和职业上升的不二法门。为了这场考试，无数年轻人在努力拼搏，这本身就是一道美丽的风景，让我们的社会深处充满了不断向前向上向善向好的希望。

即便生活常常会有不顺，对高考依然应该充满信心。全社会都在努力，保障高考的顺利，保障高考的公平。只要你肯努力，只要你肯拼搏，你就是全社会的VIP，我们为你加油，我们为你鼓劲。奋斗，是高考永远的底色。我们相信，拼搏是你，最美是你；我们更相信，成功有你，未来有你。

(责编：温璐、郝孟佳)