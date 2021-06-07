人民网北京6月7日电 今天上午，2021年全国高考正式拉开大幕，1078万考生迈入考场。刚刚，语文科目的考试正式结束，人民网记者盘点了2021年普通高考语文作文试题。

今年全国高考语文共有8套试卷，教育部考试中心命制4套，分别为全国甲卷、全国乙卷、新高考Ⅰ卷、新高考Ⅱ卷，北京、天津、上海、浙江自主命制4套。

全国甲卷

试题内容：

中国共产党走过百年历程。在党团结带领人民进行的伟大斗争中孕育的革命文化和社会主义先进文化，已经深深融入我们的血脉和灵魂。我们过的节日如“五四”“七一”“八一”“十一”，我们唱的歌曲如《义勇军进行曲》《没有共产党就没有新中国》，我们读的作品如《为人民服务》《沁园春·雪》《荷花淀》《红岩》，我们景仰的革命烈士如李大钊、夏明翰、方志敏、杨靖宇，我们学习的榜样如雷锋、焦裕禄、钱学森、黄大年，等等，都给予我们精神的滋养和激励。我们心中有阳光，我们脚下有力量。我们的未来将融汇于中华民族伟大复兴的新征程，我们处在一个大有可为的时代……

请结合材料，以“可为与有为”为主题，写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国乙卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。

古人常以比喻说明对理想的追求，涉及基础、方法、路径、目标及其关系等。如汉代扬雄就曾以射箭为喻，他说：“修身以为弓，矫思以为矢，立义以为的，奠而后发，发必中矣。”大意是，只要不断加强修养，端正思想，并将“义”作为确定的目标，再付诸行动，就能实现理想。

上述材料能给追求理想的当代青年以启示，请结合你对自身发展的思考写一篇文章。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国新高考Ⅰ卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。

1917年4月，毛泽东在《新青年》发表《体育之研究》一文，其中论及“体育之效”时指出：人的身体会天天变化。目不明可以明，耳不聪可以聪。生而强者如果滥用其强，即使是至强者，最终也许会转为至弱；而弱者如果勤自锻炼，增益其所不能，久之也会变而为强。因此，“生而强者不必自喜也，生而弱者不必自悲也。吾生而弱乎，或者天之诱我以至于强，未可知也”。

以上论述具有启示意义。请结合材料写一篇文章，体现你的感悟与思考。

要求：选准角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

全国新高考Ⅱ卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。

（唐光雨漫画作品，有改动）

[注]描红：用毛笔蘸墨在红模子上描着写字。

请整体把握漫画的内容和寓意写一篇文章，反映你的认识与评价、鉴别与取舍，体现新时代青年的思考。

要求：选好角度，确定立意，明确文体，自拟标题；不要套作，不得抄袭；不得泄露个人信息；不少于800字。

北京卷

试题内容：

作文

从下面两个题目中任选一题，按要求作答。不少于700字。将题目抄在答题卡上。

（1）每个人都生活在特定的时代，每个人在特定时代中的人生道路各不相同。在同一个时代，有人慨叹生不逢时，有人只愿安分随时，有人深感生逢其时、时不我待……

请以“论生逢其时”为题目，写一篇议论文。

要求：论点明确，论据充实，论证合理；语言流畅，书写清晰。

（2）瓜熟蒂落、羽翼丰满，这是草木鸟兽成熟的模样；但对我们而言，真正的成熟却不仅仅指身体的长成……

请以“这，才是成熟的模样”为题目，写一篇记叙文。

要求：思想健康；内容充实，有细节描写；语言流畅，书写清晰。

天津卷

试题内容：

阅读下面的材料，根据要求写作。

如果说时间是一条单行道，那么纪念日就是道路两侧最醒目的路标，它告诉我们怎样从昨天走到了今天。时间永不停步，纪念日不会消失。记住它，可以让日历上简单的数字成为岁月厚重的注脚，而它也不断提醒着我们带着初心奔向前方。

你对这段话有怎样的理解和感悟？请结合自身体验，写一篇文章。

要求：①自选角度，自拟标题； ②文体不限（诗歌除外），文体特征明显；

③不少于800字； ④不得抄袭，不得套作。

上海卷

试题内容：

有人说，经过时间的沉淀，事物的价值才能被人们认识；也有人认为不尽如此。你怎么看？请写一篇文章，谈谈你的思考。

要求：（1）自拟题目；（2）不少于800字。

浙江卷

试题内容：

有人把得与失看成终点，有人把得与失看成起点，有人把得与失看成过程。

对此，你有怎样的体验与思考？写一篇文章，谈谈自己的看法。

【注意】①角度自选，立意自定，题目自拟。②明确文体，不得写成诗歌。③不得少于800字。④不得抄袭、套作。

(责编：李依环、熊旭)