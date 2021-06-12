本报井冈山6月11日电 （记者周欢）6月11日，第七届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛“青年红色筑梦之旅”活动在江西省井冈山市启动。此次活动紧扣“建党百年”主题，厚植学生“爱党爱国”情怀，聚焦革命老区，开展公益创业，引导师生服务乡村振兴。

启动仪式上，“人民英雄”国家荣誉称号获得者张伯礼、革命烈士袁文才嫡孙袁建芳等，为青年学生讲授党史教育课。南昌大学、井冈山大学学生代表分享了“红旅”创业体会。

中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛是我国最大的大学生双创赛事。据介绍，经过5年的实践探索，广大青年学生走进革命老区、贫困地区和城乡社区，接受思想洗礼、加强实践锻炼。“红旅”已成为融党史教育课、国情思政课、创新创业课、乡村振兴课、红色筑梦课为一体的实践活动。累计有300余万名大学生参与，形成58.3万个创新创业项目，对接农户近150万户、企业4万余家，签订合作协议4万余项，在美丽乡村建设、现代创意农业、医疗健康扶贫、红色文化传播等领域做出了贡献。

《 人民日报 》（ 2021年06月12日 04 版）

(责编：刘圆圆、王欲然)