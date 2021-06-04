本报北京电 （骆香茹）5月28日，第十二届儿童乘客安全认证技术师培训结业典礼暨儿童乘客安全认证技术师指导站揭牌仪式在北京举行。本次活动由全球儿童安全组织（中国）和国家儿童医学中心首都医科大学附属北京儿童医院联合举办。来自医疗卫生、教育等领域的10名学员在完成4天的培训后，成为儿童乘客安全（CPS）认证技术师。他们将与全国已受训的100多名儿童乘客安全认证技术师一起宣传相关法律法规，指导家长正确使用儿童安全座椅。

全球儿童安全组织（中国）首席代表崔民彦表示，儿童道路交通伤害是全球的挑战，世界卫生组织发布的《世界预防道路交通伤害报告》指出，平均每3分钟就会有1名儿童死于道路上。

《中国儿童道路交通伤害状况研究报告（2016）》显示，道路交通伤害是我国0—17岁儿童及青少年受伤害致死的第二大原因。崔民彦说：“在道路交通伤害导致儿童死亡的原因中，78%为头部损伤，这与在车辆发生碰撞时，由于没有使用儿童安全座椅，儿童头部首先碰撞到车内部件有一定的关系。”

世界卫生组织驻华代表处道路安全官员方丹表示，在制定伤害预防措施时，要关注事故发生前、发生中及发生后3个时间节点，对其进行干预，减少儿童受到的伤害。对儿童来说，安全座椅正是事故发生中的主要预防措施之一。国际研究表明，在车辆发生碰撞时，如果儿童乘客正确地使用了安全座椅，婴儿乘客的死亡风险可降低70%，幼儿乘客的死亡风险可降低54%—80%。

据介绍，在车辆的碰撞中，只有正确使用儿童安全座椅，才能真正保护儿童。当前，儿童安全座椅的使用错误主要包括座椅选择错误、座椅安装错误以及儿童约束错误等。

“儿童是祖国的花朵，民族的希望。关心儿童的身心健康是整个社会的共同责任。”首都医科大学附属北京儿童医院副院长葛文彤说，希望这次活动能够引起社会各界的广泛重视，带动全社会齐抓共管，开创新局面，为预防儿童道路交通伤害营造更好的环境。

(责编：郝孟佳、温璐)